Пресс вместо пива. Сколько реально сбросил Лука Дончич?

В межсезонье Лука Дончич преобразился настолько, что на недавних командных мероприятиях «Лейкерс» некоторые одноклубники сперва даже не узнали его. Ещё весной он покидал «Даллас» как виртуозный разыгрывающий, но с репутацией игрока с избыточным весом, травмами и вопросами к дисциплине. Внутри клуба звучали опасения, что такой образ жизни вскоре негативно скажется на его уровне игры.

Однако прошедшее лето опровергло эти прогнозы. По информации словенского канала POP TV, Дончич избавился от 14 лишних килограммов. Его подготовка строилась по строгому плану: ежедневные двухразовые тренировки, одна из которых проходила натощак, безглютеновая диета с минимальным содержанием сахара и чётким контролем белка — 250 граммов в сутки. За всем этим следили его неизменные специалисты: физиотерапевт Хавьер Баррио, тренер Анже Мачек и нутриционист Люсия Альмендрос.

Вместо отпуска Дончич выбрал работу: уже на следующий день после поражения от «Миннесоты» в плей-офф он отправил агенту сообщение с просьбой начать подготовку к новому сезону. По словам самого Луки, каждое межсезонье он старается совершенствовать отдельные элементы, но на этот раз режим был особенно жёстким — в ответ на сомнения в его профессионализме.

Лука Дончич, межсезонье НБА — 2025 Фото: Getty Images

В начале августа Дончич официально подписал трёхлетний контракт с «Лейкерс» на $ 165 млн с опцией до 2028 года, окончательно утвердившись в статусе лидера команды. Эта сделка сразу породила разговоры о будущем Леброна Джеймса, чей контракт рассчитан до 2026 года, однако в клубе уверены, что именно Дончич станет фундаментом долгосрочного проекта. Их совместная игра стартовала ещё в феврале — сразу после обмена, когда словенец всё ещё восстанавливался от травмы.

В «Далласе», прощаясь с Дончичем, не скрывали сомнений в его готовности к переменам. Теперь Лука отвечает не словами, а делами: сброшенный вес и заметно улучшенная форма лишь подтверждают его настрой. Но это только начало — главная проверка ждёт впереди, в октябре, когда от него будут требовать стабильной результативности и настоящего лидерства на паркете.

В межсезонье Дончич входил с репутацией баскетболиста, чьему профессионализму многие не доверяли. В новый сезон он вступает уже в новом качестве — без лишнего веса, с выстроенной системой подготовки и контрактом, который обязывает соответствовать роли лидера. Теперь все выводы о нём будут делать исключительно на основании его игры.