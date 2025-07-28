Для Леброна 25 сезонов в НБА — плёвое дело. Но смысл теряется на горизонте

В начале 2000-х 25 сезонов в НБА казались чем-то из области фантастики. Даже 20 лет в лиге считались исключительным достижением. Но сегодня Леброн Джеймс вступает в свой 23-й сезон, оставаясь не только игроком стартовой пятёрки, но и одной из ключевых фигур «Лейкерс». На фоне разговоров о его будущем число «25» всё чаще звучит в баскетбольных кругах. Но вопрос уже не только в том, способен ли он достичь этой отметки, а скорее — зачем ему это нужно?

С физической точки зрения у Леброна всё ещё достаточно аргументов в пользу продолжения карьеры. Он не просто опытный ветеран, а игрок, сохраняющий впечатляющую эффективность: в последние годы Джеймс стабильно набирает около 25 очков за игру и остаётся угрозой как с мячом, так и без него. Его форма — результат кропотливой, системной работы над собой. Леброн вкладывает огромные средства и усилия в поддержание своего тела: регулярные восстановительные процедуры, специальные тренировки, персональная команда медиков и реабилитологов. Гипербарическая камера, индивидуальный тренировочный график, криотерапия — всё это стало частью его повседневности. По некоторым данным, Джеймс ежегодно тратит на здоровье порядка $ 1,5 млн, что позволяет ему минимизировать травмы и ускорять восстановление. За всю свою карьеру он так и не перенёс ни одной серьёзной операции — редкость по меркам НБА.

Тем не менее даже Леброн не властен над временем. Весной 2025 года он пропустил несколько матчей из-за очередных проблем с пахом. Хотя травма была незначительной, она стала тревожным сигналом: с каждым новым сезоном организму требуется всё больше времени на восстановление. Поэтому несмотря на блестящую физическую форму, долгосрочные перспективы Леброна во многом зависят от стабильности его здоровья.

С точки зрения мотивации ситуация выглядит сложнее. Леброн уже достиг всего, что можно было бы пожелать на протяжении карьеры: чемпионства, индивидуальные награды, лидерство по очкам в истории НБА и олимпийское золото. Он давно стал фигурой, чьи достижения выходят за пределы игры. Однако есть один фактор, который напрямую связан с вопросом о его продолжении карьеры — младший сын Брайс. В отличие от Бронни, который уже дебютировал в НБА, Брайс будет выступать на уровне студенческого баскетбола. Если его выберут на драфте в 2026 году, то именно 25-й сезон Леброна может стать тем моментом, когда их карьеры пересекутся. Игра со вторым сыном — не главная цель, но этот фактор вполне может повлиять на решение остаться в лиге дольше.

Леброн Джеймс, сезон-2024/2025 Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Тем не менее продолжение карьеры просто ради формальности вряд ли имеет смысл без конкурентоспособной команды. В данный момент «Лейкерс» делают ставку на сочетание молодых игроков и ветеранов, однако, несмотря на это, команда в очередной раз не выглядит очевидным фаворитом. Учитывая амбиции Джеймса, едва ли он согласится проводить оставшиеся годы в роли наставника, особенно если у команды нет шансов на глубокий плей-офф. Слова его агента Рича Пола о том, что «Леброн хочет побеждать», — отражение реальной цели.

Это, в свою очередь, объясняет появление слухов, которые периодически циркулируют в медиа. Один из самых устойчивых — возможное возвращение в «Кливленд». Этот сценарий выглядит вполне логично: именно здесь началась его карьера, здесь он завоевал первое чемпионство для города, а его дом по-прежнему находится в Акроне. Если «Кавальерс» к тому времени будут конкурентоспособной командой, то финальный сезон в родной франшизе может стать реальностью. Особенно если учесть, что организация уже хорошо знакома с Леброном и наверняка будет заинтересована в таком шаге.

В то же время, по информации проверенных инсайдеров, Леброн Джеймс пока не обсуждал с «Лейкерс» возможный выход из контракта. Он по-прежнему интегрирован в структуру команды и, судя по всему, начнёт следующий сезон именно в составе «Лейкерс». Это говорит о том, что в ближайшем будущем резких шагов не ожидается — значит, впереди либо спокойное продолжение карьеры, либо завершение пути по заранее выбранному сценарию.

Леброн Джеймс, сезон-2024/2025 Фото: Cole Burston/Getty Images

Нельзя забывать и о влиянии Леброна за пределами баскетбольной площадки. Его фонд и основанная им школа I Promise в Акроне продолжают реализовывать значимые образовательные и социальные проекты для молодёжи. Чем дольше Леброн остаётся в фокусе внимания НБА, тем больше возможностей открывается для его инициатив. Учитывая его заметную общественную позицию, продолжение карьеры для Джеймса — это не только про спорт, но и про социальную миссию.

Отдельно стоит отметить и возможное будущее Леброна в роли владельца клуба. Его активное участие в бизнесе, статус миллиардера и интеграция в Fenway Sports Group подогревают разговоры о запуске новой франшизы — вероятнее всего, в Лас-Вегасе. Такой переход вполне логично продолжил бы его путь после завершения карьеры игрока.

Таким образом, ответ на вопрос о 25 сезонах складывается из трёх составляющих: физического состояния, наличия спортивной мотивации и дальнейших карьерных амбиций. По всем объективным показателям он способен провести в лиге ещё пару лет, чему способствуют как статистика, так и его отношение к подготовке. Но если не будет реального шанса на успех или значимого личного стимула, то сам по себе рекорд вряд ли станет для Джеймса определяющей целью.

Сценариев развития несколько: Леброн может завершить карьеру уже через год, если «Лейкерс» вновь не оправдают ожиданий; может остаться до драфта Брайса; может провести прощальный сезон в «Кливленде»; а может и плавно перейти в роль совладельца, управленца или инвестора. Какой бы вариант он ни выбрал, решение, скорее всего, уже зреет внутри него. И в нём не будет места случайности.