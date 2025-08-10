Время признать: «Сакраменто» не построит будущее вокруг Сабониса

В НБА есть команды, застрявшие в вечном «болоте» — они достаточно хороши, чтобы избегать полного провала, однако слишком далеки от элиты. «Сакраменто Кингз» — яркий пример: коллектив, обладающий потенциалом, но неспособный сделать решающий шаг вперёд. Домантас Сабонис — один из самых эффективных центровых лиги, однако особенности состава не позволяют в полной мере раскрыть его таланты. В нынешней конфигурации клубу не удаётся устранить ключевые слабости, а значит, горизонт развития остаётся ограниченным.

Сабонис — не просто стабильный снайпер и «монстр» под щитами. В сезоне-2023/2024 он оформил 26 трипл-даблов — лучший показатель в его карьере и результат, сравнимый с величайшими разыгрывающими-центровыми в истории. Всего на его счету уже 68 трипл-даблов, три приглашения на Матч всех звёзд и два попадания в символическую сборную лиги. Он ведёт команду по подборам, регулярно набирает по восемь и более передач и способен управлять игрой с позиции «большого». Однако у «Кингз» нет нужного окружения — шутеров, способных растянуть оборону, и сильного партнёра по фронткорту, который компенсировал бы его недостатки в обороне.

История клуба лишь подчёркивает глубину системных проблем. «Кингз» целых 16 сезонов подряд оставались вне плей-офф и до сих пор вспоминают единственный чемпионский титул, выигранный ещё в 1951 году. За десятилетия коллектив менял города, названия, цвета, но так и не сумел обрести устойчивую идентичность и культуру победителей. Даже яркий всплеск-2022/2023, когда Сабонис и ДеАарон Фокс вернули команду в плей-офф впервые с 2006 года, стал скорее исключением, нежели началом новой эры.

При этом сам литовский центровой обладает резюме, которым мог бы гордиться любой клуб. Он дебютировал во взрослом баскетболе в 16 лет, отказался от выгодного европейского контракта ради NCAA, а в НБА установил личные рекорды: 42 очка, 26 подборов и 16 передач в отдельных встречах. Эти цифры подтверждают его универсализм и лидерские качества, однако в «Сакраменто» его потенциал реализуется лишь частично.

Домантас Сабонис, сезон-2024/2025 Фото: Elsa/Getty Images

Сложившаяся ситуация во многом перекликается с эпохой Демаркуса Казинса: талантливый бигмен, вокруг которого так и не получилось создать по-настоящему устойчивую командную структуру. Отличие лишь в том, что сегодня у «Кингз» ещё есть окно возможностей — клуб способен избежать длительного застоя, если своевременно примет стратегическое решение. Один из возможных путей — обменять Сабониса на пакет активов, который поможет перезагрузить ростер.

В этом контексте «Мемфис» выглядит логичным направлением для сделки. У «Гриззлиз» есть чёткое понимание своих слабых мест: несмотря на сложности, связанные с нестабильностью Джа Моранта и склонностью Джарена Джексона-младшего к фолам, у команды прочная база, которую можно усилить. В дуэте с Джексоном Сабонис получил бы защитную страховку и больше свободы в атаке. Морант и Тай Джером могли бы максимально использовать его заслоны, а Винс Уильямс взял бы на себя самые сложные задачи в обороне.

Пакет из Кентавиуса Колдуэлл-Поупа, Брэндона Кларка, Джейлена Уэллса, Грегори Джексона и двух будущих драфт-пиков, включая выбор «Орландо» в 2030 году, обеспечил бы «Кингз» полезное сочетание опыта, молодёжи и перспективных активов. Для «Мемфиса» это шанс укрепить атакующую мощь и добавить креатива в переднюю линию, а для «Сакраменто» — возможность разорвать порочный круг однотипных решений, которые годами не позволяли сдвинуться с мёртвой точки.

Даже оставаясь одним из лучших центровых, Сабонис неспособен изменить вектор развития клуба без глубоких структурных изменений. Если «Кингз» действительно стремятся приблизиться к амбициям плей-офф, им придётся отказаться от идеи строить будущее вокруг одного, пусть и универсального, игрока.