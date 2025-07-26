5 легионеров, которые раскрылись в Единой лиге и ушли в топ-клубы Европы

Димитриевич вернулся в Россию, Ратэн-Мэйс не смог закрепиться в «Реале». А что было раньше?

В Единую лигу ВТБ возвращается Ненад Димитриевич, теперь македонец будет выступать за «Зенит». Все мы до сих пор прекрасно помним, как он в составе УНИКСа играл на уровне одного из лучших баскетболистов лиги, сочетая великолепное чувство паса с умением набирать очки даже в самых напряжённых ситуациях.

Особенно приятно было то, что Нено стал звездой именно в нашем чемпионате. До УНИКСа Димитриевич хоть и выступал в сильнейшей лиге Европы за «Ховентуд» и «Валенсию», но звёзд с неба не хватал. А в Казани превратился в настоящего супергероя, да ещё и принёс клубу долгожданный титул. Неудивительно, что прошлым летом его позвали в миланскую «Олимпию» — одного из постоянных участников Евролиги.

Начало сезона у Ненада сложилось отлично: победа в Суперкубке Италии и титул MVP турнира. Однако затем македонец стал постепенно отходить на второй план. В итоге его игровое время сократилось до менее чем 20 минут в среднем за матч, а результативность опустилась ниже 10 очков. «Олимпия» в итоге не добралась ни до финала чемпионата Италии, ни до плей-офф Евролиги.

Ненад Димитриевич Фото: Federico Zovadelli/Getty Images

Похожая история случилась и с Ксэвьером Ратэн-Мэйсом, который в сезоне-2023/2024 провёл по-настоящему исторический год за «Енисей», демонстрируя выдающийся атакующий талант. И это с учётом того, что до приезда в Красноярск защитник играл то в Австралии, то в Румынии, то в Канаде — в общем, в лигах, далёких от элиты.

Такой яркий сезон не мог остаться незамеченным: Ратэн-Мэйса пригласил мадридский «Реал», которому требовалось обновление на фоне стареющего и перестраивающегося состава. Однако закрепиться в команде не удалось. Канадец по большей части исполнял роль далеко не ключевого запасного и, конечно, редко получал шанс по-настоящему раскрыться. А ведь такому игроку, как он, нужны мяч в руках и доверие партнёров.

По последним сообщениям, Ксэвьер переходит в «Баварию», так что шанс проявить себя на уровне Евролиги у него ещё будет, и мы всей душой этого ему желаем. Хотя после предыдущего сезона у нас остались сомнения. Забавно, что и ему «Зенит» предлагал контракт.

Ксэвьер Ратэн-Мэйс Фото: Alberto Gardin/Getty Images

Эти два игрока натолкнули меня на следующую мысль: а какие ещё были примеры легионеров, которые до Единой лиги не выделялись чем-то особенным, затем раскрылись у нас, а после уехали в топ-клуб уровня Евролиги? Получалось ли у них закрепиться там и подтвердить свой уровень?

Обычно Единая лига не позиционировала себя как трамплин — напротив, наши клубы в основном подписывали уже проверенных звёзд, заманивая их очень выгодными контрактами. Не спорю, есть масса игроков, кто раскрылся именно здесь: тот же Нандо Де Коло и другие, уже вписанные в историю нашего и европейского баскетбола. Но в этот раз хочется поговорить о тех, кто до приезда в Россию вообще не имел высокого статуса и широкой известности, стал здесь звездой и получил приглашение из элитного клуба Европы. Прямо как Димитриевич и Ратэн-Мэйс. Я нашёл пять таких баскетболистов, напишите в комментариях, кто ещё, по вашему мнению, мог бы оказаться в этом списке.

Джон Браун (УНИКС — 2020-2022 годы)

Джон Браун Фото: Sonia Canada/Getty Images

Американский форвард Джон Браун после того, как не был задрафтован в 2016 году в НБА, отправился в Европу строить карьеру на другом континенте. Он прошёл через ряд далеко не самых статусных команд: «Виртус Рома», «Универсо Тревизо» и «Бриндиси». А затем как специалист по обороне оказался в УНИКСе, где и дебютировал в еврокубках.

