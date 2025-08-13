Омерзительный поступок. Лига навсегда забанила баскетболиста за физическое насилие в матче

В матче филиппинской баскетбольной лиги MPBL между командами «Миндоро» и «Генсан Уорриорз» произошёл инцидент, который вышел далеко за пределы спортивного соперничества. Вместо обычной игровой борьбы зрители стали свидетелями откровенного проявления агрессии.

Во время одной из атак «Генсан Уорриорз» защитник Миколе Сорела внезапно нанёс мощный удар по лицу игроку «Миндоро» Йонасу Тибаяну. Удар оказался настолько сильным, что Тибаян упал на паркет и долгое время не мог подняться. Медицинские работники немедленно оказали ему помощь прямо на площадке, после чего пострадавшего пришлось унести с площадки на носилках.

Как сообщает INQUIRER Sports, в результате этого эпизода Тибаян получил серьёзные травмы: сотрясение мозга, перелом челюсти и ключицы, разбитую губу и выбитые зубы. На восстановление повреждений врачам понадобилось несколько часов. Медики устранили последствия перелома челюсти, обработали рваные раны и восстановили повреждённые зубы. Сейчас состояние игрока оценивается как стабильное, он находится под наблюдением в больнице.

Руководство MPBL оперативно отреагировало на случившееся: Сорела был оштрафован на 200 тыс. филиппинских песо (примерно $ 3,5 тыс.) и пожизненно дисквалифицирован из лиги. Представители чемпионата подчеркнули, что столь строгие меры необходимы для защиты здоровья баскетболистов и сохранения имиджа турнира.

В мировой баскетбольной практике подобные случаи не остаются без последствий. Так, одним из самых резонансных инцидентов в истории НБА стала так называемая «Драка во дворце» в 2004 году, после которой Рон Артест был отстранён от игр на рекордные 86 матчей. Этот случай наглядно показал, что проявления агрессии на площадке могут нанести ущерб не только отдельным игрокам, но и всей лиге.

Ещё из примеров. Лэтрелл Спрюэлл был дисквалифицирован на 68 встреч за нападение на тренера, а Гилберт Аренас получил 50-матчевую дисквалификацию за хранение оружия в раздевалке. Подобные решения подтверждают, насколько важно для лиг поддерживать строгий контроль над поведением участников — краеугольный камень эффективного управления соревнованиями.

Этот случай далеко не первый в истории филиппинской лиги. В 2024 году баскетболист Джерми Махинай также получил пожизненную дисквалификацию за опасный приём против Джоуи Баркумы. И тогда, и сейчас руководство MPBL действовало максимально решительно, не оставляя места для компромиссов.