А вот так намного лучше! Сборная России не оставила шансов Египту

Позавчера сборная России невероятным образом упустила победу в концовке матча с Египтом. Но большинству из нас эта встреча запомнилась не столько результатом – он стал лишь вишенкой на торте – сколько общим антуражем и качеством трансляции. Сегодняшняя игра выглядела примерно так же «по-дворовому», но зато подарила немало поводов для мемов.

Трансляция, как и планировалось с самого начала, теперь шла на YouTube-канале Федерации баскетбола Египта. Напомним, в предыдущий раз там были технические сложности и только через VK Video можно было увидеть матч. Посты со ссылками на страницу российской сборной в социальных сетях даже публиковались на странице египетской сборной.

Картинка осталась на том же любительском уровне, счёт вели с ошибками, звук постоянно пропадал, а ближе к концовке помехи и вовсе заставили убрать громкость до нуля.

Отдельного внимания заслуживает новый комментатор, который явно старался показать себя с профессиональной точки зрения и пытался выговаривать русские фамилии. Если в прошлом матче диктор ограничивался только именами баскетболистов, то сегодня мы услышали немало «перлов»: Антон Кхшвили, Кувику (да, это Антон Квитковских), а также Михаил Беленицкий, который даже не выходил на площадку. Но стоит отдать должное египетскому коллеге — его попытки справиться с такими непростыми фамилиями, как Щербенёв и Барашков, были по-настоящему впечатляющими.

Матч сборной России и сборной Египта Фото: Пресс-служба Федерации баскетбола Египта

Что касается стартового состава, тренерский штаб сборной России решил довериться тем, кто хорошо проявил себя в первой игре — Владимиру Карпенко и Захару Лавренову, вышедшим с первых минут на позиции бигмена. Хотя стоит отметить, что ротация в этом матче была просто бешеной, что, впрочем, объяснимо для товарищеской встречи. Например, на позиции центрового по ходу игры появлялись и Лавренов, и Илья Фролов, и даже Максим Огарков, проведший на площадке всего несколько минут.

Главным «болл-хэндлером» с первых минут стал Тимофей Герасимов, у которого уже в прошлом матче были сложности в этой роли. Сегодня, увы, ничего не изменилось, пожалуй, из всех вариантов, которые попробовали, он выглядел наиболее блекло. Именно поэтому начало матча получилось для нашей команды непростым.

Тимофей Герасимов в матче со сборной Египта Фото: Пресс-служба Федерации баскетбола Египта

Египтяне продолжали играть в свой привычный баскетбол: постоянные проходы под кольцо, провоцирование контакта и фолов. С дальними бросками у африканцев всё по-прежнему плохо, поэтому им приходится действовать в довольно прямолинейной, консервативной манере. Наша команда, напротив, делает ставку на современный стиль с упором на броски с периметра.

После Герасимова на позицию основного разыгрывающего вышел Антон Карданахишвили и справился просто отлично, наладив связку с другим обладателем длинной и непростой для египетского комментатора фамилии — Антоном Квитковских. Своё игровое время получил и Александр Щербенёв, который пока выглядит как наиболее надёжный вариант на эту роль.

Иван Зайцев в матче со сборной Египта Фото: Пресс-служба Федерации баскетбола Египта

Когда российская оборона наконец научилась сдерживать проходы египтян и их попытки навязать контакт, атака соперника буквально встала: безыдейные передачи и вялые попытки сыграть пик-энд-ролл без цели. Именно в этот момент россияне начали уходить в отрыв и выиграли четверть со счётом 29:18.

Во второй половине картина почти не изменилась: разница перевалила за 20 очков, а сборная России методично наращивала преимущество, победив в каждой из четвертей. Египтяне так и не смогли ни разу провести ни одного яркого отрезка, ни тем более создать угрозу для камбэка — что лишний раз говорит о том, насколько собраннее сегодня были наши ребята по сравнению с прошлой игрой.

Да, снова понадобился пинок, чтобы наши игроки начали показывать внятный баскетбол. Несмотря на далеко не оптимальный состав, сборная России доказала, что является на порядок сильнее Египта. Правда хотелось бы, чтобы это чувствовалось в обоих матчах и проявлялось увереннее.