Уже в первом сезоне Браун получил награду лучшему защитнику лиги, а в кампании-2021/2022 крайне успешно дебютировал в Евролиге, став лидером турнира по среднему количеству перехватов за матч — 2,8. После начала боевых действий Джон воспользовался правом расторгнуть контракт с российским клубом и перебрался в «Монако», который на тот момент уже стремительно шёл к статусу топ-клуба.

За два сильных сезона в Монако Браун стал важной частью одного из лучших клубов континента, постоянно выходя в старте и проводя на паркете по 20-25 минут в среднем. Затем он перешёл в «Црвену Звезду», а сейчас, будучи 33-летним, снова является свободным агентом. Возможно, пик его карьеры уже позади, однако своим уровнем в «Монако» он всё доказал. И отправной точкой этого пути стал именно УНИКС. От «Бриндиси» до «Монако» — это путь, который удаётся далеко не каждому.

Деррик Браун («Локомотив-Кубань» — 2012-2015 годы)

Деррик Браун и Андрей Ведищев Фото: Marina Kobzeva/Getty Images

Можно возразить, что Деррик Браун до перехода в «Локо» сыграл свыше 100 матчей в НБА. Но бо́льшая часть этих встреч пришлась на «Шарлотт Хорнетс» начала 2010-х годов — одну из самых слабых команд в истории лиги, находившуюся в затяжной перестройке. При этом множество куда более статусных игроков НБА так и не смогли адаптироваться в Европе.

А вот у Брауна получилось. И именно «Локомотив» стал его первым шагом в европейской карьере. Он был заметной звездой тех первых сезонов Единой лиги, дважды попадая во вторую символическую сборную турнира. В еврокубках также стабильно набирал более 10 очков за сезон.

После этого Браун перешёл в «Анадолу Эфес» и на протяжении нескольких лет регулярно выступал в Евролиге. Не каждый сезон в Турции был выдающимся, но он не опускался ниже определённого уровня. В 2019 году игрок перебрался в «Црвену Звезду», где уже не закрепился и вскоре завершил карьеру.

Да, настоящей звездой Деррик так и не стал, однако после Единой лиги несколько сезонов демонстрировал, что способен играть на уровне Евролиги, а его успех в «Локомотиве» оказался неслучайным.

Эндрю Гудлок (УНИКС — 2013-2014 годы)

Эндрю Гудлок Фото: Rodolfo Molina/Getty Images

Карьера Эндрю Гудлока — ещё один пример того, как российские клубы становились удачным стартом европейского пути для игроков из НБА. Эндрю провёл пару сезонов в системе «Лейкерс», часто играя за фарм-клуб, но и за основную команду тоже выходил — причём даже в старте, и даже в плей-офф! Всё из-за череды травм у задней линии «озёрников»: выбыли сразу несколько — Стив Нэш, Стив Блэйк и Джоди Микс.

В одной из встреч постсезона с «Сан-Антонио Спёрс» Гудлок вышел в стартовой пятёрке, набрал аж 20 очков, однако «Лейкерс» тогда потерпели самое крупное поражение в своей плей-офф истории — 89:120. В целом в НБА Эндрю себя особо не проявил и отправился в Европу, где и оказался в Казани.

И как же прошёл его единственный сезон в России? Да великолепно! Он стал MVP Единой лиги и MVP Кубка России, который, к слову, выиграл именно УНИКС. Эндрю через год перехватил «Фенербахче», и в Евролиге он также себя проявил — 17 очков в среднем за матч, очень солидный результат.

Дальше его карьера пошла по извилистому маршруту: были и попытки вернуться в НБА, и переезды в Китай, и возвращения в Евролигу, где он стабильно подтверждал свой высокий атакующий уровень. Однако первым профессиональным клубом, где Гудлок по-настоящему раскрылся как талантливый скорер, стал именно УНИКС.

Тэйлор Рочести («Нижний Новгород» — 2014-2015 годы)

Тэйлор Рочести Фото: Aykut Akici/Getty Images

Чтобы не углубляться в перечень всех команд Тэйлора Рочести, отметим главное: ещё до приезда в Россию все понимали, что техасец является одарённым атакующим игрок, умеющим набирать очки. Проблема была в другом — клубы из элиты просто не доверяли ему, сомневаясь, что он сможет быть столь же эффективен на самом высоком уровне.

