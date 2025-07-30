Такую сборную мы ждали. Россия сделала выводы и не ощутила Иран

Первый матч со сборной Ирана для России оказался ошеломляющим. И с точки зрения результата, и по игре в целом. Настало время второй товарищеской игры. Удалось ли подопечным Зорана Лукича вынести урок из того поражения?

Начало матча показало, что игра сборной России будет другой. Команда явно сделала выводы после поражения, прибавив по всем фронтам. От каждого из игроков веяло уверенностью и желанием бороться за каждый мяч. В обороне подопечные Зорана Лукича действовали слаженно и не позволяли сопернику разгуляться. Наши парни повели со счётом 9:3, а тренер Ирана взял тайм-аут. «Вы не готовы играть!» — яростно кричал Сотириос Манолопулос своим игрокам. Правда, быстро успокоился и начал рисовать комбинацию. У нас великолепно проявлял себя Антон Квитковских, который набрал шесть очков, но и каждый из основного состава — Владислав Емченко, Тимофей Гарасимов, Михаил Беленицкий и Александр Чадов — отметились своими попаданиями. 14:5 — Россия повела. После этого Иран включился и благодаря усилиям Мохаммада Амини и Махди Хейдари оформил рывок 8:2. Однако и россияне не остановились: Беленицкий реализовал «трёшку», а Квитковских продолжал собирать на себе штрафные. Первая четверть за Россией — 24:15.

На старте второй четверти молодой Всеволод Ищенко реализовал красивейший бросок с фолом, выбросив мяч вверх при контакте с соперником. В итоге мяч достиг цели. На этом игрок «Локомотива-Кубань» не остановился, раскачал соперника и набрал два очка в проходе. 7:0 — рывок подопечных Лукича, и преимущество нашей сборной достигло уже приличных цифр — 31:15. Иран долгое время не мог преодолеть оборону России и лишь ближе к большому перерыву стал набирать очки. Лучше остальных проявил себя Навид Резаейфар, который набрал 11 очков. В итоге сборная с Ближнего Востока неплохо подобралась к нашим парням (12:14), но всё равно отставала прилично — 27:38.

Россия — Иран Фото: РИА Новости

После выхода на паркет россияне не потеряли концентрацию — боролись за каждый подбор и гнали вперёд. Наши парни отрабатывали в защите по полной так, что Ирану порой не хватало времени, чтобы соорудить годную атаку. Подопечные Лукича же отлично действовали под кольцом и на трёхочковой дуге, всё сильнее отрываясь от соперника в счёте. Правда, снова в определённый момент Иран включился и сократил отставание до 10 очков — 39:49. В самый ответственный момент вкючился Герасимов, который реализовал две «трёшки». Отлично в концовке четверти себя проявил Максим Барашков, сначала он записал на свой счёт 3+1, а затем ещё раз отличился из-за дуги. Точку в отрезке поставил Владимир Карпенко, который также оказался точен с дальней дистанции. 30:19 — четверть за Россией.

Концовка стала простой формальностью. Наши парни довели преимущество уже до «+20». Барашков «поливал» из-за дуги, Щербенёв раздавал передачи на любой вкус. Иран не сдавался и шёл вровень с нашей сборной, но исход был уже предрешён. В итоге сборная с Ближнего Востока забрала единственную для себя четверть со счётом 12:11. Тем не менее уступила по итогам матча — 58:79.

В составе нашей сборной лучшими по результативности стали Квитковских и Барашков, записавшие на свой счёт 13 очков. Антон к тому же добавил семь подборов и две передачи, а Максим — четыре подбора и три передачи. Великолепно себя показали и другие игроки — Герасимов, Чадов, Ищенко, Беленицкий точно могут занести себе эту встречу в актив. У Ирана лучшим оказался Резаейфар с 15 очками и тремя подборами.

В прошлой встрече сборной России не хватало скорости при переходе из обороны в атаку, во второй игре с Ираном наши парни неслись вперёд как угорелые, и это позволяло находить лёгкие очки в быстрых прорывах. Проблема с реализацией была исправлена — подопечные Лукича отлично бросали и с ближней дистанции, и с дальней. Выводы однозначно были сделаны, и это обнадёживает перед матчами с Египтом на выезде. Осталось закрепить свой успех, а получится или нет, узнаем совсем скоро.