Имя Майкла Джордана — пропуск к деньгам. Даже мошенники на нём жиреют

В Новой Зеландии супруги Томас Александр Туира и Ароха превратили имя Майкла Джордана в инструмент масштабного мошенничества. С 2014 по 2021 год они убедили 61 инвестора вложить миллионы долларов, утверждая, что их проекты поддерживаются не только легендой НБА, но и знаменитым мотивационным оратором Тони Роббинсом, а также другими влиятельными личностями. Однако расследование показало: никакой связи с этими известными людьми у супругов не было.

Будущих инвесторов они встречали в своём доме в Крайстчерче, где Алекс устраивал презентации с фотографиями на фоне Роббинса и автора книги «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки. Снимки, сделанные на массовых мероприятиях, выдавались за доказательство личных отношений. Потенциальным вкладчикам предлагались инвестиции с высокими фиксированными доходами: до 50% прибыли за 16 месяцев или 15% – за полгода. Также супруги ссылались на поддержку индийского миллиардера Санджива Сэдди, хотя тот тоже не имел к их бизнесу никакого отношения.

Вся финансовая схема строилась по принципу пирамиды: деньги новых инвесторов шли на выплаты прежним, а также на личные нужды супругов. По данным антикоррупционного ведомства, из $ 4,7 млн, собранных ими и их компаниями, лишь $ 1,4 млн было возвращено вкладчикам, тогда как свыше $ 500 тыс. потрачено на путешествия, почти $ 480 тыс. — на личные покупки, а $ 270 тыс. ушло на аренду жилья. Уже к 2017 году у компании не оставалось финансовой устойчивости.

Особую роль в поддержании доверия играла Ароха: она присутствовала на встречах, вела переписку и поддерживала личные отношения с инвесторами. Благодаря тесным связям в маорийской среде и общине Свидетелей Иеговы* , к которым принадлежали супруги, им удавалось укреплять уверенность вкладчиков в надёжности своих предложений.

В 2019 году бухгалтер обратил внимание на признаки незаконной деятельности, заметив, что выплаты инвесторам осуществляются за счёт привлечения новых средств. Однако его предупреждение осталось без внимания. К середине 2021 года количество запросов на возврат вложений резко возросло, и внутри компании появилась таблица под названием «реальность наших денег 2021», где фиксировалась задолженность перед инвесторами и кредиторами на сумму почти в $ 8 млн.

После поступления жалоб, среди которых было и обращение бывшего председателя племени Нгаи Таху сэра Марка Соломона, в ноябре 2021 года началось официальное расследование. В мае 2023 года супругам были предъявлены обвинения. До судебных слушаний дело не дошло: на прошлой неделе Алекс признал свою вину, а несколько дней спустя то же сделала и Ароха. Окончательный приговор будет вынесен в ноябре.

История семьи Туира наглядно показывает, как знаменитое имя из мира спорта может превратиться в инструмент финансового мошенничества. В данном случае «эффект Джордана» был использован не для спортивных побед, а стал частью тщательно продуманной аферы, позволившей злоумышленникам получить доступ к чужим средствам.