Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Джордан как инструмент мошенничества: как супруги из Новой Зеландии привлекали миллионы инвесторов, используя его имя

Имя Майкла Джордана — пропуск к деньгам. Даже мошенники на нём жиреют
Артемий Берстенев
Имя Майкла Джордана — пропуск к деньгам
Аудио-версия:
Комментарии
Как Его Воздушество становится наживкой.

В Новой Зеландии супруги Томас Александр Туира и Ароха превратили имя Майкла Джордана в инструмент масштабного мошенничества. С 2014 по 2021 год они убедили 61 инвестора вложить миллионы долларов, утверждая, что их проекты поддерживаются не только легендой НБА, но и знаменитым мотивационным оратором Тони Роббинсом, а также другими влиятельными личностями. Однако расследование показало: никакой связи с этими известными людьми у супругов не было.

Майкл Джордан Подробнее

Будущих инвесторов они встречали в своём доме в Крайстчерче, где Алекс устраивал презентации с фотографиями на фоне Роббинса и автора книги «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки. Снимки, сделанные на массовых мероприятиях, выдавались за доказательство личных отношений. Потенциальным вкладчикам предлагались инвестиции с высокими фиксированными доходами: до 50% прибыли за 16 месяцев или 15% – за полгода. Также супруги ссылались на поддержку индийского миллиардера Санджива Сэдди, хотя тот тоже не имел к их бизнесу никакого отношения.

Вся финансовая схема строилась по принципу пирамиды: деньги новых инвесторов шли на выплаты прежним, а также на личные нужды супругов. По данным антикоррупционного ведомства, из $ 4,7 млн, собранных ими и их компаниями, лишь $ 1,4 млн было возвращено вкладчикам, тогда как свыше $ 500 тыс. потрачено на путешествия, почти $ 480 тыс. — на личные покупки, а $ 270 тыс. ушло на аренду жилья. Уже к 2017 году у компании не оставалось финансовой устойчивости.

Особую роль в поддержании доверия играла Ароха: она присутствовала на встречах, вела переписку и поддерживала личные отношения с инвесторами. Благодаря тесным связям в маорийской среде и общине Свидетелей Иеговы*, к которым принадлежали супруги, им удавалось укреплять уверенность вкладчиков в надёжности своих предложений.

В 2019 году бухгалтер обратил внимание на признаки незаконной деятельности, заметив, что выплаты инвесторам осуществляются за счёт привлечения новых средств. Однако его предупреждение осталось без внимания. К середине 2021 года количество запросов на возврат вложений резко возросло, и внутри компании появилась таблица под названием «реальность наших денег 2021», где фиксировалась задолженность перед инвесторами и кредиторами на сумму почти в $ 8 млн.

Сейчас читают:
Наглядный пример: защита «Чикаго» Джордана и Пиппена была страшнее любого нападения
Видео
Наглядный пример: защита «Чикаго» Джордана и Пиппена была страшнее любого нападения
«Говорят, ты хочешь шанс?» Как Майкл Джордан доказал, что он всё ещё король
Видео
«Говорят, ты хочешь шанс?» Как Майкл Джордан доказал, что он всё ещё король

После поступления жалоб, среди которых было и обращение бывшего председателя племени Нгаи Таху сэра Марка Соломона, в ноябре 2021 года началось официальное расследование. В мае 2023 года супругам были предъявлены обвинения. До судебных слушаний дело не дошло: на прошлой неделе Алекс признал свою вину, а несколько дней спустя то же сделала и Ароха. Окончательный приговор будет вынесен в ноябре.

История семьи Туира наглядно показывает, как знаменитое имя из мира спорта может превратиться в инструмент финансового мошенничества. В данном случае «эффект Джордана» был использован не для спортивных побед, а стал частью тщательно продуманной аферы, позволившей злоумышленникам получить доступ к чужим средствам.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android