Алексею Шведу пришло время завершить карьеру в баскетболе? Опрос

В профессиональном спорте наступает момент, когда главный вопрос звучит не о ближайшем матче, а о самом продолжении пути. Для Алексея Шведа — многолетнего лидера российского баскетбола и бывшего игрока НБА — этот момент, похоже, настал: накануне нового сезона у него нет команды. По информации «Mash на спорте», переговоры с клубами не увенчались успехом, и тема возможного завершения его карьеры всё громче обсуждается в баскетбольных кругах.

Ведущие коллективы Единой лиги ВТБ — ЦСКА, «Локомотив-Кубань» и УНИКС — отказались от подписания контракта, сославшись на полностью укомплектованные составы. Неудачной оказалась и попытка договориться с МБА-МАИ: в клубе заявили, что свободных мест в заявке нет. В итоге ни один из собеседников не увидел, как 36-летний защитник может вписаться в текущие планы.

Вероятно, причин несколько. Возраст неизбежно сказывается на физической мобильности и способности выдерживать высокий ритм сезона. Игровая модель Шведа, ориентированная на контроль мяча и лидерство в атаке, не всегда вписывается в современные командные концепции. Финансовый фактор также играет роль: по данным «Матч ТВ», Алексей Швед рассчитывает на контракт порядка € 1 млн за сезон.

Алексей Швед, сезон-2024/2025 Фото: Единая лига ВТБ

Тем не менее варианты за пределами России в теории могут оставаться. Лиги Турции, Греции, Испании или Китая традиционно интересуются опытными баскетболистами с результативной статистикой и высоким игровым интеллектом. К слову, ранее у Алексея был опыт выступления за один из клубов Поднебесной. Однако длительное отсутствие матчей может осложнить переход.

Сейчас перед Шведом — выбор, который определит дальнейший вектор его профессиональной жизни: продолжить поиски клуба, в том числе за рубежом, или сосредоточиться на иной роли в баскетболе — тренерской, управленческой или экспертной. Ответ на этот вопрос покажет, станет ли нынешнее межсезонье лишь паузой или финальной чертой его спортивного пути.

А что думаете вы — нужно Шведу завершать карьеру?

