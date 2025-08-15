Егор Дёмин учит американцев хорошим манерам! Как прошли первые испытания россиянина в НБА

Медиакоманда «Бруклин Нетс» продолжает выпускать видео о пяти новичках, выбранных клубом на последнем драфте. Напомним, подобная стратегия клуба на ежегодной церемонии происходит впервые в истории и, скорее всего, означает полную перезагрузку проекта. В прошлый раз зрителям показали всю закулисную работу, связанную с самим драфтом. Теперь же вышла серия, посвящённая Летней лиге НБА.

Особый интерес для нас представляют эти ролики, ведь в них можно увидеть путь Егора Дёмина в НБА изнутри. Особенно приятно, что наш молодой игрок фактически стал главным героем этих роликов, его часто показывают и постоянно вставляют его реплики. По крайней мере, авторы этого своеобразного сериала уже видят именно россиянина в центре нового проекта «Нетс». Хочется верить, что так будет и на паркете.

Игроки «Бруклина» на тренировке перед Летней лигой НБА Фото: Кадр из видео

Все новички «Бруклина» приехали в Лас-Вегас, чтобы принять участие в Летней лиге. Они выступают вместе с баскетболистами, которые мечтают попасть в НБА и фактически находятся на просмотре в клубе. Тренировки проходили в современном зале с впечатляющим потолком. И невольно возникает вопрос: а если мяч попадёт туда?

Мы это и раньше подозревали, но в этом ролике зритель может ясно увидеть характерные черты Егора Дёмина — он не похож на типичного молодого игрока НБА, он словно немного не из этого мира. Однако это скорее выглядит обаятельно и вызывает симпатию.

«Мне нравится проводить здесь время со всеми ребятами. Я даже привёз с собой фотоаппарат. Я счастлив».

Егор Дёмин Фото: Кадр из видео

Первый матч Егора, как вы помните, прошёл с определёнными шероховатостями. Роль Дёмина на паркете оставалась не до конца ясной, а настораживало ещё и то, что он не был основным разыгрывающим. В итоге россиянин неожиданно оказался в роли шутера — при том что именно за этот компонент игры его чаще всего критиковали. Тем не менее наш молодой игрок остался доволен опытом.

«Исполнилась мечта многих здесь. То, чем мы грезили с детства».

У Егора также поинтересовались, как правильно произносить его фамилию. Здорово, что он сделал из этого целую фишку с буквой «Ё», а комментаторы быстро подхватили и начали произносить правильно.

Одним из самых интересных моментов, похожих на кадры из реалити-шоу, стало восстановление команды в бассейне. Под палящим солнцем баскетболисты выполняли лёгкие упражнения в воде, а когда вышли на сушу, именно Егор начал раздавать всем полотенца.

Делал он это под комментарии окружающих о том, что вот, мол, посмотрите на нашего плеймейкера, какие пасы! Но почему тогда в Летней лиге он не получил эту роль? Тренер «Нетс» в Вегасе объяснил это так:

«Он хорошо справляется с задачами, которые мы ему даём. Я бы не назвал экспериментом его новую роль. У нас нет чистого разыгрывающего — есть просто определённые зоны на паркете, которые игроки должны заполнять».

Дадим скидку на то, что это всего лишь Летняя лига, к тому же мы пока не знаем, какую роль Егор займёт в системе Жорди Фернандеса. Но радует, что в ролике сделали акцент на великолепных командных качествах россиянина. К нему прикрепили микрофон во время одной из игр, и мы услышали, как он активно и эмоционально общается с партнёрами: «Давайте играть в баскетбол, а не в один на один» или «Мы не должны давать им просто так набирать очки».

Затем в ролике сделали акцент на том, что Егор после матчей всегда благодарит судей. Американцев это удивило, ведь там отношение к арбитрам, мягко говоря, недружелюбное. Хотя, если честно, где оно положительное? В этом плане Дёмин подаёт пример спортсменам во всём мире.

Запомнился и момент со съёмкой новичков для переноса их образа в новую NBA 2K. Баскетболисты заходили в футуристический аппарат, напичканный камерами. Здесь снова проявилась «нетипичность» Егора: когда его попросили показать жест, которым он выражает радость после набранных очков, россиянин заметно смутился и признался, что не любит такое.

В итоге он сделал очень простой жест, тут же сказав, что, наверное, выглядело это не лучшим образом. Но команда, проводившая съёмку, подбодрила его и уверила, что всё получилось отлично. И это на фоне того, как Нолан Траоре и Бен Сараф вели себя в этой «будке» максимально уверенно, позировали легко и чувствовали себя как рыба в воде.

Егор Дёмин Фото: Кадр из видео

Завершающий для себя матч в Лас-Вегасе Егор провёл в целом удачно. В концовке игры с «Орландо Мэджик» он попал три дальних броска и тем самым принёс команде победу, а сам россиянин тепло отозвался о поездке.

«Было весело провести время здесь, а ещё пересечься с людьми, с кем виделся ещё в колледже. Ну и атмосфера в Вегасе очень крутая».

Если хотя бы часть новичков «Бруклина» закрепится в лиге, а команда проведёт успешную перестройку, эти видео станут по-настоящему ценными в будущем. Это уникальная возможность так подробно и изнутри увидеть рождение нового проекта. Интересно, о чём будет следующая серия — мы обязательно посмотрим и расскажем. Продолжаем болеть за Егора!