Новый сезон для Леброна будет особенным. И вот чем он войдёт в историю НБА

Существуют вершины, которые кажутся недосягаемыми. Это когда речь заходит о спорте. Рекорды, пережившие десятилетия, и попытки побить их чаще всего гаснут ещё на полпути. Но в новом сезоне НБА под угрозой окажется один из таких символов долговечности — и имя человека, способного переписать историю, знают даже те, кто далёк от баскетбола.

Леброн Джеймс готовится выйти на свой 23-й сезон в лиге — дольше не играл никто. Прежнее достижение в 22 года принадлежало ему и Винсу Картеру. Но если Картер завершал карьеру в роли опытного ветерана со скамейки, то Джеймс до сих пор остаётся стержневой фигурой «Лос-Анджелес Лейкерс». Летом он активировал опцию контракта на $ 52,6 млн, официально подтвердив участие в сезоне-2025/2026.

Такой срок на вершине — редкость даже для баскетбола, где нагрузки и темп игры лишь возрастают. Это результат не только исключительного таланта, но и филигранной работы над телом: индивидуальные программы восстановления, гибкая коррекция тренировок, инвестиции в медицину и питание. Всё это позволяет ему год за годом сохранять элитный уровень. В прошлом сезоне — 70 матчей, в среднем 24,4 очка, 7,8 подбора и 8,2 передачи.

Помимо рекорда по продолжительности карьеры, Джеймс может замахнуться и на другое достижение — абсолютное лидерство по количеству матчей в регулярном чемпионате. Сейчас он отстаёт от Роберта Пэриша на 49 игр. Чтобы выйти на первое место, нужно провести как минимум 50 матчей. Судя по статистике последних лет и системе контроля нагрузки, цель вполне реальна, хотя возраст и риск травм остаются неизбежными факторами.

Сравнение с Робертом Пэришем лишь подчёркивает исключительность нынешней ситуации. «Вождь» Пэриш был классическим центровым, блиставшим стабильностью, жёсткой защитой и умением контролировать подбор. Его долголетие строилось на предельной надёжности и отсутствии серьёзных сбоев. Леброн, напротив, воплощает универсализм современной эпохи: он одинаково опасен с мячом и без, может вести игру, атаковать с периметра, бороться в «краске» и защищаться практически на любой позиции. Их объединяет одно — феноменальная востребованность и актуальность на протяжении более чем 20 лет.

Леброн Джеймс, сезон-2024/2025 Фото: Emilee Chinn/Getty Images

Путь Джеймса в профессиональном баскетболе хорошо известен: первый номер драфта-2003, стремительный прорыв с «Кливлендом» в финал в 2007-м, два титула с «Майами», триумфальное возвращение домой и историческая победа в 2016-м, а затем — переход в «Лейкерс» и очередное чемпионство в 2020 году. За пределами паркета Джеймс строит бизнес-империю, занимается благотворительностью — в частности развитием школы I Promise — и меняет экономику лиги, задавая новые стандарты контрактов и влияния суперзвёзд.

Сезон-2025/2026 Джеймс откроет матчем с «Голден Стэйт». Теперь каждый его выход на площадку становится событием: он параллельно движется навстречу сразу двум историческим рубежам. Для статистиков — это возможность фиксировать новые рекорды, для болельщиков — редкая привилегия наблюдать за легендой, которая по-прежнему остаётся в числе лучших.

В лиге, где средняя продолжительность карьеры — около пяти лет, цифра в 23 сезона выходит за грань воображения. Если к этому добавить рекорд по количеству сыгранных матчей, место Джеймса в пантеоне баскетбольной истории станет ещё неоспоримее. Итоги сезона предсказать сложно, но ясно одно: имя Короля надолго останется в летописи НБА как символ спортивного долголетия и неизменно высокого мастерства.