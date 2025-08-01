Что задумал Леброн Джеймс?

Имя Мишко Ражнатовича до сих пор мало известно в США, однако в Европе его без преувеличения называют теневым министром баскетбола. Агентство BeoBasket, которое он возглавляет, держит под контролем половину европейского баскетбольного рынка, а сам Ражнатович напрямую сотрудничает с ведущим американским агентством Excel Sports. Его главный клиент — Никола Йокич. Когда на прошлой неделе Мишко опубликовал в соцсетях снимок с Леброном Джеймсом и его деловым партнёром Мавериком Картером, сделанный на яхте, сопроводив фото фразой: «Лето 2025-го — идеальное время, чтобы строить большие планы на осень 2026-го», это выглядело скорее как часть переговоров, а не как обычный отпуск.

Неудивительно, что первой реакцией на эту публикацию стала версия о возможном объединении Леброна и Йокича. Однако у «Денвера» в следующее межсезонье попросту не найдётся средств, чтобы пригласить Джеймса — максимум клуб сможет предложить ему минимальный контракт, а даже в 41 год едва ли Леброн согласится на такие условия. Но, как выяснилось, встреча касалась вовсе не НБА. По информации Front Office Sports, разговор не имел отношения ни к «Лейкерс», ни к «Наггетс». Речь шла о запуске новой международной баскетбольной лиги, над созданием которой работает Картер.

Впервые о проекте стало известно ещё весной: задумывается турнир с гастрольным форматом — 12 команд (по шесть мужских и женских), которые будут путешествовать по восьми городам. Ни жёсткой привязки к франшизам, ни сложной логистики, ни необходимости содержать по 30 полных составов. Деньги можно будет тратить исключительно на тех, кто действительно делает шоу. Но главное — отсутствие потолка зарплат, ограничений на долю игрока в капитале и правил НБА, связанных с инвестициями суверенных фондов. Всё это может превратить новую лигу в баскетбольный аналог LIV Golf — проект, где бюджеты и амбиции выходят далеко за рамки привычного спортивного бизнеса.

На этом фоне появление Джеймса в орбите нового проекта не просто жест уважения, а стратегический ход. Для громкого старта такой лиге нужен человек, который мгновенно придаст ей вес и статус. А кто способен это сделать, если не Леброн?

Леброн Джеймс, Мишко Ражнатович и Маверик Картер Фото: Из личного архива Мишко Ражнатовича

Вариант его участия — даже если речь идёт не о выходе на паркет, а об инвестициях или представительских функциях — кажется абсолютно логичным. Дело ведь не только в том, где Джеймс продолжит карьеру после лета 2026 года. Как раз к этому времени истечёт его контракт с «Лейкерс», а никаких гарантий, что ему поступит достойное предложение, пока нет. По сведениям инсайдеров, клуб рассматривает Леброна скорее как уходящую строку в бюджете и не особо рвётся продлевать соглашение. Те команды, которые реально претендуют на титул, вряд ли предложат ему и половину нынешней зарплаты. «Кавальерс» — максимум ветеранский минимум, у «Далласа» может найтись разве что уровень MLE .

В такой ситуации участие в альтернативной лиге становится не просто возможностью заработать — это способ сохранить статус и уважение. Логика проста: если в НБА не готовы платить по заслугам, значит, всегда найдётся место, где его ценят по-настоящему. Заодно это инструмент давления на рынок: подобные информационные вбросы Джеймс уже не раз использовал, чтобы подстегнуть клубы к более серьёзным предложениям.

Но речь здесь не только о контрактах. Есть и долгосрочные амбиции: Леброн давно и открыто заявляет, что хочет стать владельцем клуба НБА, предпочтительно в Лас-Вегасе. Формально это ему по силам: Forbes оценивает состояние Джеймса в $ 1,2 млрд. Однако на практике всё сложнее: стоимость клубов растёт быстрее, чем доходы даже самых звёздных персон. Сейчас каждая из 30 франшиз НБА стоит дороже $ 3 млрд, и собрать такую сумму даже с инвесторами становится всё труднее.

Кроме того, внутри самой НБА нет консенсуса относительно расширения: многие владельцы не горят желанием делиться телевизионными доходами ради двух новых команд. Это значит, что перспектива появления франшизы в Лас-Вегасе — вопрос явно не ближайших лет. Параллельно лига рассматривает возможность выхода в Европу – и не за счёт расширения, а путём создания отдельного продукта. На этом фоне запуск альтернативной лиги, которая может выйти на те же рынки и при этом заполучить Леброна, превращается в реальную угрозу для НБА.

Поэтому переговоры с Джеймсом не только представляют собой шанс заработать, но также и выступают в качестве важного инструмента давления на лигу. Для НБА единственный способ избежать конкуренции — сделать Леброна своим союзником. Логика проста: либо он становится лицом и двигателем новой структуры, превращаясь в соперника, либо получает долю в будущей франшизе и играет на стороне лиги.

На какой стадии этот диалог — сказать сложно. Однако сам факт встречи с Мишко Ражнатовичем, человеком, который напрямую влияет на карьеру Йокича и множества европейских звёзд, говорит сам за себя. Контракт Йокича пока не продлён — возможно, это просто деловой расчёт: летом 2026 года он сможет заключить более выгодное соглашение. Но до этого момента вокруг него будут кружить разные предложения — и, возможно, не только из НБА.

Теперь на паузе оказывается не отдельная команда, а вся лига. Ведь, когда Леброн, даже достигнув сорокалетнего возраста, садится за стол переговоров, он не ограничивается поиском новой команды. Как и прежде, он вновь меняет правила всей игры.