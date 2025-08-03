И снова неудача! Россия упустила победу в концовке матча с Египтом

Сборная России отправилась в Египет на вторую серию летних товарищеских матчей. Если встречи с Ираном из-за напряжённой политической обстановки на Ближнем Востоке проходили в России, то теперь наши баскетболисты отправились на другой континент — в то время года, когда туда обычно летают отдыхать.

Что матч проходил в Египте, чувствовалось во всём. И, к сожалению (а может, и к счастью), об антураже этой встречи хочется рассказать больше, чем о самой игре. Всё началось с того, что место онлайн-трансляции менялось по несколько раз за день. Сначала РФБ сообщила, что болеть за российских баскетболистов можно будет в сервисе VK Video. Потом объявили, что всё переносится в YouTube на официальный канал египетской федерации баскетбола.

Максим Барашков Фото: Пресс-служба Федерации баскетбола Египта

Начало стрима было назначено на 19:45 по московскому времени, но, судя по всему, из-за технических неполадок матч так и не запустили. Египетские болельщики на протяжении всей игры оставляли комментарии в чате на YouTube, не понимая, где можно посмотреть встречу. А ведь сборная Египта готовится к грядущему Кубку Африки!

В итоге РФБ удалось наладить трансляцию в VK Video, где мы и смогли увидеть встречу. Игра проходила на скромной арене в городе Гизе. На щитах отсутствовал таймер, а съёмка велась с одной камеры — явно недорогой и не самой профессиональной. Именно так всё было организовано египетской стороной.

Общий антураж скорее напоминал что-то любительское или студенческое. Если вы или ваши друзья когда-либо играли в непрофессиональных лигах, то трансляции там были примерно такого же уровня. Комментировал матч весьма эмоциональный египтянин, называвший наших игроков по именам, а не по фамилиям. Вполне объяснимо: «Александр» произнести наверняка проще, чем, скажем, «Щербенёв».

Трансляция матча Египет — Россия Фото: Кадр из трансляции

Что касается зрителей, то на первый взгляд на трибунах собралось несколько сотен человек. Особенно порадовало, что среди них было немало россиян! Видимо, сказывается сезон отпусков, но всё равно приятно видеть, что соотечественники нашли время поддержать сборную, а не просто проводить день на пляже или на экскурсиях по пирамидам.

Напомню, в Египет отправился немного другой состав, нежели тот, что играл против Ирана. Однако уровень остался примерно тем же — сочетание опытных баскетболистов и молодёжи, однако без целого ряда наших звёзд. Египет сейчас занимает 38-е место в рейтинге ФИБА, тогда как Иран — 28-е. Так что по уровню соперники близки.

С первых минут в роли основного разыгрывающего появился Тимофей Герасимов, а не более привычные игроки задней линии вроде Александра Щербенёва или Владимира Карпенко. Благодаря этому сборная России в стартовом составе имела заметное преимущество в габаритах и пыталась играть в модный ныне баскетбол с пятью высокими игроками, обладающими дальним броском.

Игрок сборной Египта Фото: Пресс-служба Федерации баскетбола Египта

Но всё получилось наоборот: Египет выглядел лучше на стартовом отрезке и захватил инициативу, поведя со счётом 9:3. Было видно, что соперники серьёзно относятся к этим матчам, ведь они активно набирают форму перед континентальным Кубком. Египтяне яростно боролись за подборы, убегали в быстрые атаки и не избегали контакта.

Сборная России играла в том же стиле, что и во встречах с Ираном: активное движение мяча и ставка на трёхочковые. Всё по современным лекалам! Но мы уже знаем, что за этим скрывается и слабое место — невысокая точность бросков, ведь нельзя сказать, что в составе у нас избыток надёжных снайперов. Отлично проявил себя в этой роли разве что Максим Барашков, который с первых минут уверенно попадал из-за дуги.

Игра россиян заметно оживлялась, когда роль главного болл-хендлера переходила к выходившим со скамейки Щербенёву и Карпенко. За счёт своей юркости, первого шага и общей ловкости им было куда легче вскрывать египетскую оборону, создавая пространство и проникая внутрь.

Александр Чадов в матче со сборной Египта Фото: Пресс-служба Федерации баскетбола Египта

Интересно было понаблюдать и за ротацией на позиции центрового в отсутствие Андрея Мартюка и Андрея Зубкова. В этом матче ярко проявил себя молодой Захар Лавренов из ЦСКА-2. При росте 207 см он играл очень подвижно, да ещё и попадал с дистанции. 19-летний центровой современного формата, который вполне может стать одной из опор будущего нашей сборной.

Ко второй четверти игра выравнялась, а затем россияне совершили рывок, позволивший уйти на большой перерыв с преимуществом в восемь очков. Во второй половине начались технические проблемы с трансляцией, что уже в моменте воспринималось скорее с иронией, если учитывать и без того скромное качество картинки.

В третьей четверти наша команда продолжала удерживать преимущество — и в целом контролировала ситуацию и в четвёртой. Однако на последних минутах всё развалилось. Египтяне пошли в отчаянный рывок под рёв своей немногочисленной, но громкой группы поддержки. Комментатор захлёбывался в эмоциях, а трансляция окончательно рассыпалась на фризы и зависания.

Игроки сборной России на матче со сборной Египта Фото: Пресс-служба Федерации баскетбола Египта

В итоге Россия упустила победу на самых последних минутах, явно не проявив того же уровня желания и упорства, что соперник. Египет выиграл четвёртую четверть со счётом 26:11 — и это абсолютно недопустимо.

Возможно, как и в случае с Ираном, наша сборная соберётся после очередного пинка и возьмёт реванш во втором матче. Конечно, мы все немного переоцениваем важность таких встреч. Но это легко объяснимо: мы действительно соскучились по возможности болеть за национальную команду. И даже при ужасной трансляции матч смотрели сотни болельщиков, искренне переживавших за результат и расстроившихся из-за поражения.

На фоне того, что сама встреча по качеству показа больше напоминала что-то андерграундное, результат выглядит ещё более удручающим. Грустно, что, например, вместо полноценной подготовки к грядущему ЧЕ-2025 мы участвуем в чём-то подобном. Следующая игра — уже послезавтра, 5 августа, в 20:00 мск.