Ему всего 13 лет, а рост выше, чем у многих в НБА. Теперь он тренируется с основой «Барсы»

В детско-юношеском баскетболе уровень игрока обычно определяется его возрастом, но уроженец Буркина-Фасо Мохамед Дабоне — исключение из этого правила. Ему только предстоит отметить 14-летие, а он уже вовлечён в подготовку с основной командой легендарной «Барселоны». Для европейского баскетбола это событие из ряда вон выходящее: в таком юном возрасте попасть в структуру профессионального клуба подобного масштаба удавалось лишь единицам. Даже самые ранние дебюты, вроде появления 14-летнего грека Париса Клонцариса на паркете, меркнут на фоне того факта, что Дабоне уже сейчас тренируется с одной из сильнейших команд Европы.

Впечатляет не только сам факт приглашения, но и физические данные юного баскетболиста. При росте около 210 см он превосходит по габаритам многих центровых европейских лиг и даже игроков НБА. Однако главное в Дабоне не только его рост, но и умение грамотно распоряжаться своим телом. На юношеском Кубке ACB он набрал 22 очка и сделал 26 подборов в матче с молодёжной командой «Реала», завершив встречу с индексом эффективности 48. А на международном турнире U16 — 31 очко, 19 подборов, четыре блок-шота против всё тех же соперников, причём среди игроков старше и физически мощнее его самого.

Сравнения с Виктором Вембаньямой и Яннисом Адетокунбо неслучайны: у Дабоне есть координация и подвижность, редкие для игроков его роста, а также агрессивная игра в контакте, позволяющая доминировать под щитами. Но вместе с вниманием со стороны прессы и специалистов неизбежно возрастает и давление: каждое действие юного таланта тут же становится достоянием общественности. Постоянное внимание тренеров, ожидания болельщиков, интерес скаутов — всё это требует особой зрелости, которую далеко не каждый способен продемонстрировать в столь юном возрасте.

Система «Барселоны» издавна славится своей способностью взращивать уникальные таланты. Баскетбольная академия клуба существует уже не одно десятилетие, на протяжении которых был выстроен чёткий и продуманный путь развития молодых игроков до профессионального уровня. Именно здесь закладывались основы мастерства таких звёзд, как Пау Газоль, Рики Рубио и Хуан Карлос Наварро — каждый из них последовательно проходил все этапы интеграции в главную команду. Подобный подход помогает избежать перегрузок в начальные периоды подготовки. Кроме того, он создаёт прочную основу для гармоничного и устойчивого развития спортсмена в дальнейшем.

Хотя для «Барселоны» подобные истории не редкость, приглашение Мохамеда Дабоне в таком возрасте имеет особое значение. «Барса» — единственный клуб в мире, который трижды обыгрывал действующих чемпионов НБА: «Филадельфию» – в 2006 году, «Лейкерс» – в 2010-м и «Даллас» – в 2012-м. Подобные достижения формируют внутри клуба особую культуру, где юные игроки с первых дней учатся соответствовать высочайшим стандартам мирового баскетбола.

Путь в академию «Барселоны» чрезвычайно сложен: ежегодно в отборе участвует более тысячи детей, и лишь около двухсот получает возможность продолжить обучение. В последние годы европейские клубы всё чаще сталкиваются с тем, что самые перспективные молодые игроки уезжают в NCAA, где их привлекают учебные стипендии и ранние возможности заработка. В ответ на это в Испании всё активнее обсуждается создание отдельной молодёжной лиги, чтобы таланты уровня Дабоне оставались в стране и развивались в родных клубах.

Для Мохамеда нынешний этап — лишь старт большого пути. Решение клуба подключить его к работе с профессионалами — знак того, что в нём видят игрока с потенциалом высочайшего уровня. Сохранить поступательное развитие, избежать травм и выдержать возросшую нагрузку — задачи, выполнение которых определит, окажется он новым примером для будущих поколений или останется ещё одной нераскрывшейся надеждой.