Женская НБА снова в центре внимания, но повод — так себе

Рост популярности женской НБА (WNBA) — неоспоримая реальность, подтверждённая статистикой. Однако вместе с возрастающим вниманием приходят и новые вызовы, к которым лига, возможно, ещё не до конца готова. За последние четыре дня два матча были прерваны из-за того, что на площадку выбрасывали секс-игрушки. Абсурдность ситуации очевидна, но именно такие эпизоды становятся знаковыми на фоне происходящих перемен.

В ночь на 30 июля, Атланта: «Дрим» встречают в своём зале дебютанток из «Голден Стэйт Валкириз». В заключительной четверти на паркет с трибун летит ярко-зелёный фаллоимитатор. Судьи позволяют доиграть эпизод и лишь затем останавливают встречу. Камеры выхватывают крупный план инцидента, зрители на арене и в прямом эфире пытаются понять, что происходит. Один из полицейских, дежурящих у кромки, с помощью болельщика убирает предмет с площадки. Ситуация быстро разрешается, но обсуждают все не игру, а этот эпизод.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В ночь на 2 августа — схожий случай. Те же «Валкириз», теперь уже в гостях у «Чикаго Скай». Всё повторяется: тот же игровой отрезок, бросок с трибун, пауза. На этот раз арбитры реагируют моментально, игра прерывается сразу, персонал быстро убирает объект. Кардозу из «Скай» смеётся, некоторые игроки обмениваются репликами на скамейке. Всё происходит слаженнее, чем в Атланте, однако эпизод уже не выглядит случайностью.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Эти события не только вызывают недоумение, но и наглядно демонстрируют, в какой фазе развития находится WNBA. Лига стремительно набирает обороты: растут телевизионные рейтинги, увеличивается посещаемость, растут продажи билетов. К июлю 2025 года зрительская аудитория на ТВ выросла на 23% по сравнению с прошлым сезоном, посещаемость матчей — на 13%, а продажи билетов — на 26%. Это устойчивый рост, который приносит с собой как новые возможности, так и неожиданные испытания.

Билеты на Матч всех звёзд в Индианаполисе были раскуплены всего за семь часов после старта продаж — с 29 апреля по 29 июля. Предсезонная встреча между «Лос-Анджелес Спаркс» и «Голден Стэйт» собрала 17 428 зрителей — это один из лучших показателей для выставочных матчей за всю историю лиги. Кейтлин Кларк по-прежнему остаётся ключевой фигурой и мощным двигателем интереса к женскому баскетболу, однако сегодня спрос на WNBA уже не сводится к одному имени. Это свидетельствует о глубинных переменах и поступательном развитии лиги.

На этом фоне недавние инциденты с секс-игрушками вызывают особое беспокойство. Потому что рост популярности должен сопровождаться новыми стандартами — как в организации, так и в дисциплине и репутационной политике. Повышенное внимание аудитории требует от лиги модернизации системы обеспечения безопасности. Когда болельщики начинают воспринимать матчи как площадку для шуток, а телевизионные трансляции вынуждены отвлекаться от игры на посторонние предметы, это становится сигналом о необходимости перемен.

После второго случая диктор арены сделал жёсткое предупреждение: любые предметы, выброшенные на площадку, приведут к немедленному удалению нарушителя. Однако одних объявлений недостаточно — необходимы более строгие меры безопасности, пересмотр действующих протоколов реагирования и, возможно, дисциплинарные санкции в отношении арен или команд, если подобные инциденты станут повторяться.

И если WNBA действительно вступает в новую эру — с ростом интереса, расширением аудитории, выгодными телевизионными контрактами и полными аренами на Матче всех звёзд, — то ей необходимо соответствовать этим переменам на всех уровнях. В том числе — обеспечивать контроль над всем, что происходит на площадке. Даже если речь идёт о вещах, которым там не место.