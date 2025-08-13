Егор Дёмин не попал даже в пятёрку лучших новичков NBA 2K26. Справедливо?

Оценки игроков в серии NBA 2K неизменно становятся предметом жарких дискуссий, но особое внимание традиционно приковано к дебютным рейтингам новичков. Для тех, кто ещё не провёл ни одной минуты на площадке НБА, эта цифра становится первой публичной мерой их ожиданий и потенциального роста в лиге.

В последней версии NBA 2K26 российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин стартует с общим рейтингом 72, разделяя девятую строчку среди дебютантов с Коллином Мюррэем-Бойлсом. На первый взгляд, оценка кажется умеренной, однако опыт прошлых лет показывает: стартовые рейтинги редко отражают истинный потенциал игрока.

Возглавил рейтинг новичков первый номер драфта Купер Флэгг с внушительными 82 баллами, следом идут Дилан Харпер (78) и Эйс Бэйли из «Юты» (77). В топ-10 также вошли Ви Джей Эджкомб (76), Кон Нуппель и Тре Джонсон (по 75), Хаман Малуач (74) и Джеремайя Фирс (73).

История NBA 2K знает немало примеров, когда скромные стартовые показатели не мешали игрокам стать звёздами лиги. Так, Яннис Адетокумбо начинал в NBA 2K14 с рейтингом 60, но впоследствии вырос до 97 и дважды становился MVP. Никола Йокич стартовал с 68, а теперь стабильно входит в элиту с тем же рейтингом 97.

Начальный рейтинг новичка — это всегда лишь предположение. Например, Виктор Вембаньяма начал с 84 и уже через год улучшил показатель до 91. Леброн Джеймс в своей дебютной версии NBA 2K4 получил 78, а его средний карьерный рейтинг стал рекордным — 95,68. Бывали и случаи, когда высокая стартовая оценка не подтверждалась дальнейшими успехами.

Самый высокий дебютный рейтинг в истории NBA 2K принадлежит Кейтлин Кларк — в женской версии игры она получила 91 балл. В мужской версии диапазон стартовых оценок обычно находится в пределах 70–80, так что 72 балла Дёмина — вполне стандартный результат для молодого защитника, только начинающего свой путь в НБА.

Окончательный рейтинг игрока складывается не только из привычных характеристик — бросков, скорости или защитных навыков. Существенное влияние оказывают и скрытые параметры: такие, как Potential , Intangibles , Offensive Consistency и другие. Порой высокий рост, уникальные игровые умения или стабильность в атаке помогают набрать дополнительные баллы, а низкие значения в менее заметных категориях могут, напротив, снизить итоговую оценку. Именно поэтому баскетболист с ярким стилем игры может получить достаточно скромный рейтинг, а игрок с более узким арсеналом — оказаться выше.

Лучшие новички в NBA 2K26 Фото: Социальные сети 2K

Практика режима MyLeague доказывает, что стартовые рейтинги не ограничивают возможностей. В симуляциях регулярно случаются сюрпризы: команды-андердоги добираются до финалов, а баскетболисты с рейтингом около 70 становятся MVP сезона.

Важно помнить: рейтинг — и отражение субъективного взгляда аналитиков 2K, который формируется под влиянием ожиданий и информационного шума вокруг игрока. Каждый пользователь может скорректировать показатели по своему усмотрению, добиваясь максимальной справедливости.

Для Егора Дёмина рейтинг 72 в NBA 2K26 — лишь стартовая отметка, ни в коем случае не предел и не приговор для его будущей карьеры. Этот показатель соответствует общей тенденции последних лет и оставляет простор для того, чтобы в реальной НБА Дёмин сумел превзойти любые начальные ожидания.