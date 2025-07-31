«Зенит» подписал американца, над броском которого прикалывались в НБА

Когда игрок не реализует 18 штрафных бросков из 21 в плей-офф НБА, его имя навсегда оказывается в разделе баскетбольных курьёзов. Но когда этот же баскетболист годами держит под замком лучших снайперов лиги и попадает в символическую сборную лучших защитников, его начинают воспринимать совсем иначе. Андре Роберсон — один из тех, чья ценность не измеряется сухими цифрами. Его редко увидишь в подборках эффектных моментов, он не герой хайлайтов. Но стоит ему появиться на паркете — оборона команды преображается. Теперь Андре — игрок «Зенита».

Путь Роберсона начался в 2013 году: на драфте его выбрала «Миннесота», однако вскоре он оказался в «Оклахоме», где провёл свои главные сезоны с 2013 по 2020 год. За это время Андре превратился в одного из самых надёжных защитников лиги на периметре. В сезоне-2016/2017 он заслуженно попал во вторую сборную лучших защитников НБА — не просто мешая бросать соперникам, а выключая их из игры буквально с первой до последней секунды.

Однако в январе 2018 года его путь прервала травма колена: разрыв сухожилия, осложнения, затянувшееся восстановление — всё это оставляло Роберсона вне игры более двух лет. В 2020-м он вернулся в «Оклахому», затем ненадолго оказался в «Бруклине», но было ясно: без стабильного броска заново закрепиться в НБА будет трудно.

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В Европу Андре перебрался в 2024-м: сначала выступал за французский «Шоле», затем — за АСВЕЛ. Прошлый сезон в Евролиге стал для него шагом вперёд: 25 матчей, 18 выходов в старте, в среднем 8,4 очка, 6,2 подбора, 1,4 передачи, 1,2 перехвата и 1,1 блок-шота за игру. Его статистика не бросается в глаза, но кажется стабильной. Самое ценное не цифры, а его воздействие на игру в защите. Роберсон не даёт соперникам разогнаться, а партнёрам — потеряться на площадке. Он всегда оказывается в нужном месте на долю секунды раньше остальных и прекрасно чувствует момент, когда не стоит рисковать с фолом.

Физическая готовность у него на высшем уровне: при росте 201 см Андре сохраняет подвижность, уверенно переключается между позициями и всегда держит контакт с оппонентом. Роберсон не выделяется доминирующими действиями — он просто честно делает свою работу. Его подборы — образец внимательности и умения читать игру. Почти два подбора в нападении за матч — деталь не из разряда статистических пустяков, особенно когда каждая возможность для второго шанса может изменить ход напряжённой встречи.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Но вот бросок по-прежнему его ахиллесова пята. В НБА это стало поводом для шуток. В плей-офф-2017 в серии с «Хьюстоном» он не реализовал 18 штрафных из 21 — антирекорд, который ещё долго вспоминали в соцсетях. Мемы, насмешки, видеоразборы — никто не оставил этот эпизод без внимания. Со временем прогресс всё же наметился: в АСВЕЛе он реализовал 35,7% трёхочковых (25 из 70) и 61% штрафных. Это уже приемлемо, хотя и не превращает бросок в козырь. Роберсон по-прежнему не опасен со средней дистанции и не создаёт себе броски с дриблинга.

Впрочем, от него этого и не ждут. Его главная миссия — организовать и укрепить оборону «Зенита», добавить интенсивности на чужой половине. Команда под руководством Александра Секулича строится не вокруг звезды-одиночки, а на балансе и командном взаимодействии. В атаке у «Зенита» хватает ярких исполнителей — тот же Димитриевич, универсальный Рэндольф. Им необходим игрок, который возьмёт на себя самый сложный фронт работы в защите, не будет претендовать на лидерство в атаке, но станет бороться за каждый мяч и сдерживать главных скореров соперника. Роберсон идеально подходит для этой роли.

Статистика Андре Роберсона в НБА Фото: «Чемпионат»/Kevin C. Cox/Getty Images

Ещё один значимый аргумент в его пользу — огромный опыт. Роберсон провёл сотни матчей в НБА, сталкивался с самыми разными стилями — от скоростного баскетбола до строго позиционной игры. Он сможет подстроиться под темп Единой лиги ВТБ, где многое решают физическая мощь и тактическая дисциплина. К новым правилам ему привыкать не придётся — за год в Евролиге он уже освоился в европейском баскетболоме. В свои 33 Андре прекрасно понимает: его приглашают не ради спасения клуба, а для того, чтобы взять на себя самую тяжёлую, незаметную, но крайне важную работу. Именно в этом заключается его главная ценность.

За время своей карьеры в НБА Андре Роберсон заработал почти $ 35 млн. Основную часть этой суммы он получил, подписав летом 2017 года с «Оклахома-Сити» трёхлетний контракт на $ 30 млн.

За пределами площадки Роберсон — представитель настоящей спортивной династии: отец играл в NCAA, мать — профессиональная волейболистка, братья и сёстры тоже связаны со спортом. Его путь не история о позднем взлёте, а пример дисциплины и среды, где спорт — профессия, а не просто увлечение. Даже после тяжёлых травм он не ушёл с большой сцены, не стал тренером, не спустился в низшие дивизионы — продолжил выступать на высоком уровне и искать своё место в игре.

Подписание контракта с «Зенитом» не столь громкая сенсация, как поспешили заявить некоторые эксперты — скорее продуманное и точечное усиление. Роберсон вряд ли станет регулярным героем хайлайтов недели, его вклад не измеряют очками. Его задача не дать соперникам делать то, что у них получается лучше всего. А порой именно такие игроки становятся ключевыми.