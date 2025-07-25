Беременный Леброн — это не смешно

На первый взгляд это может показаться абсурдом: беременный Леброн Джеймс в ролике, созданном искусственным интеллектом. Кажется, перед нами всего лишь очередной бессмысленный мем из тысяч подобных. Однако за внешним юмором скрывается куда более серьёзная проблема — дипфейки перестали быть безобидной интернет-шуткой. Теперь они превращаются в инструмент цифрового насилия.

Леброн Джеймс почувствовал это на себе. За последние месяцы в социальных сетях вирусно распространялись десятки видео, в которых его лицо с пугающей реалистичностью «вмонтировано» в компрометирующие и откровенно оскорбительные ситуации. Среди них — сцены в тюремных камерах с участием других знаменитостей, изображения Леброна в состоянии беременности или в непристойных позах.

В ответ представители Джеймса начали рассылать официальные юридические уведомления авторам подобных материалов. Некоторые из самых популярных аккаунтов, публиковавших этот контент и собиравших миллионы просмотров, были удалены. Компания Meta * отказалась подтвердить получение таких уведомлений, однако факт удаления страниц говорит сам за себя.

С юридической точки зрения позиция Леброна однозначна: его имя и облик — часть коммерческого бренда, и их использование без согласия нарушает личные неимущественные права. Однако ключевой вопрос тут не только в праве, но и в этике, а также в необходимости контроля над стремительно развивающимися технологиями.

Леброн Джеймс, сезон-2024/2025 Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Дипфейки перестали быть уделом маргинальных сообществ. Современные алгоритмы становятся всё более совершенными, инструменты генерации доступны каждому, и подобный контент стремительно входит в обиход. Однако когда дело касается цифровых симуляций насилия, сексуализированных сцен или откровенно уничижающих образов, отговорка «это всего лишь нейросеть» уже не звучит убедительно.

И Леброн Джеймс не единственная жертва этой волны. Похожие видео появились и со Стефом Карри. Однако пока большинство знаменитостей предпочитает оставаться в стороне, именно Джеймс одним из первых обозначил границы допустимого. Его реакция — это не просто попытка защитить собственный образ, а сигнал обществу о масштабной проблеме: сегодня сфера дипфейк-контента фактически не регулируется.

Важно понимать: известные люди оказываются в зоне особого риска, их публичный статус делает их первоочередной мишенью для цифровых атак. Однако подобные технологии всё чаще используются и против обычных людей. Если у Леброна есть ресурсы для юридической защиты, то у большинства их попросту нет.

История с «беременным Леброном» — тревожный знак того, как далеко зашла технология, оторвавшись от правовых и этических ориентиров. И если сейчас не выработать чёткие рамки — как технические, так и юридические, последствия окажутся куда серьёзнее, чем просто один фейковый ролик в ленте новостей.