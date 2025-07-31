Скука — страшный враг богатых. Гилберт Аренас знает, как добавить перчинки в жизнь

Вне баскетбольной площадки Гилберт Аренас так и не сумел обрести устойчивость и гармонию в повседневной жизни. Один из самых эксцентричных игроков своего времени вновь оказался в центре громкого расследования — теперь его подозревают в организации подпольных покерных игр в собственном доме в Энсино, штат Калифорния. Как утверждает Министерство юстиции США, с сентября 2021-го по июль 2022-го бывший звёздный баскетболист не только предоставлял свою недвижимость для нелегальных азартных вечеров, но и лично координировал проведение мероприятий, извлекая из этого прямую финансовую выгоду.

Среди предъявленных обвинений фигурируют сговор с целью ведения незаконного игорного бизнеса, его непосредственная организация, а также дача ложных показаний федеральным властям. В деле упоминаются Артур Катс и Евгений Гершман — последний, по данным прокуратуры, связан с израильской преступной группировкой. Судебное разбирательство назначено на 23 сентября. Аренас уже дал показания в суде Лос-Анджелеса, где заявил о своей невиновности, и был освобождён под залог в размере $ 50 тыс.

Следствие утверждает, что Аренас активно участвовал в обсуждении деталей организации покерных игр, в том числе заказе фирменного стола с надписью Arenas Poker Club и стилизованным изображением баскетболиста в майке с номером 0. Кроме того, согласно материалам обвинения, он проявлял заинтересованность в получении рейка — процента от ставок, а также поручал своему партнёру перечислить вырученные средства матери покойной бывшей возлюбленной.

В качестве доказательств обвинение приводит переписку Аренаса с другими фигурантами дела. В одном из сообщений, отправленном в декабре 2021 года, он прямо интересуется возможностью регулярного участия в распределении прибыли. В другом — предлагает привлечь дополнительную аудиторию, сняв эпизод для YouTube, при этом скрыв лица гостей и сотрудников.

Аренас записал видео после информации об аресте

События, изложенные в обвинительном заключении, свидетельствуют о системном характере происходившего: по версии прокуратуры, подпольные игры проводились на постоянной основе — по средам и воскресеньям. Для организации вечеров в доме устанавливали специальное оборудование, а для обслуживания гостей приглашали девушек. По данным следствия, Гершман отвечал за подбор персонала, а часть их заработка — до 35% — возвращалась организаторам.

Отдельный эпизод обвинения касается попытки Аренаса в сентябре 2022 года вернуть наличные средства, изъятые при обыске. Тогда он сообщил сотрудникам таможни, что не имеет отношения к проведённым играм, хотя ранее, как утверждает следствие, сам активно обсуждал детали и формат мероприятий.

Примечательно, что обвиняемый избегает публичных разъяснений по существу. Вместо официальных заявлений — пост в соцсетях с танцами и подписью, в которой Аренас отрицает свою причастность и утверждает, что дом сдавался третьим лицам. Для бывшего баскетболиста с неоднозначной репутацией такой стиль общения с публикой не в новинку, однако федеральное расследование требует иных мер, нежели эпатаж в виртуальном пространстве.

Стоит напомнить, что Аренас уже сталкивался с уголовным преследованием: в 2010 году он признал вину в незаконном хранении оружия после конфликта с одноклубником из «Вашингтон Уизардс», был приговорён к условному сроку, прошёл исправительную программу и пропустил 50 матчей, после чего его карьера в НБА пошла на спад.

Гилберт Аренас, сезон-2007/2008 Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Тем временем на фоне новых обвинений незаметной остаётся личная трагедия семьи. Его 18-летний сын Элайджа, защитник университетской команды USC, недавно получил тяжёлую травму колена и выбыл из строя на срок до восьми месяцев. Незадолго до этого он попал в серьёзную аварию, из горящей машины его вытащили случайные прохожие. Пока отец борется с юридическими проблемами, сын восстанавливается после двойного удара — физического и психологического.

Сам Гилберт остаётся фигурой, вызывающей скорее недоумение, нежели сочувствие. На пике карьеры он был настоящей звездой — трижды участвовал в Матче всех звёзд, входил в число лучших снайперов и в 2007 году занял восьмое место в голосовании на MVP. Завершив спортивную карьеру, Аренас переквалифицировался в медиаперсону: ведёт подкаст, активно комментирует баскетбольные события, не исчезая из публичного пространства. Однако параллельно с его медийной активностью продолжают всплывать эпизоды, свидетельствующие о полном отсутствии границ за пределами баскетбольной арены.

Если вина Аренаса будет доказана, последствия могут оказаться куда более серьёзными, чем все прежние дисциплинарные меры, с которыми он сталкивался на протяжении своей неоднозначной жизни. Федеральные обвинения в организации незаконного игорного бизнеса практически никогда не ограничиваются штрафом — на этот раз бывший баскетболист рискует не только своей репутацией, но и свободой.

Для человека, который заработал за годы в НБА более $ 160 млн, эта история выглядит не как попытка обогатиться, а как наглядное проявление неспособности адаптироваться к обычной жизни. У Аренаса были талант, масштаб и подлинные звёздные моменты. Но, похоже, ему всегда не хватало одного — чувства меры. Сегодня именно это обстоятельство может стать главным аргументом обвинения.