Джон Стоктон — ковидный конспиролог? Проверяем обоснованность его фраз о жертвах вакцины

Джон Стоктон долгие годы оставался эталоном точности, однако после завершения карьеры его публичная риторика заметно изменилась. Один из величайших разыгрывающих в истории НБА всё чаще высказывается на темы, далёкие от баскетбола, нередко в форме, вызывающей резкую критику медицинского сообщества. В свежем выпуске подкаста The Maverick Approach он вновь заявил, что сотни спортсменов умерли вскоре после вакцинации от COVID-19, утверждая, что располагает доказательствами, которые, по его словам, игнорируются официальными источниками.

Изначально Стоктон говорил о 200 случаях внезапной смерти на поле, но теперь называет уже около 300, а общее число, по его оценке, превысило 1100 к 2023 году. В качестве «доказательств» он ссылается на книгу Эда Дауда Cause Unknown, где собраны истории и фотографии молодых людей, умерших в течение двух суток после прививки. Среди упомянутых случаев — смерть экс-бейсболиста Хэнка Аарона через 18 дней после вакцинации, а также сердечные эпизоды у Бронни Джеймса и Дамара Хэмлина, которые Стоктон рассматривает как часть единой, замалчиваемой медиа картины.

Доступные данные не подтверждают подобных выводов. Спортивные кардиологи, включая главного редактора British Journal of Sports Medicine Джонатана Дрезнера, отмечают, что им не известно ни об одном подтверждённом случае смерти спортсмена, вызванной вакциной. Миокардит после мРНК-вакцинации действительно возможен, но встречается крайне редко — примерно один случай на 20 тыс. среди молодых мужчин, — при этом риск осложнений от COVID-19 значительно выше.

Ключевые примеры, на которые ссылается Стоктон, были подробно разобраны и опровергнуты. История о 108 футболистах ФИФА, якобы умерших после прививки, признана вымышленной: Reuters и ФИФА подтвердили отсутствие научных доказательств. А трактовка «отчёта Pfizer» о 42 000 побочных эффектов и 1200 смертях оказалась неверной — речь шла о данных системы VAERS, где фиксируются любые события после вакцинации, однако без установления причинно-следственной связи.

Джон Стоктон Фото: Getty Images

На взгляды Стоктона заметное влияние оказали личные связи. Он не раз подчёркивал доверие к мануальному терапевту Крейгу Булеру, с которым сотрудничал в годы игры за «Юту Джаз». Булер открыто выступал против вакцинации детей, а в 2022-м Джон направил письмо судье в поддержку его жены, получившей 30-дневный тюремный срок за участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Одним из ключевых источников, на которые ссылается Стоктон, стала книга Эда Дауда Cause Unknown. В ней утверждается, что в 2021-2022 годах смертность среди трудоспособных американцев выросла на 40%. Однако эксперты отмечают, что книга строится главным образом на эмоциональных историях и визуальных образах, а не на проверенной медицинской статистике, что делает её выводы сомнительными.

Медицинское сообщество предупреждает: заявления знаменитых спортсменов способны существенно влиять на восприятие вакцинации, особенно среди тех, кто склонен сомневаться в официальных данных. Это повышает риск отказа от прививок и, как следствие, роста смертности от заболеваний, против которых давно существуют надёжные методы профилактики.

Сам Стоктон утверждает, что лишь «задаёт вопросы», но специалисты считают, что его манера подачи информации способствует распространению и закреплению ложных представлений о вакцинации. Его баскетбольная слава остаётся непререкаемой, однако теперь она неизбежно соседствует с образом одного из самых известных критиков прививок, чьё влияние распространяется далеко за пределы спортивного мира.