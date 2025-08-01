Когда в НБА появится первый миллиардер? Мы уже нашли кандидата и всё подсчитали

У Купера Флэгга не было ни титула чемпиона NCAA, ни звания лучшего игрока студенческого сезона, ни золотой медали международных турниров. Зато у него уже есть $ 28 млн и статус самой яркой надежды американского баскетбола. В свои 18 лет он стал первым номером драфта НБА и подписал один из самых дорогостоящих новичковых контрактов в истории лиги. Флэгг ещё не сделал ни одного броска в НБА, а его финансовое положение уже превосходит многих действующих звёзд. Его путь — тонкий расчёт. И если благоприятные прогнозы сбудутся, Купер может стать первым баскетболистом, который заработает чистый $ 1 млрд исключительно на клубных контрактах.

С «Далласом» он заключил четырёхлетний контракт на сумму $ 62,7 млн — это максимальные условия для первого номера драфта по нынешней системе. Уже в дебютном сезоне его базовая зарплата составит $ 13,8 млн. Для сравнения: в 2024 году Закари Рисашер из «Атланты» за аналогичный период получил $ 57 млн. Такие суммы объясняются не только экономическим ростом лиги, но и стремлением клубов минимизировать риски: игроки таланта Флэгга — слишком ценный актив, чтобы экономить на старте.

Примечательно, что «Маверикс» изначально имели лишь 1,8% шансов на победу в драфт-лотерее, однако именно удача позволила им выбрать самого юного первого номера со времён Леброна Джеймса. В дальнейшем этот выбор способен оказать существенное влияние как на игровые достижения команды, так и на её коммерческое развитие.

Финансовый феномен Купера заключается в том, что в НБА он пришёл уже состоятельным человеком. За всего один сезон, проведённый в университете Дьюк, он заработал $ 28 млн благодаря NIL-контрактам, позволяющим студентам легально получать доход от использования своего имени и образа. При этом $ 15 млн ему принесло соглашение с Fanatics, а ещё $ 13 млн — контракт с New Balance. Для сравнения: его стартовая зарплата в НБА почти вдвое меньше. Согласно CBS Sports, Флэгг занял второе место по доходам среди всех студентов-спортсменов США, уступив только квотербеку Арчу Мэннингу.

Купер Флэгг, Летняя лига — 2025 Фото: Ethan Miller/Getty Images

При этом договоры с New Balance и Fanatics — это не разовые выплаты, а долгосрочные партнёрства, которые продолжат действовать и в его профессиональной карьере. Это выгодно выделяет Флэгга среди большинства его сверстников. Ему удалось монетизировать свой успех в NCAA и выстроить стабильную систему заработка за пределами баскетбольной площадки. Обычно такими возможностями обладают лишь игроки уровня All-NBA, но Флэгг начал строить свою финансовую империю ещё до дебюта в лиге.

Он мог бы остаться в Дьюке ещё на один сезон и заработать дополнительно около $ 10 млн, однако выбрал иной путь. Причина — возможность заключения супермакс-контрактов. По коллективному соглашению баскетболисты могут претендовать на такие условия спустя семь лет после начала карьеры. Чем раньше ты дебютируешь в НБА, тем быстрее появляется шанс подписать расширенный контракт. По оценкам, каждый год промедления может стоить спортсмену до $ 125 млн, поэтому решение Флэгга перейти в лигу сразу после первого сезона выглядит стратегически выверенным.

Если он оправдает ожидания и подтвердит свой элитный статус, то к завершению дебютного контракта в 2029 году сможет претендовать на так называемый 30% супермакс — $ 359 млн за пять лет. Ещё через пять лет, в 2034-м, он станет кандидатом на 35% супермакс, что ориентировочно составит $ 509 млн. В итоге к 32 годам его доходы только от зарплат могут приблизиться к $ 930 млн. Эти прогнозы основаны на ожидаемом росте потолка зарплат, который, по оценкам, в сезоне-2025/2026 достигнет $ 154,6 млн и будет увеличиваться примерно на 10% ежегодно.

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Чтобы дойти до таких сумм, одного таланта недостаточно — для получения супермакс-контрактов Флэггу потребуется регулярно попадать в сборные All-NBA или завоёвывать престижные индивидуальные награды, такие как MVP или титул лучшего защитника сезона. Эти требования остаются неизменными. Однако неудивительно, что эксперты всё чаще сравнивают Купера не по стилю, а по масштабу влияния с Леброном Джеймсом — он входит в лигу как игрок, способный менять её ландшафт. В долгосрочной перспективе у него есть все шансы стать национальной медийной фигурой.

Тема первого миллиардного контракта в НБА — это уже не теория, а вполне просчитываемая перспектива. При правильном сочетании возраста, статуса и развития карьеры игрок действительно может достичь этой отметки исключительно за счёт клубных зарплат — без необходимости вкладываться в бизнес или строить рекламную империю. И на сегодняшний день Купер Флэгг выглядит самым реальным претендентом на этот рекорд.

Его история — не о счастливом стечении обстоятельств или случайной популярности. Это результат последовательной работы и глубокого понимания финансовых механизмов современного спорта. NIL-контракты радикально изменили экономику студенческого баскетбола, а рост потолка зарплат сделал ранний старт в НБА логичным с точки зрения личных финансов. Всё больше молодых игроков начинают воспринимать свою карьеру как долгосрочный проект с чёткой стратегией и предсказуемыми этапами. Флэгг — яркий представитель этой новой школы: рациональный, системный, мыслящий на годы вперёд.

Будет ли достигнут $ 1 млрд — вопрос, зависящий от множества обстоятельств: здоровья, личного прогресса, обстановки в команде и общей динамики лиги. Даже если обстоятельства сложатся не лучшим образом, несомненно одно: Купер Флэгг уже сегодня задаёт новые ориентиры. В будущем по этим критериям станут оценивать умение выстраивать карьеру на пересечении баскетбола и бизнеса.