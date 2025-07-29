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Леброн Джеймс провёл 22 сезона в НБА и остаётся в числе лидеров по ключевым статистическим показателям эффективности

Цифры подтверждают: Леброн Джеймс по-прежнему среди лучших в НБА
Артемий Берстенев
Леброн Джеймс — по-прежнему среди лучших в НБА
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Простыми словами — об уникальности 40-летнего Короля.

Есть баскетболисты, просто продолжающие выходить на паркет. А есть Леброн Джеймс — человек, спустя 22 сезона статистически остающийся в элите, причём не по инерции, а благодаря результатам, мимо которых невозможно пройти.

Леброн Джеймс Подробнее

За последние два года лишь трое игроков провели 70 и более матчей в каждом сезоне, набирая больше 25,0 очка при не менее чем 5,0 подбора и 5,0 передачи с эффективностью TS% 60. Это Никола Йокич — трёхкратный MVP, Шей Гилджес-Александр — звезда нового поколения, действующий чемпион лиги и MVP. И Леброн Джеймс — 40-летний ветеран, играющий на уровне молодых лидеров.

Это не история о том, как хорошо он смотрится для своего возраста. Это просто высокий уровень, без скидок и оговорок. Джеймс по-прежнему опасен в атаке, видит площадку лучше большинства, способен решать исход в концовках. Да, он уже не тянет команду в одиночку, однако его влияние на игру «Лейкерс» по-прежнему определяющее. С ним команда остаётся среди претендентов, несмотря на проблемы с составом и возраст ключевых игроков.

40-летний Леброн Джеймс на тренировке

Форма Леброна стабильна, но время неумолимо. Всё чаще он пропускает матчи в регулярном чемпионате. Вопрос уже не в том, на что он способен — это очевидно всем. Вопрос в том, как долго он сможет держать этот уровень. Впереди — 23-й сезон в карьере, контракт с «Лейкерс» рассчитан до 2026 года, однако слухи о возможной смене клуба не утихают.

Каждый новый сезон — как отсрочка финала. Болельщики давно живут с мыслью, что последний матч Леброна может наступить в любую минуту. Сам он этого не подчёркивает, но с возрастом приходит осознание: такие цифры в таком возрасте — исключение из правил.

Пока одни гадают, когда завершится его карьера, Леброн продолжает набирать больше 25 очков за игру и оставаться среди лучших в плане эффективности. Всё это происходит не по инерции и не в воспоминаниях — а прямо сейчас, на наших глазах.

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