Выбросил золотую медаль, но экскременты решил оставить на память. Дикая история О'Нила

Историй, балансирующих на грани правдоподобия, предостаточно. Но бывают такие, где любое смягчение деталей лишь лишит их силы. Шакил О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА — в составе «Лейкерс» был не только опорой команды, но и человеком, способным превратить любое событие — на паркете или за его пределами — в эпизод, который надолго врежется в память. Порой — с привкусом абсурда.

Коллеги по клубу и бывшие партнёры в один голос утверждают: рядом с ним невозможно было расслабиться. Сегодня он мог засыпать чей-то автомобиль снегом, а завтра — провернуть такой розыгрыш, что весь автобус старался держаться подальше от источника подозрительного запаха. «Что можно сделать, — вспоминал Седрик Себальос, — когда к тебе идёт двухметровый и на полтора центнера выглядящий гигант с чем-то в руках, от чего организм требует отступить? Тут уж не до геройства».

Один из самых запомнившихся эпизодов произошёл в выездном турне, когда в клубном автобусе оказался в центре событий легендарный комментатор Чик Херн. По словам бывшего главного физиотерапевта «Лейкерс» Гарри Витти, шутка Шака обернулась крайне неловким моментом: Херн не успел дойти до туалета.

Но это было только начало. В мусорной корзине автобуса появился пакет с последствиями инцидента. О'Нил, недолго думая, вытащил его, завязал и, как утверждают очевидцы, заявил, что «оставит себе на память». Витти рассказывал, что Шак уверял — «сувенир» до сих пор хранится у него в сейфе. Запах был настолько ядрёным, что автобус пришлось срочно проветривать, а багаж — временно выгрузить, пока Херну приносили чистую одежду. Лишь позже выяснилось, что у него случилось сердечное недомогание, и ситуация могла обернуться куда серьёзнее.

Шакил О'Нил, 2024 год Фото: John E. Moore III/Getty Images

Удивляться культу необычных коллекций в мире после такого, пожалуй, уже не приходится. На страницах Книги рекордов Гиннесса соседствуют 1277 окаменелых экскрементов, 6290 неиспользованных пакетов для рвоты и 22 грамма пуха из пупка, собранного за 30 лет. На этом фоне «трофей» О'Нила — далеко не единственный странный экспонат в истории, но, возможно, самый необычный среди всех, когда-либо появлявшихся в НБА.

Однако Шакил всегда выходил за пределы привычного образа спортсмена. Он получил докторскую степень, а во время обучения в процессе освоения программы магистра делового управления оплатил курсы 15 друзьям — лишь бы не учиться в одиночестве. Олимпийскую золотую медаль 1996 года он не задумываясь выбросил на обочину шоссе, решив, что проведённые в финале две минуты не дают ему права считать её своей.

Давным-давно его достижения перешагнули спортивные границы: десятки ресторанов, автосалоны, ночные клубы, киберспортивные проекты, диджейские сеты под именем DJ Diesel и собственная рэп-карьера. В любом деле Шак действует с размахом, а его розыгрыши в «Лейкерс» только подтверждают: он всегда умел оставлять след — иногда на паркете, иногда в истории команды, а иногда — и в самых неожиданных местах.