Но всё изменилось в «Нижнем Новгороде», который в сезоне-2014/2015 выступал в Евролиге. Команда сумела преодолеть один из групповых этапов, а лидером коллектива был именно Рочести, набиравший в среднем по 18,9 очка за матч — это был лучший результат турнира.

Естественно, уже следующим летом он получил предложение от более статусного клуба, им стал «Маккаби» Тель-Авив. Там не обошлось без сложностей, однако свои 14 очков за матч в Евролиге он всё равно набирал, что является отличным результатом. Позже Рочести вернулся в Россию, проведя сезон в «Локомотиве», а затем принял ещё один вызов от команды Евролиги, а именно от «Црвены Звезды».

Надо понимать, что на тот момент американцу было уже далеко за 30, и небольшое снижение уровня вполне объяснимо. Но его яркий сезон в «Нижнем» надолго остался в памяти менеджеров, и благодаря этой репутации его приглашали в команды уровня Евролиги (например, «Олимпиакос») вплоть до 36 лет.

Джонатан Мотли («Локомотив-Кубань» — 2021-2022 годы)

Джонатан Мотли Фото: Mike Kireev/Getty Images

С 2017 по 2020 год Джонатан Мотли пытался зацепиться в НБА: менял команды, но в основном сидел на скамейке и выступал за фарм-клубы. В 2021 году он принял решение уехать и выбрал чемпионат Южной Кореи, что стало довольно необычным шагом для всё ещё молодого игрока. Там он, конечно, зажёг, стабильно набирая более 20 очков за матч, однако мы все понимаем: уровень того турнира заметно ниже, чем, скажем, в Евролиге.

Летом 2021-го Мотли переходит в «Локомотив» и сразу становится одной из звёзд команды. В Еврокубке он набирает 21,2 очка за игру, а в Единой лиге заслуженно попадает во вторую символическую сборную сезона. В 2022 году он покидает команду из-за начала боевых действий.

Этого оказалось достаточно, чтобы впечатлить руководство «Фенербахче», где Джонатан на протяжении двух сезонов играл важную роль. В чемпионате Турции он набирал свыше 15 очков, а в Евролиге — стабильно более 10, причём чаще всего выходил в стартовом составе.

Летом 2024 года в «Фенербахче» произошло множество изменений, и Мотли покинул клуб. Он присоединился к тель-авивскому «Хапоэлю», где провёл ещё один яркий сезон: выиграл Еврокубок и стал MVP финала. Из-за проблем с законом Джонатан, скорее всего, начнёт следующий сезон уже в другой команде, но почти наверняка это снова будет клуб уровня Евролиги. А всё началось именно с «Локомотива»!

Уровень Единой лиги упал?

Нандо Де Коло Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Единая лига, особенно ведущие российские клубы, никогда не рассматривалась как трамплин для подающих надежды игроков. Напротив, наш чемпионат стремился быть элитным и в 2010-х годах действительно входил в число сильнейших в Европе. Именно поэтому наши команды чаще брали уже проверенных игроков, показавших свой уровень.

Однако, как видите, есть и обратные примеры, когда баскетболисты раскрывались именно у нас, а затем уезжали в топ-клубы Европы и успешно подтверждали свой уровень. Это говорит о высоком классе лиги, и я уверен, что вы сами вспомните ещё немало подобных историй.

Но в последние годы ситуация начала меняться. Сейчас за один сезон сразу две яркие звезды Единой лиги не смогли порадовать болельщиков «Реала» и «Олимпии». И невольно возникает вопрос: а не начал ли наш чемпионат отставать от европейской элиты? Как так выходит, что одни из лучших наших легионеров последних лет не просто не стали звёздами в Евролиге — они даже не смогли закрепиться в составах?

Отсутствие Евролиги и изоляция российского баскетбола не могут не сказываться на общем уровне лиги. Такими темпами в наши клубы будет приезжать всё меньше топовых легионеров, а звёзды, зажигающие здесь, уже не станут восприниматься в Европе так же серьёзно, как раньше. Просто констатация факта.