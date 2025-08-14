В НБА пришёл босс из НХЛ с твёрдой хваткой: любит контролировать всё и не тратить лишнего

Портленд давно воспринимает баскетбол не просто как вид спорта, а как неотъемлемую часть своей городской культуры. Новость о продаже «Трэйл Блэйзерс» нашла отклик среди жителей города, вызвав у них живой интерес и обсуждение. Покупателем клуба должен стать 53-летний миллиардер Том Дандон — человек, известный своей требовательностью и жёстким стилем ведения бизнеса. Он намерен инвестировать в команду порядка $ 4,2 млрд, что свидетельствует о высоком уровне его амбиций — и шаг также отражает впечатляющий рост стоимости франшиз в НБА.

Сделка сейчас ожидает одобрения со стороны совета директоров лиги. В Портленде же не утихают опасения по поводу возможного переезда команды, однако Дандон уверяет: «Блэйзерс» останутся здесь. Его опыт с малыми рынками подтверждает эти слова: приобретя в 2018 году хоккейный клуб «Каролина Харрикейнс», он не только сохранил его в Северной Каролине, но и сделал одним из самых конкурентоспособных в лиге. За последние семь сезонов команда семь раз выходила в плей-офф, трижды набирала более 100 очков за сезон и установила рекорд по посещаемости — в сезоне-2022/2023 на трибунах собирались в среднем 19 526 зрителей.

В Роли Дандон пошёл ещё дальше: он инициировал масштабный проект по преобразованию территории вокруг «Леново Центра» стоимостью $ 800 млн. План предусматривает строительство жилых кварталов, ресторанов и развлекательных зон, превращая арену в центр притяжения городской жизни. Для Дандона спортивный клуб гораздо больше, чем бизнес. Он рассматривает его как важный инструмент для экономического роста и развития инфраструктуры региона.

Известно, что Дандон предпочитает лично контролировать ключевые решения, включая переговоры по крупным контрактам. Даже соглашение с главным тренером Родом Бриндамором заключалось под его непосредственным руководством. Он умеет добиваться самых выгодных условий, затягивая переговоры до последнего момента — за что получает критику за нежелание тратиться на зарплаты спортсменов. Его отношение к поражениям предельно строгое: после неудачных матчей он предпочитает покидать арену, не общаясь ни с кем.

Том Дандон Фото: Пресс-служба «Каролина Харрикейнс»

«Портленд» — команда с уникальным прошлым и одной из самых преданных фанатских аудиторий в стране. В течение 18 лет, с 1977 по 1995 год, все домашние матчи «Блэйзерс» неизменно проходили при полном аншлаге — этот рекорд не побит ни в одной профессиональной лиге США. Само название клуба было выбрано из более чем 10 000 предложений, причём сразу 172 заявки содержали именно вариант «Трэйл Блэйзерс». История организации полна как ярких побед, так и неоднозначных решений: так, на драфте 1984 года команда предпочла Сэма Боуи Майклу Джордану, а в 1977-м, не имея опыта участия в плей-офф, сенсационно выиграла чемпионат, обыграв коллективы с Каримом Абдул-Джаббаром и Джулиусом Ирвингом.

В истории «Блэйзерс» были и сложные моменты. В начале 2000-х команда прославилась чередой скандалов и дисциплинарных нарушений, за что получила прозвище «Джейл Блэйзерс». В последние годы клуб стал символом инноваций: в сезоне-2023/2024 именно «Портленд» первыми в НБА внедрил технологию OneCourt Haptic Displays, открыв зрелище баскетбола для слабовидящих и незрячих болельщиков.

Продажа команды отражает общую тенденцию стремительного роста стоимости клубов НБА: за два десятилетия средняя оценка франшиз выросла почти в 20 раз – с $ 207 млн в 2001 году до $ 4,4 млрд — в 2024-м. Для сравнения, ещё два года назад Фил Найт предлагал за «Блэйзерс» чуть больше $ 2 млрд, но получил отказ. Сегодня сделки заключаются на совершенно ином уровне: «Финикс Санз» был продан за $ 4 млрд, «Бостон Селтикс» оценивается в $ 6,1 млрд, а потенциальная стоимость «Лос-Анджелес Лейкерс» может перевалить за $ 10 млрд.

Разница между суммой, за которую была приобретена «Каролина», и нынешней ценой «Блэйзерс» составляет почти порядок. Для Тома Дандона это логичное продолжение его подхода: он рассматривает клуб как часть большого проекта, объединяющего спортивные успехи, коммерческую устойчивость и развитие городской среды. Если в Портленде он сможет применить проверенную в Роли модель, это даст шанс вернуть команде стабильность и конкурентоспособность в плей-офф.

Однако стиль нового владельца требует от всех участников — как клуба, так и города — полной включённости и готовности работать по самым высоким стандартам. Для Портленда, где баскетбол — часть городской идентичности, наступает новый этап, когда внимание к результату и структуре управления будет максимальным. Достижение успеха возможно, но оно потребует полной адаптации к тем требованиям, которые Дандон предъявляет к своим командам.