Ужасная история в США. Малыш утонул в бассейне, пока отец был увлечён ставкой на матч НБА

Трагедия в американской Аризоне разыгралась в вечер, когда внимание отца оказалось разделено между детьми и увлекательной игрой в баскетбол. 12 мая (в ночь на 13-е) популярный блогер Эмили Кизер, известная своим семейным контентом, проводила время с подругами. Дома с детьми остался её муж Брэди. В тот вечер шёл матч плей-офф НБА между «Бостон Селтикс» и «Нью-Йорк Никс», и он увлечённо следил за ходом игры.

В 17:14 он сделал ставку в $ 25 на то, что лидер «Селтикс» Джейсон Тейтум наберёт более 40 очков. Прогноз оказался верным — Тейтум завершил матч с 42 очками, а выигрыш составил $ 102,5. Однако, как показали данные с его телефона и полицейский отчёт, в тот момент отец был одновременно поглощён детьми, трансляцией и ставками.

По словам Брэди, он потерял трёхлетнего сына Тригга из виду всего на три-пять минут. Но камеры наблюдения зафиксировали, что мальчик находился один на улице более девяти минут, из которых около семи провёл в бассейне. Следствие установило: играя с надувным креслом, ребёнок споткнулся и упал в воду. Отец обратил внимание на собаку, смотревшую в сторону бассейна, подошёл и обнаружил сына без сознания.

В 18:41 в службу 911 поступил звонок — примерно через две минуты после того, как ребёнка вытащили из воды. Медики боролись за его жизнь почти неделю, однако 18 мая Тригг скончался в больнице.

Эмили и Брэди Кизер Фото: Из личного архива Эмили Кизер

Полиция рекомендовала предъявить Брэйди обвинение в жестоком обращении с детьми. Однако 25 июля прокуратура отказалась это делать, сославшись на отсутствие «разумной вероятности осуждения». Для выдвижения обвинения требовалось доказать, что отец осознавал «существенный и неоправданный риск» для ребёнка, но, по мнению обвинителей, таких доказательств не было.

8 августа суд удовлетворил просьбу Эмили исключить из полицейского отчёта две страницы с детальным описанием последних минут жизни её сына. Мотив — оградить семью от травмирующих подробностей и предотвратить возможные ИИ-реконструкции трагедии. Против редактирования выступило издание The Arizona Republic, заявив, что подобные изменения лишают общественность возможности увидеть полную картину расследования.

После трагедии Эмили полностью исчезла из социальных сетей и закрыла комментарии под старыми постами. Аккаунт Брэйди стал приватным, а официальных заявлений от семьи не поступало.