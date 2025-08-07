История «ограбления» Леброна: как обычный охранник ушёл с его прошлым

В начале августа всплыли федеральные обвинения в адрес бывшего сотрудника службы безопасности команды «Майами Хит», которые на первый взгляд выглядели как частный случай — обычное злоупотребление должностными полномочиями и доступом. Однако за формулировкой «перевозка и продажа украденного имущества» скрывается история, напрямую касающаяся одной из самых громких спортивных реликвий XXI века — майки Леброна Джеймса, в которой он играл в седьмом матче финала НБА 2013 года.

62-летний Маркос Томас Перес, бывший полицейский Майами и сотрудник охраны арены «Касейя Центр», оказался ключевой фигурой в расследовании, связанном с кражей более 400 игровых предметов, хранившихся в техническом помещении клуба. Среди украденного — джерси, обувь, мячи и другие предметы, предназначенные для будущей музейной экспозиции «Майами». С 2016 по 2021 год у Переса был доступ к изолированному помещению с коллекцией, и он систематически выносил экспонаты, позже продавая их на онлайн-платформах. В апреле этого года в его доме было обнаружено почти 300 предметов, официально подтверждённых как собственность клуба.

Одним из украденных экспонатов оказалась майка Леброна Джеймса, в которой он провёл решающий матч финала с «Сан-Антонио». В 2023 году она была продана на аукционе Sotheby’s за $ 3,68 млн, став третьей по стоимости игровой футболкой в истории спорта. Впереди только майка Майкла Джордана с первого матча финала 1998 года ($ 10,091 млн) и легендарная футболка Диего Марадоны с Рукой бога ($ 9,28 млн). Примечательно, что, по данным следствия, Перес продал эту майку всего за $ 100 тыс., не осознавая её настоящую рыночную стоимость.

История приобретает особое значение на фоне стремительно растущего рынка спортивных реликвий. В 2024 году новые рекорды установил бейсбол: легендарная майка Бейба Рута, предположительно связанная с его знаменитым Called Shot , была продана за рекордные $ 24,1 млн. Эта форма когда-то случайно нашлась на чердаке и сменила владельца всего за $ 150 тыс. — и лишь спустя три десятилетия стала самым дорогим лотом в истории спортивных коллекций.

Леброн Джеймс, сезон-2013/2014 Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Рынок продолжает расширяться. Артефакты, связанные с игрой Майкла Джордана, карточки новичка Микки Мэнтла ($ 12,6 млн), бутсы Лионеля Месси — всё это давно оценивается в восьмизначные суммы. На этом фоне майка Леброна Джеймса оказывается в элитном клубе вещей, обладающих значительным инвестиционным потенциалом. Высокий спрос на всё, связанное с Джеймсом — от мячей и автографов до коллекционных карточек и кроссовок — лишь подтверждает этот статус. Одна из его карточек новичка с автографом ушла с молотка за $ 5,2 млн, что ставит Леброна в один ряд с Джорданом и Месси среди самых ценных персон рынка.

Случай с Пересом важен не только из-за масштабов ущерба. Он демонстрирует системную уязвимость: человек с официальными полномочиями и статусом ветерана полиции получил доступ к клубной коллекции и, пользуясь доверием, на протяжении нескольких лет выносил реликвии. Причём речь идёт не о малоизвестной организации, а о клубе с выстроенной инфраструктурой и тесной связью с лигой. Более того, после увольнения из «Майами» Перес продолжал работать в службе безопасности самой НБА до 2025 года.

Этот инцидент перекликается с другими громкими случаями в мире спорта. Так, в 2022 году был осуждён бывший сотрудник Augusta National Ричард Глобенски, похитивший реликвии на сумму $ 5,3 млн, включая знаменитый зелёный пиджак Арнольда Палмера . А в 2019 году группа под руководством Томми Тротты совершила серию краж в десятках музеев по всей стране, вынеся трофеи, кольца и награды — многие из которых были впоследствии уничтожены ради продажи драгоценных металлов.

На этом фоне инцидент в «Хит» выглядит особенно вопиющим: речь идёт не о взломе или внешнем проникновении, а о злоупотреблении доверием со стороны собственного сотрудника. Такая ситуация лишь подчёркивает необходимость пересмотра стандартов хранения и протоколов внутренней безопасности в спортивных клубах. Когда речь заходит о предметах, стоимость которых со временем может увеличиться в разы, меры защиты должны быть сопоставимы с рисками.

В настоящее время аукционный дом Sotheby’s официально сотрудничает со следствием, но предпочитает воздерживаться от публичных комментариев. Что касается нынешнего владельца джерси Леброна, его, скорее всего, не коснётся процедура конфискации: предмет был приобретён на законных основаниях, и по юридической практике конечный покупатель не несёт ответственности, если не был осведомлён о криминальном прошлом вещи.

Тем не менее вся эта история уже стала частью биографии легендарной майки. Джерси, прежде олицетворявшее лишь победу и знаковый момент в карьере Джеймса, теперь обросло ещё одним смысловым слоем — как напоминание о масштабном сбое системы безопасности даже на самом высоком уровне. Видимо, в эпоху цифровых аукционов и многомиллионных лотов спортивные реликвии требуют не меньшей защиты, чем банковские сейфы.