Ещё раз убеждаемся: Николе Йокичу баскетбол не так уж интересен!

В сербской Суботице к финишу мчится лошадь, а рядом с ней — мужчина, не скрывающий слёз, переполняемый эмоциями. Это не жокей, не владелец известной конюшни и даже не инвестор. Это Никола Йокич — звезда НБА, трижды MVP и чемпион 2023 года. Здесь, в отличие от привычных побед на баскетбольном паркете, он не сдерживает себя: перепрыгивает через ограду, бросается обнимать жокея, щедро окропляет всех шампанским — достаётся даже лошади. Уже через несколько минут эти кадры облетят интернет с подписями: «Вот где настоящие эмоции Йокича».

Победительницей заезда стала Demon Dell'Est — именно эта лошадь подарила Йокичу, пожалуй, самый памятный триумф лета. Не потому, что это был престижный турнир, а потому, что это — личное. В баскетболе Йокич давно действует как будто по отточенному сценарию, а скачки для него — часть семейной традиции, особая внутренняя потребность. Только здесь он полностью отдаётся переживаниям, только здесь рождаются эмоции, которых поклонники почти не видят на площадке.

После победы в финале НБА – 2023 его слова — «Работа сделана. Можно идти домой» — казались странными, а объяснение — «В воскресенье у меня скачки» — и вовсе воспринималось как шутка. Но теперь, после увиденного его в Суботице, всё стало ясно: Йокич говорил совершенно серьёзно. Скачки значат для него не меньше, а может, и больше, чем парад чемпионов.

Йокич никогда не скрывал: страсть к лошадям у него с самого детства. Впервые оказавшись на ипподроме в родном Сомборе в 12 лет, он настолько увлёкся этим миром, что интерес с годами лишь крепчал. Его отец Бранислав и сегодня возглавляет местный клуб по рысистым бегам. Никола при каждом удобном случае возвращается домой — не для того чтобы просто поддержать клуб финансово или представить его на публике, а чтобы по-настоящему погрузиться в рутину: он следит за тренировками, участвует в воспитании жеребят, помогает ухаживать за лошадьми. Неслучайно вторую награду MVP в 2022 году он получил прямо на конюшне — в рабочей одежде, в седле, вдали от вспышек камер.

Видео можно посмотреть на канале NBA on TNT в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Для Йокича конный спорт — целый жизненный ориентир. В 2023 году он даже пригласил в Сербию Аарона Гордона, чтобы показать другу этот особенный для себя мир. Позже его тесное общение с американским жокеем Тимом Тетриком стало поводом для предположений: по завершении баскетбольной карьеры Никола всерьёз займётся подготовкой лошадей — не как владелец или инвестор, а как настоящий тренер.

Йокич не единственный из звёзд спорта, кто увлечён миром скачек: Майкл Оуэн, Боде Миллер, сэр Алекс Фергюсон — все они владеют конюшнями или регулярно участвуют в забегах. Однако в случае с Николой всё выглядит куда менее формально. Его искренность и отсутствие стремления сделать из хобби часть публичного образа создают ощущение, что скачки для него не инструмент саморекламы, а дело души. Йокич просто живёт тем, что по-настоящему любит.

На паркете Никола по-прежнему остаётся одной из самых стабильных и результативных звёзд НБА. Сезон-2024/2025 он завершил в привычном для себя стиле: 29,6 очка, 12,7 подбора и 10,2 передачи в среднем за матч. Его эффективность не вызывает вопросов, как и безупречное чувство игры. Но стоит сезону подойти к концу, как он неизменно возвращается домой — не столько для отдыха, сколько для того, чтобы продолжить другую, не менее важную часть своей жизни.

Пока Йокич выходит на паркет, «Денвер» останется одним из фаворитов. Но если смотреть дальше, становится ясно: он не из тех, кто будет держаться за контракт любой ценой. Если почувствует, что настал момент уйти, то сделает это без колебаний. У него уже есть альтернативное призвание — не телестудии и рекламные проекты, а вполне осязаемый, родной мир, в котором он нашёл своё место. Играть в баскетбол у Николы выходит блестяще, но настоящий его интерес — совсем в другом.