Коби Брайанта забыли в топ-10? В США опубликовали провокационный рейтинг

Недавно авторитетный портал Bleacher Report опубликовал масштабный рейтинг 100 лучших баскетболистов всех времён. Майкл Джордан снова занял первое место, Леброн Джеймс — второе, но обсуждали все совсем не их. В центре внимания оказалась позиция другой легенды — Коби Брайанта. Его поставили на 11-е место, даже ниже Стефена Карри, который ещё не скоро завершит карьеру. Чёрная Мамба оказался вне топ-10, и это вызвало бурную реакцию.

Социальные сети взорвались возмущением. Многие журналисты высказали недовольство, а заодно и бывшие игроки — те самые, кто лично сталкивался с Брайантом на паркете. Один из них — Дуэйн Уэйд — заявил: «Если спросить нас, баскетболистов, которые действительно играли против Коби, любой из нас скажет — он точно в топ-3 всех времён».

Коби Брайант и Шакил О’Нил, 2017 год Фото: Hans Gutknecht/Getty Images

Даже Шакил О’Нил, несмотря на сложные отношения с бывшим партнёром, стабильно включает Коби в тройку величайших игроков в истории. Почему же он снова остаётся за пределами десятки у экспертов и аналитиков? Рейтинг Bleacher Report — далеко не первый случай. И здесь уже трудно сказать что-то, кроме одного: Чёрная Мамба действительно является недооценённым игроком.

Коби недолюбливали почти всю его карьеру. Сначала он сам подпортил себе репутацию в начале 2000-х — вдаваться в подробности сейчас не хочется, но тогда Брайанта многие воспринимали как главного злодея лиги. Жёсткий, эгоистичный, неохотно делится мячом, агрессивный — так его часто описывали в СМИ и просто в обычных разговорах в барбершопе. Со временем образ изменился, в глазах публики Коби предстал другим, однако критики его игры никуда не исчезли до сих пор, а сейчас будто их голоса стали сильны как никогда.

Главная претензия к Брайанту — его якобы неэффективность. И правда, по современным меркам статистика Коби не поражает: за всю карьеру он лишь четыре раза преодолел отметку в 50% по eFG% (расширенный показатель точности бросков, учитывающий ценность трёхочковых). Для сравнения, в прошлом сезоне примерно на таком же уровне сыграл Расселл Уэстбрук — 50,5% eFG.

Хедо Туркоглу, Коби Брайант, Рашард Льюис, Джей Джей Редик и Дуайт Ховард Фото: Stephen Dunn/Getty Images

Неужели Коби в свои лучшие годы бросал на уровне нынешнего Уэстбрука? Вот поэтому многие и совершают ошибку, забывая про контекст эпохи. Подавляющее большинство игроков периметра в 2000-х бросали по современным меркам крайне неэффективно. Ещё не произошла трёхочковая революция, команды регулярно выпускали пятёрки с двумя «большими», не умеющими бросать. Из остальных хорошо, если один-два игрока хотя бы могли стабильно что-то попадать издали.

На паркете практически не оставалось свободного пространства, и баскетбол выглядел совершенно иначе. В «краске» творился полный хаос. Игроки на периметре вынужденно исполняли гораздо более сложные и тяжёлые броски, нежели сегодня. Причина не в том, что они плохо бросали — просто других вариантов не возникало. В те годы команды ещё не умели регулярно создавать моменты для качественных бросков за счёт грамотного движения мяча и игроков, как это делается сейчас.

Косвенным подтверждением этому является то, что лучшим в плане точности сезоном в карьере Коби стал сезон-2012/2013. Был ли он тогда на пике своих возможностей? Очень вряд ли, дело не в этом. Дело в том, что именно в начале 2010-х баскетбол начал стремительно меняться. Трёхочковая революция уже маячила на горизонте, и игрокам периметра стало дышать куда свободнее.

Трэйси Макгрэди и Коби Брайант Фото: Lisa Blumenfeld/Getty Images

А что если сравнить с другими игроками периода? Как вы уже наверняка догадываетесь, то у Айверсона цифры тоже не слишком впечатляют. Затем предлагаю взглянуть на статистику Винса Картера и Трэйси Макгрэди — игроков, которых за неэффективность никто повально не ругал. В представлении многих они вообще отличные «шутеры». Но Картер лишь дважды перебрался за 50% eFG% с более-менее ощутимым запасом в своей долгой карьере — в сезонах-2012/2013 и 2018/2019, когда игра уже серьёзно изменилась, а Винс обладал статусом ролевого игрока со скамейки. У Макгрэди такой сезон вообще был только один.

Отрицать, что Коби порой передерживал мяч и принимал не самые верные решения, конечно, не стоит. Это было. Однако масштаб критики в его адрес явно преувеличен.

Так где же место Коби Брайанта в списке величайших игроков? У каждого свой подход, но, на мой взгляд, не включить его в первую десятку — это слишком. А какое место вы бы отвели ему? Если сомневаетесь — прочитайте по ссылке ниже наш текст о его легендарном 81-очковом выступлении. Это достижение до сих пор остаётся недосягаемым: никто и близко не подошёл, особенно с учётом атакующей «инфляции».