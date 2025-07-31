Зачем «Барселоне» форма с логотипом легендарного баскетболиста?

Во время футбольного предсезонного матча «Барселоны» в Сеуле болельщиков ожидал необычный сюрприз: на футболках игроков вместо привычного логотипа Nike появился знак Kobe Brand — узнаваемый символ Коби Брайанта. Для тех, кто далёк от баскетбола, подобная смена может показаться неожиданной. Но для Nike и самой «Барселоны» такой шаг выглядит вполне логичным и даже предсказуемым.

Новая выездная форма выполнена в цветах «Лос-Анджелес Лейкерс» — золотистом с фиолетовыми и чёрными акцентами. Но это не просто стилистическая дань — это формальная коллаборация между футбольным клубом и баскетбольным брендом, впервые в истории вышедшая за пределы NCAA. Эмблема Брайанта заняла место традиционного Swoosh на груди, а материал формы имитирует змеиный узор, отсылая к прозвищу Брайанта — Чёрная Мамба.

На первый взгляд это кажется очередным маркетинговым ходом. Однако сотрудничество между Брайантом и «Барселоной» имеет более глубокий личный и исторический смысл.

Форма «Барселоны» с логотипом Kobe Brand Фото: ФК «Барселона»

Детство Коби Брайанта прошло в Италии, где его отец, Джо Брайант, играл за местные баскетбольные клубы. Именно в Европе Коби сформировался как личность, выучил итальянский и испанский языки, а также полюбил футбол. Его симпатии были на стороне «Милана» и «Барселоны». Причём речь не просто об интересе: Коби не раз бывал на базе каталонцев, заходил в раздевалку, общался с игроками и поддерживал отношения с тренерским штабом.

С 2006 по 2015 год Брайант четырежды посещал футбольную «Барселону», в том числе во время летних турне клуба по США. В одном из интервью ESPN в 2017 году он вспоминал, как Роналдиньо познакомил его с юным Лионелем Месси словами: «Познакомься с будущим величайшим игроком». Связь Коби с клубом не ограничивалась короткими визитами: между ним и рядом футболистов завязались тёплые и доверительные отношения, особенно с Пау Газолем, который впоследствии написал предисловие к книге Брайанта The Mamba Mentality.

Роналдиньо и Коби Брайант, 2006 год Фото: Frederick M. Brown/ Getty Images

Пау Газоль, воспитанник баскетбольной школы «Барселоны», стал для Коби Брайанта не только ключевым партнёром по «Лейкерс», но и одним из самых близких людей вне площадки. Совместные победы в чемпионатах 2009 и 2010 годов стали кульминацией их спортивного тандема и значимым этапом для обоих. Связь между Брайантом и «Барселоной» всегда была двусторонней: после трагической гибели Коби в 2020 году каталонский клуб почтил его память минутой молчания, а отклик в Испании лишь подчеркнул масштаб его личности — он был уважаем далеко за пределами НБА.

На этом фоне новый проект Nike воспринимается как логичное продолжение многолетнего диалога. Продление контракта между «Барселоной» и Nike до 2038 года на сумму около € 1,7 млрд задаёт серьёзную стратегическую рамку: появление бренда Kobe становится частью масштабной работы над визуальной идентичностью клуба. И на этот раз решение вынести логотип Коби на футбольную форму подкреплено и маркетинговыми, и глубокими спортивными и эмоциональными смыслами.

Примечательно, что до сих пор Kobe Brand сотрудничал лишь с университетскими баскетбольными командами — Кентукки, Южная Калифорния, Орегон. Появление фирменного знака на футболке «Барселоны» — шаг по-настоящему символический, экспансия за пределы родной среды. Это осознанное расширение горизонтов бренда — причём через клуб, с которым у Коби существовали живые личные связи.

Стоит добавить, что баскетбол для «Барселоны» — не формальность. Клуб стабильно выступает в Евролиге, а его цвета защищали будущие игроки НБА: братья Газоль, Хуан Карлос Наварро, Никола Миротич и другие. В 2010 году баскетбольная «Барса» даже обыграла «Лейкерс» с Брайантом и Газолем в составе — тот матч стал для каталонцев редким шансом посоревноваться с клубом калибра НБА, и они им блестяще воспользовались.

В этой связи новая форма с логотипом Kobe — жест, вобравший в себя коммерцию, память и настоящую спортивную драму. Брайант не дожил до воплощения этого проекта, но, если вспоминать его отношение к «Барселоне» и любви к футболу, сложно представить, что подобное событие осталось бы для него чем-то чуждым.