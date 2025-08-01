Некоторые баскетболисты выбирают стабильность. Почему «максималки» в НБА не всегда лучше

Микал Бриджес подписал новое соглашение с «Нью-Йорком» на четыре года и $ 150 млн — это на $ 6 млн меньше максимально возможного контракта. В современной НБА, где каждый доллар под потолком зарплат влияет на гибкость менеджмента, такой выбор становится всё более рациональным. Бриджес предпочёл не максимальный чек, а стабильную роль в команде, которая впервые за четверть века дошла до финала Восточной конференции и теперь стремится сохранить боеспособное ядро.

Это решение вписывается в общую тенденцию: ровно год назад Джейлен Брансон также заключил продление на сумму ниже максимума, чтобы сохранить финансовую устойчивость состава. Сейчас у «Никс» шесть ключевых игроков — Бриджес, Брансон, Таунс, Ануноби, Харт и Макбрайд — связаны контрактами минимум до 2027 года. Такой подход позволяет клубу строить долгосрочную стратегию и избегать штрафов за превышение второго «апрона» потолка зарплат.

Особый смысл придаёт новому контракту Микала и способ его приобретения: летом 2024 года «Никс» впервые за 40 лет провели сделку с «Бруклином», отдав пять пиков первого раунда, «свап» , второй раунд и Богдановича. Цена была высокой, особенно за игрока, который ни разу не участвовал в Матче всех звёзд. Однако внутри клуба ставку сделали не на громкое имя, а на надёжность и универсальность. Бриджес — один из немногих игроков на позиции форварда, кто способен эффективно защищаться против трёх позиций и быть полезным в нападении даже без большого количества владений мячом.

Первый сезон Бриджеса в Нью-Йорке стал для него своего рода этапом адаптации. Том Тибодо задействовал его в новой роли — основного защитника на мяче, что ранее не было частью привычного арсенала игрока. Это сказалось на статистике: в регулярном чемпионате Микал реализовал лишь 35,4% трёхочковых — худший результат со времён его дебютного сезона-2018/2019. За дугой, за исключением угловых, его процент снизился до 30%, а количество проходов под кольцо и штрафных бросков достигло минимума за карьеру. Тем не менее форвард продолжал оставаться одним из лучших по эффективности средних бросков, а в защите особенно прибавил в плей-офф, успешно справившись с задачами против «Детройта» и «Бостона».

Статистика Микала Бриджеса в сезоне-2024/2025 Фото: Al Bello/Getty Images

Теоретически, возможность выйти на рынок свободных агентов в 2026 году могла принести ему пятилетний контракт, близкий к $ 200 млн — примеры Ануноби ($ 212,5 млн) и Бэйна ($ 197,2 млн) это подтверждают. Однако рост личного заработка далеко не всегда компенсирует снижение гибкости команды. В новых условиях коллективного соглашения и ужесточения контроля за потолком зарплат клубы проявляют всё большую осмотрительность при выдаче крупных контрактов. К тому же фактор травм или возможного спада в контрактный год всегда остаётся в уравнении.

Продлив контракт уже сейчас, Бриджес избавил себя от лишних неопределённостей. Он гарантировал себе $ 150 млн и остался частью команды, которая уже готова претендовать на высокие цели, а не находится в стадии перестройки. Для «Никс» этот шаг — важный сигнал: проект не рассыпается, а, наоборот, становится стабильнее. Назначение Майка Брауна главным тренером и сохранение ключевых игроков подчёркивают, что Нью-Йорк ориентирован не на одиночный рывок, а на долгосрочную устойчивость.

Выбор Бриджеса — взвешенное профессиональное решение, продиктованное реалиями современной лиги. В НБА всё реже встречаются игроки, готовые откладывать подписание ради гипотетического увеличения зарплаты. Стабильная обстановка в клубе, чёткая роль и финансовая защищённость — аргументы, которые всё чаще оказываются важнее, чем потенциальные бонусы от выхода на рынок.