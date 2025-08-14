Яннис Адетокунбо так и не появился в форме Греции. Виной тому — одна бумажка

Лидер сборной Греции Яннис Адетокунбо в преддверии Евробаскета-2025 остаётся за пределами состава по причинам, не связанным с его спортивной формой. Его участие напрямую зависит от письменного разрешения «Милуоки Бакс». Согласно контракту Янниса, клуб обязан одобрить его выступление на международной арене, если страховой полис не покрывает полной компенсации в случае травмы.

Федерация баскетбола Греции оформила стандартный полис ФИБА, однако сумма страхового возмещения значительно уступает годовому доходу игрока. Подобные ситуации — редкость, и в числе тех, кто сталкивался с аналогичной проблемой, можно назвать Николу Йокича и Луку Дончича.

Соглашение между НБА и ФИБА позволяет баскетболистам лиги присоединяться к национальной команде за 28 дней до старта турнира. Для Греции этот срок наступил 1 августа. Предполагалось, что Адетокунбо выйдет на площадку в товарищеских матчах с Сербией и Черногорией. Он прибыл в Салоники вместе с командой, но так и не сыграл — клуб не дал согласия.

В карьере форварда бюрократические препятствия возникали и прежде. Родившийся в Афинах в семье нигерийских мигрантов, он до 18 лет не имел гражданства ни Греции, ни Нигерии. Лишь в 2013 году Яннис получил греческий паспорт, что открыло ему путь в национальную команду. Его детство было далеко от мира профессионального спорта: вместе с братьями он помогал семье, торгуя на улицах часами, сумками и солнцезащитными очками. Баскетбол вошёл в его жизнь в подростковом возрасте, но стремительно превратился в главное дело всей жизни.

Тренировка сборной Греции по баскетболу Фото: Федерация баскетбола Греции

Сегодня именно статус одного из самых высокооплачиваемых игроков НБА становится главным препятствием для выхода Янниса на международную арену. Страховая программа ФИБА покрывает зарплату спортсмена в случае травмы, но имеет жёсткий лимит выплат. Гонорар греческой звезды существенно превышает этот потолок. Для «Милуоки» это означает следующее: если с форвардом что-то случится, компенсация покроет лишь часть расходов, а остальное клубу придётся выплачивать из собственного бюджета — риск, на который руководство не готово идти без гарантий.

По информации греческих СМИ, именно затянувшееся согласование условий страховки стало причиной отсутствия Адетокунбо в первых матчах подготовки к Евробаскету.

Подобные истории в спорте бывали и раньше. Так, во время локаута НБА в 2011 году Тони Паркер самостоятельно оплатил страховку на $ 250 тыс., чтобы продолжить играть за французский АСВЕЛ. Но в случае с Адетокунбо цена полной защиты будет значительно выше — всё из-за масштаба его действующего контракта на $ 175,37 млн. Пока между клубом и федерацией нет подписанного соглашения, присутствие Янниса в сборной остаётся номинальным. Его появление на паркете зависит не от планов тренеров, а от подписи, которую в Висконсине ещё не поставили.