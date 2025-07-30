Поражение стало шоком. Что сделать России, чтобы исправиться?

Сборная России по баскетболу умудрилась проиграть Ирану в первом из двух запланированных товарищеских матчей со счётом 67:70. Вряд ли такой результат хотели увидеть болельщики нашей национальной команды, но имеем то, что имеем. Что необходимо исправить нашим игрокам во главе с Зораном Лукичем, чтобы выиграть вторую встречу?

По первому матчу было видно, что команде не хватает сыгранности. Понятное дело, в сборную вошли игроки из разных клубов, которые не выступают вместе на постоянной основе, и у них нет налаженных взаимодействий. Тем не менее необходимо их нарабатывать, потому что этому костяку предстоит сыграть ещё и две встречи с Египтом. И не дома, а в Каире, и это должно натолкнуть на мысль, что необходимо собираться и показывать максимум возможностей здесь и сейчас.

Нашей сборной необходимо прибавить с точки зрения реализации бросков. 37,7% реализации с игры в матче с Ираном — такое никуда не годится. Российские игроки промахивались из открытых позиций на дуге и периодически не попадали в кольцо, когда находились свободными в «краске». Это, безусловно, необходимо исправлять. Ещё одним немаловажным фактором является движение мяча. Все команды Лукича нацелены на комбинации, которых практически не было в игре с Ираном. Конечно, присутствовали моменты, когда схемы работали: в начале встречи вывели через заслон на открытый трёхочковый бросок Ивана Ухова, но в большинстве своём движение мяча стопорилось.

Владислав Емченко Фото: РФБ

С чем это связано? Нельзя сказать, что Иран уж слишком сильно давил на наших игроков, не оставляя им пространство на паркете. Александр Щербенёв лучше остальных пользовался скоростью и своими умениями, поэтому и сумел набрать 16 очков. Другие же баскетболисты словно не настроились на матч, что тоже необходимо исправлять. Второе подряд поражение от не самого сильного соперника продемонстрирует нашу слабость в глазах не только любителей баскетбола, но и всего мира, который будет судить об уровне нашей национальной команды.

Ещё было много брака — и с одной стороны, и с другой. Следует постараться минимизировать простые ошибки. Конечно, состав у нас не самый оптимальный из возможных, однако основные минуты получили те, кто уже не первый год знаком с Единой лигой ВТБ. Не стоит забывать, что Россия проиграла щит — хоть и с минимальным отставанием, но всё равно (32 против 33 подборов). Мощные «большие» Ирана не дали разгуляться нашим бигменам под кольцом.

Что у нас неплохо получалось в игре? Пик-н-роллы Щербенёва с Ганькевичем выглядели смертоносным оружием. Значит, надо продолжать строить игру от взаимодействия между разыгрывающими и центровыми. Благо у нас, помимо Александра, есть ещё и Владислав Емченко, который умеет обращаться с мячом на позиции первого номера.

Если подытожить: необходимо прибавлять прежде всего в желании, реализации бросков без сопротивления, нужно сыграть в командный баскетбол с поиском открытых партнёров и лучше проявлять себя на подборах. Было и несколько глупых фолов, совершенно выбивающихся из ритма игры, и это тоже нужно учитывать. Сборная Ирана ведёт подготовку к Кубку Азии, который пройдёт с 5 по 17 августа в Саудовской Аравии, поэтому иранцы выкладываются на максимум, чтобы подойти к турниру в отменной форме. России же необходимо заявить о себе после осечки. Удастся ли?

Посмотреть матч сборных России и Ирана вы можете на официальном сайте Российской федерации баскетбола или в группе РФБ во «ВКонтакте».