Вторая попытка Бронни: что не так с ожиданиями от сына Леброна

Летняя лига в Лас-Вегасе — это для большинства молодых игроков шанс закрепиться в системе, проявить себя и, возможно, получить место в основной команде. Но для Бронни Джеймса ситуация кардинально отличается. Он не просто новичок в «Лейкерс», он сын одного из величайших игроков в истории, и при этом статусе не дают ни малейших послаблений. Наоборот, каждый промах, каждое неверное движение, даже выражение лица — всё под пристальным взглядом, всё подвергается анализу и критике. Второй сезон в лиге для него — шанс выйти за пределы фамилии и проявить свою индивидуальность.

Старт летней программы не стал неожиданностью. В матче с «Далласом» — восемь очков, 1/6 с дальней дистанции, промах в решающие моменты. Через два дня — уже 14 очков и два перехваченных паса в победной встрече с «Пеликанс». Затем 17 и 18 очков в матчах с «Клипперс» и «Бостоном» соответственно.

Сам Бронни открыто признаёт, что ему трудно в Лас-Вегасе. Шум, давление, постоянное внимание — это не его мир. Что контрастирует с образом его отца, который легко сочетает матчи сына с посещением концертов и гонок. Бронни же по завершении Летней лиги стремится к тишине и уединению. Он не избегает конкуренции и сосредоточен на работе — но для него важен не внешний эффект.

Бронни Джеймс, Летняя лига НБА — 2025 Фото: Ethan Miller/Getty Images

Скорее всего, именно по этой причине путь Бронни к стабильному месту в команде лежит через G-лигу. В прошлом сезоне он провёл за основную команду всего 181 минуту, разрываясь между заявкой «Лейкерс» и их фарм-клубом. Именно в Лиге развития он получил полноценную игровую практику и возможность для реального прогресса. Главный тренер «Саут-Бэй Лейкерс» Зак Гатри доверил ему роль основного разыгрывающего и сделал одной из ключевых фигур, но поставил жёсткое условие: если нет качественной работы в защите — времени на площадке не будет. Бронни принял эти правила, выдал серию впечатляющих матчей — почти 23,0 очка и более 5,0 передачи в среднем за игру, стабильная реализация бросков из-за дуги.

Однако вскоре ему вновь напомнили о более высокой планке. В матче с «Филадельфией», когда он впервые получил шанс в НБА в качестве второго разыгрывающего, Бронни выглядел неуверенно — Тайриз Макси легко проходил его в защите, и за 15 минут на паркете Джеймс не набрал ни одного очка, совершив три потери. Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик после игры признал, что это был риск, но этого эпизода хватило, чтобы споры о протекции и сомнительности выбора на драфте вспыхнули с новой силой. Сам Бронни отреагировал спокойно: «Надо быть лучше», — и ушёл работать дальше.

В G-лиге ему доверяли максимальное количество времени на паркете. Зак Гатри строил нападение на пик-н-роллах с участием Джеймса, прописывал для него чёткие игровые сценарии. В защите к нему предъявляли максимальные требования — никаких скидок на возраст или фамилию. За пару месяцев он сумел адаптироваться, прибавить и стать гораздо стабильнее, что отметил и Редик, внимательно следивший за его развитием весь сезон.

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Однако вопрос физической готовности остаётся ключевым. После перенесённой два года назад остановки сердца и операции у Бронни есть ограничения: он чаще простужается, ему сложнее восстанавливать форму. Тренерский штаб «Лейкерс» подчёркивает, что сейчас именно уровень физической подготовки — главный барьер на пути к стабильной роли в команде. Сам Бронни это хорошо понимает, поэтому делает акцент на интервальных тренировках, бросковых сессиях и восстановлении. Он осознаёт: без оптимальной физической формы рассчитывать на прочное место в ротации не получится.

На фоне общего прогресса Бронни постепенно начал получать и свои моменты в НБА. В мартовском матче с «Милуоки» он набрал 17 очков, реализовав 7 из 10 бросков с игры, а также отметился несколькими точными передачами. В игре с «Денвером» уверенно провёл важный отрезок в концовке, а в Портленде впервые вышел в стартовой пятёрке. Правда, первую половину встречи провалил и лишь после жёсткого разговора с Джей Джей Редиком смог собраться и выдать достойную вторую половину. Именно тогда тренер впервые обратил внимание не на игровые качества, а на отношение: «Моя вера в тебя не должна быть сильнее твоей собственной».

Этот момент стал показательным. Бронни уже не просто формально присутствует в команде — он стал своеобразным проектом с непростой историей, ограниченным потолком, но при этом с выдающейся дисциплиной. Он не лидер, однако способен приносить пользу. Не ведёт за собой, но может вписываться в состав. Его конкурент в борьбе за игровое время Гэйб Винсент не скрывает уважения: «Мы боремся за более значимую роль, но я рад его прогрессу. Он делает нас сильнее».

В Летней лиге в матче с «Пеликанс» Бронни уверенно справился с опекой новичка Джеремайи Фирса, оставив того всего с пятью попаданиями из 21 попытки и тремя потерями. Такие действия не попадают в заголовки, но именно такой вклад ценится в командной системе. Его атакующая игра пока нестабильна, зато в защите он уже демонстрирует необходимую интенсивность. Такой игрок важен для ротации.

От Бронни изначально ждали большего. Однако путь, которым он идёт сейчас, — рабочий, поступательный и разумный. И сегодня о нём можно говорить не только как о сыне легенды, но и как о баскетболисте, способном вырасти в ценного ролевого игрока в НБА.