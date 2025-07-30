Баскетболист Касаткин впервые рассказал о своём задержании во Франции. Что стало известно

21 июня в международном аэропорту Парижа был задержан российский баскетболист Даниил Касаткин. Арест произошёл по инициативе США, которые подозревают спортсмена в причастности к киберпреступлениям. Спустя месяц после инцидента Касаткин впервые подробно рассказал «Коммерсанту» о том, как проходило задержание, в каких условиях он содержался и какую позицию занимает по предъявленным обвинениям. Его случай — лишь один из недавней череды арестов россиян в Европе по запросу американских властей.

Задержание состоялось сразу после прибытия рейса: Касаткин прилетел в Париж вместе со своей невестой. На паспортном контроле полицейские изъяли у него документы, провели личный досмотр и, не дав возможности попрощаться с близкими, увезли в участок. Наручники были затянуты настолько туго, что оставили следы на запястьях. В полицейском участке ему сообщили о задержании по международному ордеру и поместили в изолятор — небольшое помещение с матрасом и санитарной дырой в полу.

Первый допрос проводился с участием переводчика, но без адвоката. Касаткину пояснили, что речь пойдёт лишь о базовых анкетных данных, а не о сути дела. С этого момента начался процесс юридического оформления, включая подбор защитника. Имя адвоката Касаткин сумел передать наспех, когда его везли на первое судебное слушание. По его словам, юриста рекомендовало российское консульство.

Судебное заседание, на котором рассматривался вопрос о мере пресечения для Даниила Касаткина, прошло 9 июля. Обвинения, зачитанные на основании запроса США, касаются участия в кибермошенничестве и несанкционированного доступа к электронным системам. Французские власти не предоставили подробной информации по сути дела. Сам Касаткин категорически отвергает свою причастность, утверждая, что не обладает необходимыми техническими знаниями для подобных преступлений. По итогам слушания суд постановил оставить спортсмена под стражей до дальнейших разбирательств.

В настоящее время Касаткин содержится в пенитенциарном центре Френ — одном из самых крупных и старейших французских исправительных заведений. По его словам, условия содержания крайне скромные: в течение первых 25 дней в камере отсутствовали элементарные предметы быта — не было ни стула, ни рабочей телефонной линии, ни средств личной гигиены. Все обращения к администрации, как утверждает Касаткин, оставались без ответа. Улучшения наступили лишь после того, как к нему подселили второго заключённого, который помог хоть немного обустроить камеру.

Даниил Касаткин Фото: Getty Images

Питание выдаётся дважды в день, однако, по словам спортсмена, его количество и качество не соответствуют потребностям профессионального баскетболиста. Поддерживать физическую форму Касаткин старается с помощью ежедневных упражнений с собственным весом, так как тренажёров в камере нет. Недавно российский тренер прислал ему индивидуальную программу тренировок. Сейчас обсуждается возможность занятий в тюремном спортзале, но этот вопрос пока остаётся открытым.

Связь с внешним миром для Касаткина существенно осложнена. Для телефонных звонков необходимо предварительно пополнять специальный счёт, а все инструкции предоставляются исключительно на французском языке. В список разрешённых контактов на данный момент внесены только невеста, родители и адвокат, однако продолжительность разговоров строго лимитирована. До сих пор Касаткину не удалось связаться с родителями — письма он передаёт через адвоката. Личные встречи также не разрешены: несмотря на решение суда, администрация учреждения до сих пор не оформила допуск для визитов. Последний раз увидеться с невестой спортсмену удалось более месяца назад.

По словам Касаткина, моральную поддержку он получает от близких, друзей, а также поддерживает связь с представителями российского консульства. Сотрудник консульства лично навещал его в изоляторе. Как отмечает спортсмен, российская сторона оказывает всю возможную помощь в рамках своих полномочий.

На данный момент основной юридической целью является изменение меры пресечения. Адвокат Касаткина подал ходатайство об освобождении под подписку о невыезде с возможностью нахождения под домашним арестом. Все необходимые документы, подтверждающие адрес проживания и отсутствие намерения скрываться, уже представлены суду. Рассмотрение этого прошения ожидается в ближайшее время.

Спортивная судьба Касаткина напрямую зависит от исхода дела. Он не скрывает тревоги по поводу влияния сложившейся ситуации на свою физическую форму, однако продолжает поддерживать себя ежедневными тренировками. Международная карьера сейчас приостановлена, и сам спортсмен подчёркивает, что в обозримом будущем не планирует выступать за пределами России.

История Касаткина вписывается в более широкий контекст: в последние годы США значительно усилили экстрадиционную активность в отношении иностранных граждан, подозреваемых в киберпреступлениях. Так, лишь в марте 2025 года по запросу американских властей было выдано свыше 10 человек из 10 разных стран, среди них оказались россияне, британцы и израильтяне. Все они обвинялись в создании и распространении вредоносного ПО, криптовалютных махинациях и взломах баз данных.

Среди наиболее известных дел можно назвать экстрадицию Александра Винника из Греции в США в 2022 году, где его обвинили в отмывании $ 4 млрд через биржу BTC-e, а также передачу Евгения Никулина из Чехии в 2018 году — несмотря на протесты Москвы, его экстрадировали по обвинению во взломе LinkedIn и Dropbox.

В ответ на такие случаи российские власти неоднократно заявляли о целенаправленной политике США по задержанию российских граждан за рубежом. Министерство иностранных дел России официально предупреждает о риске ареста при поездках в государства, сотрудничающие с США по вопросам экстрадиции. Американские власти, в свою очередь, настаивают на необходимости борьбы с международной киберпреступностью и регулярно подчёркивают важность пресечения трансграничных цифровых угроз. В 2025 году Франция выдала США гражданина Великобритании Кая Веста, подозреваемого в крупных утечках персональных данных, а также задержала четырёх французов в рамках сопутствующего расследования.

На фоне этих событий всё острее встаёт вопрос о границе между международным правосудием и политическим давлением. Экстрадиционные процедуры всё чаще применяются в условиях сложной геополитической обстановки, а юридические процессы приобретают дополнительные, порой политизированные аспекты, выходящие за рамки национальных правовых систем.

Случай Даниила Касаткина становится наглядным примером этой новой реальности. Независимо от того, каким будет итог разбирательства, его история уже вышла за пределы частного эпизода. Сегодня в центре внимания не только судьба одного спортсмена, но и те юридические риски, с которыми может столкнуться любой гражданин, оказавшийся на стыке интересов нескольких государств.