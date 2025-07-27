Богатые жалуются на бедность. В НБА требуют долю — наглость или справедливость?

Представьте себе: актёрам запрещают вкладываться в киностудии, музыкантам — инвестировать в стриминговые сервисы, а писателям — становиться совладельцами издательств. Абсурдно? Особенно если учесть, что именно на этих людях держится вся индустрия. Но в мире НБА всё устроено именно так. Стефен Карри, одна из главных звёзд лиги, не побоялся открыто заговорить об этом. В интервью Complex он прямо заявил: пришло время дать игрокам возможность владеть частью того продукта, который они создают собственным трудом и талантом.

Стефен Карри защитник «Голден Стэйт», четырёхкратный чемпион НБА «Я считаю, что из-за нынешней структуры коллективного договора нам не разрешено получать долю в капитале. Именно тот факт, что мы не можем участвовать в распределении акций, пока играем, и заставляет меня говорить о том, что нас недооценивают. Ведь хочется иметь возможность быть причастным к росту стоимости. Надеюсь, рано или поздно эти правила немного изменятся. Мы этого заслуживаем».

Карри — человек слова и дела. Он прекрасно понимает, что успех команды складывается не только из решений владельцев и работы маркетологов. Когда он только пришёл в «Голден Стэйт», клуб стоил меньше $ 500 000 000. Сегодня его оценка близка к $ 8 млрд. Но всё это впечатляющее богатство прошло мимо самого Карри — помимо зарплаты и бонусов, прописанных в коллективном договоре, он не имеет к этой сумме никакого отношения. Стать совладельцем команды он не может — это строго запрещено. И с этим положением вещей Карри категорически не согласен.

Суть в том, что коллективный договор между НБА и профсоюзом игроков прямо запрещает баскетболистам владеть акциями клубов. Формально — чтобы не возникало конфликта интересов. Фактически — чтобы сохранить власть в руках нынешних владельцев. Карри убеждён: такая система давно устарела. Он называет действующие правила несправедливыми и призывает пересмотреть фундаментальные принципы, по которым работает вся лига.

Главная мысль Карри проста: игроки — не просто наёмные работники, а полноценные соавторы успеха клуба. Если стоимость команды растёт благодаря их игре и достижениям, логично дать им возможность разделить этот успех и получить от него выгоду. Карри не говорит о повышении зарплат или дополнительных бонусах. Он выступает за участие в капитале — хочет быть частью бизнес-механизма, который создаёт своими руками. Не оставаться сторонним наблюдателем, а стать совладельцем процесса.

Стефен Карри, сезон-2024/2025 Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Его заявление — не только про деньги, но и про влияние. Всё больше спортсменов в США сегодня стремятся выходить за рамки рекламных контрактов. Они инвестируют, запускают собственные проекты, входят в советы директоров. Леброн Джеймс стал совладельцем «Ливерпуля» и основал SpringHill, Кевин Дюрант строит бизнес-империю через Thirty Five Ventures. Однако в самой НБА доступ к долям в клубах для игроков по-прежнему невозможен — и это вызывает вопросы.

Карри особо отмечает: дело не в привилегиях, а в справедливости и в будущем. Возможность владеть частью клуба может дать игрокам финансовую стабильность после завершения карьеры. Сейчас им остаётся вкладываться в недвижимость, криптоактивы, кофейни или медийные проекты — но не в то, что они сами помогают создавать и развивать. Игроки строят продукт, однако не могут стать его акционерами. Разве это справедливо?

Конечно, есть и обратные доводы. Главный — потенциальный конфликт интересов. Представьте: игрок владеет долей команды и выходит на решающий матч против конкурента за выход в плей-офф. Он получает травму, однако продолжает играть через боль, ведь победа влияет не только на турнирную таблицу, но и на стоимость его актива. Или, наоборот, решает поберечь себя, чтобы не потерять вложения. Где заканчивается профессионализм и начинается личный интерес? Провести чёткую грань невозможно.

Ещё один аргумент — перегрузка управленческими обязанностями. Если игроки станут совладельцами, им придётся включаться в сферы, далёкие от игры: бюджетирование, маркетинг, развитие инфраструктуры, вопросы персонала. Даже звёзды масштаба Карри — готовы ли они действительно разбираться в этих нюансах и участвовать в заседаниях совета директоров? Не скажется ли это на их главной миссии — выходить на площадку и побеждать?

Добавим сюда и фактор финансовой неграмотности. Заработать сотни миллионов за карьеру — не значит уметь ими грамотно распоряжаться. Спортивные инвестиции — тонкая материя, особенно когда речь идёт о клубах с гигантской капитализацией, где даже 1% акций может стоить целое состояние. Ошибка — и капитал сгорает. Лига не спешит брать на себя ответственность за такие риски.

Тем не менее возможны варианты компромисса. Например, можно создать специальный инвестиционный фонд исключительно для игроков. Каждый мог бы вкладывать в него часть своей зарплаты, а доходы распределялись бы пропорционально успехам лиги. Такой подход снижает риски и устраняет прямой конфликт интересов, при этом давая игрокам ощущение причастности к общему делу.

Юдонис Хаслем и Дуэйн Уэйд, сезон-2023/2024 Фото: Megan Briggs/Getty Images

Есть и другой путь — отсроченное участие. Право приобрести долю в клубе появляется уже после завершения спортивной карьеры. В принципе, так и происходит сейчас: Джордан, Уэйд, Хаслем стали совладельцами после ухода со сцены. Однако Карри поднимает другой вопрос: почему бы не дать игрокам возможность войти в капитал уже во время их активной карьеры? Чтобы не ждать ухода из спорта, а начинать строить свой бизнес-путь параллельно с игрой.

В перспективе лига могла бы инвестировать в образовательные программы для игроков — сделать обязательными базовые курсы по финансовой грамотности, инвестициям, корпоративному управлению. Это помогло бы баскетболистам не только лучше разбираться в рисках, но и принимать более взвешенные решения. Не каждый захочет становиться совладельцем клуба, однако те, кто готов к этому шагу, должны быть действительно подготовлены.

Инициатива Карри — не попытка получить дополнительные привилегии или заработать больше. Это вызов устоявшейся системе. Он говорит от имени поколения, для которого спорт давно вышел за рамки игры и превратился в масштабный бизнес. Инвестиции и участие в капитале становятся для них естественным этапом развития профессионального пути. Карри не требует поблажек — он говорит о праве: на участие, на долю, на признание собственного вклада не только в статистику, но и в активы лиги.

Этот вопрос лиге уже не удастся замолчать. Карри — не просто символ клуба, он отражает дух времени и озвучивает то, что уже давно назрело. Его слова не останутся без ответа — даже если перемены не случатся мгновенно, процесс пошёл. И с каждым годом объяснять, почему создатели продукта отрезаны от его финансовой стороны, будет всё труднее. Теперь дело не в том, пустят ли игроков к капиталу. Вопрос только в сроках и условиях, на которых это произойдёт.