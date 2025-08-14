Клоунские смайлы и мрачный настрой. В Словении перед Евробаскетом — скандал с Секуличем

Скидки
Евробаскет-2025: конфликт в сборной Словении между тренером Александром Секуличем и Зораном Драгичем перед стартом турнира

Артемий Берстенев
Аудио-версия:
Зорана Драгича исключили из состава сборной перед ключевым турниром.

За две недели до старта Евробаскета-2025 в словенском баскетболе разгорелся конфликт, затмивший подготовку к турниру. Сборная страны оказалась в центре публичного противостояния между главным тренером Александром Секуличем, возглавившим этим летом санкт-петербургский «Зенит», и одним из самых ярких игроков Словении последнего десятилетия 36-летним Зораном Драгичем.

Драгич покинул расположение команды, отказавшись от участия в турнире, который должен был стать для него прощальным. Федерация объявила об исключении защитника из расширенного состава, однако близкие баскетболиста представили иную версию. По словам супруги, решение было добровольным и связано с многолетними внутренними проблемами коллектива; в своём сообщении она добавила смайлики-клоуны, намекнув на атмосферу в команде.

Сам игрок рассказал, что разговор с тренером состоялся после товарищеской игры с Германией, завершившейся поражением 89:103. По его словам, Секулич заявил, что Драгич больше не способен приносить пользу сборной. Баскетболист подчеркнул, что ушёл по собственной инициативе, но остался разочарован тем, как это было озвучено.

Ситуация обострилась, когда старший брат Зорана — 39-летний Горан Драгич — опубликовал в соцсетях изображение Пиноккио с хэштегом #Selektor, что восприняли как прямой упрёк в адрес Секулича. Для словенского баскетбола это имеет вес: Горан — чемпион Евробаскета-2017, один из самых титулованных игроков страны, проведший 15 сезонов в НБА и считавшийся лидером «золотого» состава команды.

Фото: Getty Images

С 2020 года Александр Секулич возглавляет сборную Словении, успев вывести команду на Олимпиаду в Токио и закрепить её присутствие на крупнейших баскетбольных аренах мира. Однако за время его работы не раз возникали ситуации, когда отношения с игроками становились предметом активных дискуссий. В профессиональной среде подчёркивают: подобные конфликты могут напрямую влиять на атмосферу в раздевалке и результаты на турнирах высшего уровня.

На групповом этапе Евробаскета словенцам предстоит сыграть с Польшей, Францией, Бельгией, Исландией и Израилем в рамках группы D. Лидером неизменно остаётся Лука Дончич, который этим летом привёл себя в форму. В недавнем матче с Германией он набрал 19 очков, сделал три подбора и отдал пять передач. Компанию ему составят Влатко Чанчар, Клемен Препелич и перспективный Леон Стергар. Отсутствие Зорана Драгича означает потерю опытного исполнителя, способного надёжно действовать в защите и активно участвовать в атакующих построениях.

Баскетбол в Словении занимает особое место в спортивной культуре. С момента обретения независимости в 1991 году национальная команда успела выиграть золото чемпионата Европы, выйти в полуфинал Олимпиады и регулярно выступает на чемпионатах мира. В 2017 году ключом к успеху стала сплочённость коллектива, но текущие события вызывают сомнения в способности команды сохранить прежний уровень внутреннего взаимодействия.

Для Словении Евробаскет-2025 станет не только испытанием спортивной формы, но и проверкой умения справляться с вызовами изнутри. Для претендентов на высокие места именно такие обстоятельства нередко становятся определяющими.

