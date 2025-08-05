В США сына Леброна подвергли резкой критике. Причина: он не поздравил Дончича лично

На первый взгляд — ничего примечательного: стандартный летний пресс-брифинг, посвящённый продлению контракта одного из игроков. Несколько телекамер, дежурные аплодисменты, привычные вопросы от журналистов. Однако именно это, казалось бы, рутинное событие стало отправной точкой для первой публичной критики Бронни Джеймса на профессиональной арене. Причём причиной послужили не промахи на площадке и не неудачная статистика, а его отсутствие в тот момент и в том месте, где его, казалось бы, ждали по умолчанию.

Лука Дончич заключил новый контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» — три года и $ 165 млн, с опцией на четвёртый. На фоне скорого завершения эпохи Леброна это подписание стало своего рода символом передачи полномочий: теперь именно Дончич становится центральной фигурой всей структуры клуба. Руководство, тренеры, ведущие игроки — все были на пресс-конференции. Бронни Джеймса среди них не оказалось. Как и Леброна.

Формально он ничем не был обязан — подобные мероприятия необязательны для игроков. Однако в мире профессионального спорта такие сигналы читаются безошибочно. Опытный медиаветеран Дэн Патрик, давно знакомый с внутренней кухней лиги, отреагировал резко и недвусмысленно: если ты новичок, желающий стать частью коллектива, особенно в период, когда твой отец вскоре покинет команду, твой долг — проявлять максимальную вовлечённость. Пропустить событие, где весь клуб консолидируется вокруг нового лидера, — серьёзный промах.

Дэн Патрик американский журналист и спортивный комментатор «Хорошо, отпуск — это понятно. Однако единственным человеком, которого я действительно ожидал увидеть на этом мероприятии, был его сын — Бронни Джеймс. Если Бронни рассчитывает остаться в команде после того, как Леброн уйдёт, то это твой будущий партнёр по команде — ты должен быть рядом. Его отсутствие меня удивило. Бронни Джеймс обязан был прийти. Ты последний игрок в ростере — прояви поддержку. Создалось впечатление: «Ну, у меня папа — Леброн, мы в отпуске». Но как раз в такой момент нужно сказать: «Пап, это моя команда, мои товарищи, я должен быть там». Если Леброн не захотел прийти — ладно, его выбор. Однако вся эта ситуация начинает выглядеть как некая пассивно-агрессивная игра, как будто идёт подковёрное противостояние в стиле европейских лиг. «Я тренируюсь в старом зале «Клипперс», ну хорошо, но ведь именно здесь ты должен был быть. Этот момент был важен».

При этом критика Патрика не была эмоциональной — напротив, это была холодная и взвешенная оценка профессиональных стандартов. Его слова «ты последний в составе — ты обязан быть там» отражают негласное правило, по которому живут все сильные командные системы. Независимо от фамилии, медийного статуса или семейных связей, интеграция в коллектив начинается с простого уважения к установленной иерархии. В данном случае — к Дончичу, с которым теперь связывают будущее команды.

Тем более что Бронни вместе с Леброном в это время предпочли гольф-поле, о чём сам Леброн бодро сообщил в соцсетях. Это не история о внезапных форс-мажорах или неразрешимых логистических проблемах — всё упирается в расставленные приоритеты. В лиге, где каждый публичный жест и каждое отсутствие попадают под прицел камер и микроскоп медиа, подобная деталь превращается в событие.

Важно подчеркнуть: это не скандал и не конфликт интересов. Ни Дончич, ни клуб не озвучивали ни слова упрёка. Но в медиапространстве решающим становится не формальное заявление, а подтекст. А в этом подтексте Бронни выглядит человеком, который недостаточно включён в процессы, определяющие его место в профессии.

Бронни Джеймс и Джеремайя Фирс, Летняя лига НБА — 2025 Фото: Ethan Miller/Getty Images

Показательно, что речь идёт о второгодке, только начинающем строить карьеру. Фамилия — громкая, отцовский фактор — очевиден, однако всё остальное нужно доказывать самому. Надёжного места в составе пока нет, статус зависит от ежедневного прогресса. На Летней лиге в Лас-Вегасе Бронни выдал крепкие цифры: 14 очков, 3,8 передачи, 2,8 подбора, защитные навыки отмечены положительно. Главный тренер Джей Джей Редик сравнивает его с такими моторными ролевиками, как Ти Джей Макконнелл — это не восторженный аванс, а скорее практический ориентир. Именно поэтому каждое действие — и каждое бездействие — становится значимым.

Дончич, напротив, демонстрирует эталонную профессиональную надёжность. Новый контракт, отличная физическая форма, контакт с тренером на высшем уровне. К 2028 году он будет претендовать на беспрецедентное супермаксимальное соглашение — более $ 400 млн. Но уже сейчас ясно, что под него выстраивается вся архитектура будущих «Лейкерс». И если Бронни рассчитывает войти в это ядро, ему нельзя позволять себе даже таких, на первый взгляд, малозаметных промахов.

Позиция Дэна Патрика — это не попытка набрать кликов или спровоцировать скандал. Это маркер профстандартов. В НБА не бывает мелочей: каждый выход в свет или его отсутствие — это месседж всему рынку. Особенно когда твоя фамилия на обложках, а карьера только начинается. У Бронни ещё есть шанс заявить о себе как о полноценном игроке, однако это возможно только тогда, когда он действительно становится частью команды — не только на бумаге, а в каждом моменте её жизни. Иначе дистанция между ним и центром притяжения будет только увеличиваться.