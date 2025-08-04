Объёмные скореры — новые неудачники рынка НБА

У них отличные, а порой и выдающиеся статистические показатели. Кэм Томас набирает по 24 очка за матч, Жонатан Куминга — почти 20 в течение последних трёх месяцев сезона при впечатляющих 54% реализации бросков с игры. Но сегодня эти цифры уже не являются убедительным аргументом. Они молоды, результативны, атлетичны — и всё же остаются невостребованными. Рынок НБА 2025 года наглядно продемонстрировал суровую правду: высокий индивидуальный скоринг без дополнительных навыков больше не ценится.

Кэм Томас до сих пор не подписал новый контракт, хотя у «Бруклина» остро не хватает игроков, способных самостоятельно создавать моменты для броска. В стартовой пятёрке сейчас могут оказаться 19-летний Егор Дёмин, только что выбранный под восьмым номером, а также игроки калибра Майкла Портера-младшего, больше подходящего на роль завершителя, чем созидателя, и Тайриз Мартин, ещё недавно имевший двухсторонний контракт. Даже в такой ситуации, когда любая угроза в атаке на вес золота, руководство «Нетс» не спешит связываться с Томасом. Дело не только в его вопросах по защите и пасу — сама лига больше не верит в эффективность игроков его профиля.

Объёмный скорер — это баскетболист, чья ценность ограничивается умением набирать очки в одиночку. Он не снайпер без мяча, не мастер создания пространства, не интегрируется в командные схемы. Чтобы быть полезным, ему нужен мяч в руках. Ещё несколько лет назад этого было достаточно. Сейчас — уже нет. Современные нападения строятся на движении, смене ролей и умении адаптироваться. Игрок, который тормозит мяч ради изоляционной атаки, снижает общую эффективность. И если он при этом не является звездой — он становится обузой для команды.

Это не просто теоретическая дискуссия, а уже суровая реальность. Объёмный индивидуальный скоринг без универсальности утратил прежнюю ценность. Клубы начали считать и анализировать, и вывод оказался однозначным: очередной скорер не делает нападение эффективнее. Важнее наличие дополнительного шутера, второго плеймейкера или игрока, способного защищаться и меняться по опеке. Скорер, который не может защищаться, отдавать передачи или двигаться без мяча, сегодня воспринимается как актив с жёсткими ограничениями. Особенно если его возможности не масштабируются на плей-офф.

Кэмерон Томас, сезон-2024/2025 Фото: Luke Hales/Getty Images

История с Кэмом Томасом наглядно иллюстрирует, насколько изменился взгляд на подобный тип игроков. По информации The Athletic, представители шестнадцати клубов высказали диаметрально противоположные мнения относительно его потенциального контракта: от двух лет за $ 20 млн до четырёх лет за $ 90 млн. Кто-то готов предложить однолетний контракт за $ 25 млн с частичной гарантией на второй сезон, другие ограничиваются исключением среднего уровня . Почти все отмечают: только краткосрочные соглашения с минимальными рисками. Даже при 24 очках за матч — тревожный сигнал.

Пояснение к этим цифрам тоже очевидно. «Бруклин» выиграл всего 26 встреч, а Томас, несмотря на личную результативность, оказался неэффективен в командных схемах. Слабая игра в пас, средний дриблинг, нерешённые вопросы в защите. Травма подколенного сухожилия сократила его сезон до 25 матчей. Доверие со стороны клубов резко снизилось. Даже если потенциал скорера очевиден, никто не уверен, что он сумеет вписаться и адаптироваться к командному баскетболу.

Похожая ситуация сложилась и у Жонатана Куминги. В концовке сезона он демонстрировал достойную игру — почти 20 очков за матч при 54% реализации бросков. Однако с наступлением межсезонья отношения с «Голден Стэйт» резко обострились. По информации ESPN, «Уорриорз» предложили Куминге контракт на два года за $ 45 млн с опцией клуба на второй сезон, но он отказался. В социальных сетях появились недвусмысленные намёки на желание сменить команду. Переговоры о потенциальных обменах пока ни к чему не привели: ни четырёхлетний контракт от «Финикса» на $ 90 млн, ни предложение «Сакраменто» (три года за $ 63 млн плюс пик первого раунда в 2030 году) не устроили «Уорриорз». В итоге Куминга оказался в подвешенном состоянии — между клубом, которому он не доверяет, и рынком, который не готов предложить больше.

Жонатан Куминга, сезон-2024/2025 Фото: Christian Petersen/Getty Images

Всё это лишь подтверждает ранее озвученную мысль: роль чистого скорера в современной НБА стала минимальной. Если игрок не является суперзвездой, его польза резко снижается с уменьшением доли владений мячом. А поскольку у каждой команды уже есть один-два главных созидателя, найти место для подобного баскетболиста становится всё труднее. Кэм Томас, Жонатан Куминга, Джордан Кларксон, Тим Хардуэй — все они либо остались без контракта, либо вынуждены соглашаться на минимальные условия. Даже Гари Трент, считавшийся стабильным скорером, получил соглашение, едва превышающее ветеранский минимум. Это уже тенденция, а не случайность.

Вариантов эффективного использования таких игроков становится всё меньше. Первый сценарий — роль запасного, как у Малика Монка в «Сакраменто» год назад, когда он претендовал на звание лучшего шестого игрока сезона. В этом случае скорер выходит со скамейки, играет против резервистов соперника, а его слабые стороны оказываются менее заметны. Куминга, выступая в роли шестого, тоже выдавал отличные отрезки — 14 очков в среднем при TS% 60. Второй вариант — команды, находящиеся в стадии перестройки. Там скорер может стать первой опцией, собирать статистику и привлекать внимание публики. Но это путь не к победам, а к личному контракту, который теперь уже и не гарантирован.

Рынок нынешнего межсезонья ясно дал понять: скореры без широкой палитры умений больше не в приоритете. Ценятся те, кто способен интегрироваться в командную структуру, работать на обеих сторонах площадки и быстро принимать решения в движении. Просто выдавать много очков — это лишь демонстрация индивидуального таланта, который не ведёт к командному успеху.

Именно поэтому Томас всё ещё без контракта, несмотря на явный дефицит созидателей в атаке «Бруклина». Куминга же, возможно, будет вынужден принять квалификационное предложение, чтобы попытаться уйти через год, — рискуя собственным будущим. Потому что рынок больше не готов платить просто за умение набирать очки. И если объёмный скорер не способен адаптироваться, его ценность в лиге стремительно падает.