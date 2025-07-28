Всё самое важное о предстоящих матчах сборной России по баскетболу

В 2025 году сборной России по баскетболу ещё ни с кем не довелось попробовать свои силы. Наконец-то настало время для наших парней во главе с Зораном Лукичем показать себя во всей красе!

Наши баскетболисты в последний раз собирались под знамёнами сборной в конце ноября 2024 года, когда играли с Тунисом и Ливией на Кубке Дружбы. Первых одолели в овертайме – 81:73 ОТ, вторых — с куда более завидным преимуществом — 108:60. Сегодня, 28 июля, в 19:00 мск в БЦ «Химки» сборная России сыграет с Ираном. Ещё один матч между национальными командами запланирован на 30 июля в 18:00 мск. Изначально игры должны были проводиться в Тегеране, однако в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке Россия стала принимающей стороной товарищеских игр.

Иран является трёхкратным чемпионом Азии и сейчас проводит подготовку к континентальному первенству, которое должно пройти с 5 по 17 августа в Саудовской Аравии. Не стоит забывать и о том, что Россия уже встречалась с Ираном после нашего отстранения от международных турниров. В августе 2023-го россияне дважды оказались сильнее соперника – 72:59 и 71:57.

Тимофей Герасимов и Михаил Беленицкий Фото: РФБ

Сразу после двух матчей с Ираном наша сборная собирает чемоданы и отправляется прямиком в Египет, где дважды сыграет с национальной командой этой страны. Египтяне отобрались на чемпионат Африки по баскетболу, который пройдёт с 12 по 24 августа в Анголе. Подготовка идёт полным ходом, а матч с Россией должен дать команде с 38-й строчки в рейтинге ФИБА пищу для размышлений.

На этот раз в расположении сборной присутствуют опытные игроки: Иван Ухов, Антон Астапкович, Александр Ганькевич. Но и молодых талантов немало – Всеволод Ищенко, Михаил Беленицкий, Антон Карданахишвили, Кирилл Темиров, Кирилл Елатонцев, Александр Чадов, Илья Фролов и Максим Огарков в составе. Нельзя упустить из виду и капитана сборной Тимофея Герасимова и его заместителя и помощника Владислава Емченко, которые тоже оказались в составе.

Андрей Кириленко президент Российской федерации баскетбола «Что касается силы соперников, то сейчас все научились играть в баскетбол, и слабых команд почти не осталось. Мы рады, что нашей мужской сборной предстоит провести четыре встречи. Иран и Египет — крепкие соперники, которые играют в силовой манере. Свою же силу мы сейчас не знаем: последние матчи сборная провела ещё в прошлом году. Да и состав поменялся. Будет интересно посмотреть, как мы будем выглядеть на фоне таких оппонентов».

У нас собрался отличный состав – сплав опыта и молодости. Можно даже сказать, что он практически оптимальный, всего несколько баскетболистов не доехали до сборной. Например, точно бы пригодились Андрей Мартюк и Андрей Зубков, которых в итоговой заявке не оказалось. Однако Мартюк до этого на каждом сборе был в составе национальной команды и, видимо, решил немного отдохнуть, а Зубков, по слухам, планирует найти себе команду в Европе или в Азии, чем, скорее всего, сейчас и занимается с агентом.

Удастся ли сборной выиграть все четыре матча этим летом и порадовать болельщиков в отсутствие международных турниров? По именам Россия намного сильнее соперников, но если дома проблем быть не должно, то в Африке наши парни при невероятной поддержке местных болельщиков могут и оступиться. Нас ждут увлекательные игры, после окончания которых можно будет сделать выводы, в каком сейчас состоянии находится наш баскетбол.

Посмотреть матчи сборной России с Ираном и Египтом вы можете на официальном сайте Российской федерации баскетбола или в группе РФБ во «ВКонтакте».