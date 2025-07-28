Что это было? Сборная России удивила, но есть нюанс

Давно мы не видели сборную России по баскетболу. В последний раз наша национальная команда собиралась вместе в конце ноября 2024 года. Уже прошло много времени, и Российская федерация баскетбола (РФБ) нашла соперника для проверки сил российских игроков. Каким получился матч со сборной Ирана — внутри материала «Чемпионата».

С первых минут был крайне активен Иван Ухов. Защитник ЦСКА не давал соперникам продохнуть в защите, а в атаке реализовал «трёшку», но быстро получил два персональных замечания и отправился на скамейку запасных. Россия позволила сопернику на старте матча набрать пять очков, однако затем ответила рывком 10:0, в котором выделились Ухов, Владислав Емченко и Александр Ганькевич. Тем не менее Иран вернулся и сравнял счёт — 12:12. У наших парней было много возможностей вырваться вперёд, но ни у кого не получалось реализовать свободный бросок. Поставил точку в четверти Александр Щербенёв своей удачной «трёшкой», правда, соперник не отставал и в очередной раз сократил отставание до минимума — 15:15.

Россияне делали акцент на трёхочковые броски, и получалось у подопечных Зорана Лукича находить свободных игроков на дуге, только мячи предательски не летели в корзину. Иранцы хоть и выглядели на бумаге слабее наших парней, тем не менее ничуть не уступали. Мохаммад Амини и Мохаммадсина Вахеди делали разницу на паркете и брали на себя бо́льшую часть попыток со всех дистанций. Вплоть до половины второй четверти команды шли вровень, ондако после этого Россия стала отрываться в счёте. Щербенёв начинал атаки, завершал, перехватывал мячи и помогал в защите. Во многом благодаря ему и Ганькевичу наша сборная и забрала десятиминутку со счётом 19:15.

Владислав Емченко Фото: РФБ

Не успели команды выйти на паркет после большого перерыва, как Ухов, обегая заслон, врезался в соперника плечом. Врачи тут же облепили Ивана, который ушёл на скамейку запасных с болью на лице. Игра нашей команды видоизменилась: больше стали «грузить» передачами в «краску», где большие уже пытались бороться под кольцом. Никто не хотел уступать, все шли на контакт и буквально бились на площадке. Теперь Иран стал больше бросать «трёшки», и это сработало! Сборная с Ближнего Востока реализовала три трёхочковых броска, но при этом не забывала подлавливать россиян на фолах. Преимущество России таяло на глазах, а Иран выиграл третий отрезок с результатом 16:13.

В дело пошли грязные приёмчики со стороны Ирана: захваты за майку. Благо судьи всё видели и свистели фолы. Игра у нашей команды не особо клеилась — комбинации не проходили. Во многом выезжали за счёт индивидуальных действий игроков. Соперник же не обладал таким сильным составом, как наш, поэтому выезжал за счёт передач и попыток найти свободное пространство. Наши парни не успевали страховать зоны, в которые вбегали самые сильные баскетболисты противника. К тому же Амини и Вахеди часто находили для себя неравноценные размены, чем пользовались. Иран завладел преимуществом 57:52 за пять минут до конца. Сборная России на протяжении всей концовки догоняла соперника, который усилиями лидеров оставлял какое-то преимущество за собой.

Зоран Лукич Фото: РФБ

В концовке включились Щербенёв с Ганькевичем, отправившие в цель по «трёшке» и в целом игравшие очень полезно. Всё тот же Щербенёв сократил отставание до минимума за 19 секунд до конца встречи (67:67). Оставалось отзащищаться. Амини взял мяч в руки и ждал максимально долго, чтобы у России не оставалось времени на ответную атаку. Мохаммад показал Чадову, что будет идти вперёд, однако бросил с отшагиванием «трёшку», которая оказалась точной. 70:67 — итоговый счёт в пользу Ирана.

Самым результативным игроком встречи стал Вахеди с 20 очками и двумя передачами. Автор победного мяча Амини записал на свой счёт 16 очков, пять подборов и две передачи. Лучшими в составе нашей сборной оказались Щербенёв — 16 очков, четыре подбора и три перехвата — и Ганькевич — 13 очков, четыре подбора и столько же передач. К слову, больше ни одному игроку в составах обеих команд не удалось преодолеть барьер 10 набранных очков.

Наша команда плохо вошла в игру. Если бы Россия реализовала хотя бы половину своих свободных попыток с трёхочковой дистанции в первой и второй четверти, игра была бы совершенно другой, но за это мы и любим спорт — здесь и сейчас Иран наказал нас за некую халатность. Соперник сумел навязать нам борьбу на каждом участке паркета, чего быть не должно. Хочется верить, что Лукич с игроками сделают выводы из ошибок и ко второй игре подойдут с совершенно другим настроем.

Поражение — провал? Наверное, больше да, чем нет. В 2023-м Россия в двух играх не ощутила Иран (72:59 и 71:57). Сейчас и вовсе наша сборная проиграла. Работы непочатый край, это уж точно!