Что известно о запуске НБА в Европе: деньги, города, клубы и большие риски

Пока футбольная Европа только привыкает к идее Суперлиги, в баскетбольном мире назревает собственный масштабный проект — NBA Europe. Это уже не серия выставочных матчей: перед нами полноценная структура, созданная по образцу американской лиги. По информации различных источников, включая Bloomberg и The Athletic, запуск европейской конференции НБА рассматривается к сезону-2026/2027. Официально — отдельный турнир, на деле же — ещё один весомый бизнес-актив, органично встроенный в экосистему НБА.

Базовая концепция предполагает участие 8–12 команд с постоянным статусом: здесь не будет ни выбывания, ни спортивного отбора — только инвестиции, соглашения и маркетинговая привлекательность. Вложения соответствующие: стоимость франшизы может достигать $ 500 млн, что автоматически исключает клубы без мощных стратегических партнёров или доступа к крупному капиталу. Среди предполагаемых участников фигурируют коллективы из Лондона, Парижа, Мадрида, Барселоны, Милана, Берлина, Афин, Стамбула и Манчестера. Уже обсуждаются форматы матчей против команд НБА и планы интеграции в расписание выставочных турниров.

Комиссионер НБА Адам Сильвер активно ведёт переговоры с заинтересованными сторонами — футбольными клубами, владельцами арен, инвестиционными фондами и спортивными организациями. Список потенциальных участников ещё формируется, но чаще всего звучат имена таких клубов, как «Реал», «Барселона», «ПСЖ», «Милан», «Манчестер Сити», берлинская «Альба», «Панатинаикос» и «Олимпиакос». Ключевым партнёром во Франции стал АСВЕЛ, президентом которого является Тони Паркер — его связи и опыт придают ему особый вес в этих переговорах.

На стороне НБА — мощь глобального бренда, огромные ресурсы и многомиллионная аудитория по всему миру. По сведениям Sportico, лига уже ведёт переговоры с The Raine Group и другими крупными финансовыми институтами о привлечении инвесторов, в том числе суверенных фондов с Ближнего Востока. Так, Абу-Даби выплатил € 25 млн за право проведения «Финала четырёх» Евролиги в 2025 году, а Дубай активно продолжает работать над собственной баскетбольной франшизы. Рассматривается также участие инвестиционных фондов из Саудовской Аравии и Сингапура. Здесь речь идёт не просто о вложениях в спорт, а о реализации широкой стратегии развития развлекательной и медийной индустрии.

Баскетбольные фанаты, «Финал четырёх» Евролиги — 2025 Фото: Francois Nel/Getty Images

Однако, несмотря на размах замыслов, проект не лишён серьёзных рисков. Европейский баскетбол формировался в совершенно иной культурной и организационной среде. Клубы с богатой историей, такие как «Панатинаикос» или «Црвена Звезда», выросли на фундаменте локальной идентичности, многолетней преданности болельщиков и отсутствии централизованного маркетинга. Когда «Панатинаикос» распродаёт 15 тыс. сезонных абонементов за двое суток — это отражение глубоко укоренившейся культурной традиции. Вопрос о том, сможет ли NBA Europe органично вписаться в эту среду, остаётся открытым.

Опыт прошлого показывает, что не все американские спортивные лиги успешно адаптируются к европейским реалиям. Яркий тому пример — NFL Europe, которая в 2000-х потерпела убытки свыше $ 400 млн и в итоге была закрыта. Среди причин называли недостаточное понимание аудитории, слабую адаптацию продукта к местным особенностям и отсутствие настоящего интереса у публики. Ситуация с НБА выглядит иначе: баскетбол в Европе пользуется популярностью, здесь существует развитая система клубов, однако её организационные принципы существенно отличаются от американских стандартов.

Евролига, оставаясь главным игроком на европейской баскетбольной арене, с осторожностью относится к планам НБА по созданию собственной конференции на континенте. С одной стороны, запуск NBA Europe может потеснить или даже поглотить часть уже существующей структуры. С другой — руководство Евролиги, в частности, генеральный директор Паулюс Мотеюнас, в последнее время всё чаще заявляет о готовности к диалогу. Это говорит о понимании масштабности вызова и стремлении сохранить своё место в новой архитектуре европейского баскетбола.

Со своей стороны, НБА уделяет внимание ведущим клубам. При этом организация активно занимается развитием всей системы. Совместно с ФИБА обсуждаются инвестиции в юношеские академии, обучение тренеров, совершенствование судейства. Эта часть проекта нацелена на долгосрочное развитие и интеграцию в европейскую баскетбольную экосистему, а не на простое копирование существующих турниров.

Любопытно и то, как некоторые клубы выбирают свою стратегию. Так, «Альба» отказалась от участия в Евролиге, перейдя в ФИБА Лигу чемпионов — этот шаг уже расценивается как возможная подготовка к присоединению к NBA Europe. Футбольные гиганты, такие как «Милан» (владельцы — RedBird Capital), активно изучают возможности интеграции в баскетбольный бизнес, несмотря на то, что их баскетбольная команда «Олимпия» недавно заключила новое соглашение с Евролигой.

В случае реализации проекта NBA Europe баскетбольная карта Старого Света претерпит значительные изменения. Кроме того, могут быть пересмотрены балансы сил в мировом спорте. Однако для успеха НБА придётся доказать, что она способна адаптироваться к совершенно иной спортивной культуре, где на первом месте стоят традиции, а не только коммерческая привлекательность. Привлечь внимание сильным продуктом — это одно, но удержать зрителя в условиях жёсткой конкуренции и глубоко укоренившихся идентичностей — задача куда более сложная.