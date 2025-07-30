Баскетболист из Латвии бойкотирует Суперкубок Единой лиги — причина в России

В профессиональном баскетболе не редкость, когда игроки пропускают турниры по личным причинам. Однако мотив, по которому Давис Бертанс решил не выходить на площадку в сентябре, нельзя объяснить ни травмой, ни переутомлением, ни семейными обстоятельствами. Причина его отказа — политическая, что придаёт ситуации особую значимость, выходящую далеко за рамки обычных спортивных событий.

Латвийский форвард клуба «Дубай» принял решение не участвовать в Суперкубке Единой лиги ВТБ, который состоится 24–25 сентября в Белграде. В турнире встретятся ЦСКА из Москвы, «Зенит» из Санкт-Петербурга, белградская «Црвена Звезда» и сам «Дубай». Давис отказался принимать участие, несмотря на то, что среди участников будет и «Црвена Звезда», отметив, что не готов выйти на паркет в турнире, где играют команды стран, которых он считает агрессорами. Бертанс отметил, что обсудил своё решение с тренером и генменеджером клуба. В «Дубае» отнеслись к его позиции с пониманием и не стали настаивать на его участии.

Давис Бертанс форвард «Дубая» «Я обсудил свою позицию с тренером и генеральным менеджером «Дубая» — они меня полностью поддержали. Я принял решение не участвовать в турнирах, где выступают команды из стран-агрессоров. С учётом того, кто организует Суперкубок ВТБ, я не могу принять участие в этом турнире, даже если нам предстоит играть против «Црвены Звезды». Коллектив разделяет мою точку зрения, хотя ранее тренер не рассматривал этот вопрос под таким углом».

Для тех, кто внимательно следит за карьерой Бертанса, его позиция не стала неожиданной. Этот игрок никогда не стремился отделять спорт от глобальных процессов и событий. На протяжении последних лет он неоднократно высказывался о ситуации в Восточной Европе, открыто выражая поддержку Украине и озвучивая тревогу по поводу политической обстановки в регионе. В интервью Бертанс поднимал вопросы воздействия российской пропаганды на русскоязычное население Латвии, выступал за ограничения доступа к российским СМИ и размышлял о проблемах национальной идентичности. Все эти темы были для него актуальны задолго до подписания контракта с «Дубаем».

Давис Бертанс в составе «Шарлотт», сезон-2023/2024 Фото: Rich Schultz/Getty Images

Что же касается его спортивного пути, то он развивался поступательно и последовательно: после старта в латвийских клубах Бертанс вышел на уровень НБА, где провёл восемь сезонов. В «Сан-Антонио» он быстро освоился в роли снайпера, в «Вашингтоне» пережил свои лучшие игровые периоды, а затем были этапы в «Далласе», «Оклахоме» и «Шарлотт». В межсезонье-2024 он подписал долгосрочный контракт с «Дубаем», присоединившись к амбициозному проекту, стремящемуся укрепить свои позиции как на региональной, так и на международной арене.

В минувшем сезоне Бертанс набирал в среднем 12,2 очка и 3,2 подбора за игру — статистика, говорящая не о формальном участии, а о важной роли в атакующих построениях команды. Его отсутствие в Суперкубке существенно сужает арсенал тренерского штаба «Дубая» в краткосрочной перспективе. Тем не менее руководство клуба не стало делать из этого драмы, наверняка ограничившись оперативной корректировкой турнирных планов.

Факт о Дависе Бертансе Фото: «Чемпионат»/ФИБА

Суперкубок Единой лиги — относительно молодой турнир, который проводится с 2021 года, но уже сумел стать одним из главных событий предсезонья и своеобразной визитной карточкой лиги. Его формат «Финала четырёх», именной трофей имени Александра Гомельского и участие ведущих команд привлекают к турниру особое внимание. Решение провести его в Белграде стало частью стратегии по сохранению международного статуса. Однако, видимо, присутствие российских клубов по-прежнему остаётся препятствием для ряда приглашённых игроков и команд.

До сих пор случаи отказа баскетболистов подобного уровня были единичны. В то время как некоторые европейские клубы предпочитали не приезжать на турниры с участием российских команд, персональные решения игроков такого масштаба встречались крайне редко. Даже если поступок Бертанса не станет началом новой тенденции, он уже обострил дискуссию о том, как спортивные и политические вопросы вновь пересекаются в пространствах, ещё недавно считавшихся нейтральной территорией.