А что, если Йокич скоро завершит карьеру?

Возраст Леброна Джеймса, несгибаемое долголетие Стефена Карри и непредсказуемые планы Кевина Дюранта — темы, к которым возвращаются вновь и вновь. Их карьеры длятся гораздо дольше привычного, и каждый следующий сезон ощущается как настоящий подарок для болельщиков. Но рядом с ними есть человек, который идёт в противоположном направлении. Никола Йокич создаёт впечатление, что может оборвать собственную историю в любой момент. В феврале 2025 года ему исполнилось 30 лет, и разговоры о возможном раннем завершении карьеры звучат как будто бы всё убедительнее.

Интригу подогрел бывший одноклубник по «Денверу» Демаркус Казинс. По его словам, ещё до подписания супермаксимального контракта в 2023 году Йокич не скрывал, что может завершить карьеру до вступления соглашения в силу. Он говорил, что готов отказаться от сотен миллионов долларов ради спокойной жизни в Сомборе и времени с лошадьми. За последние годы эти слова находят всё больше подтверждений: в июле 2025-го в интернете появилось видео, где Йокич с неподдельными эмоциями встречает победу своей лошади на скачках. Ту искренность, которую редко проявляет на паркете, он открыто показал на ипподроме.

Журналист Зак Харпер из The Athletic отмечает: решение Йокича не продлевать контракт летом 2025 года можно трактовать двояко. С одной стороны, это прагматичный расчёт — через год он сможет добавить к сделке ещё один сезон и увеличить её сумму на десятки миллионов. С другой — эта пауза оставляет пространство для размышлений: стоит ли вообще продолжать играть после 32-33 лет? Для человека, который не связывает своё счастье исключительно с баскетбольными достижениями, такой вариант кажется вполне реальным.

Касаемо психологического портрета – Йокич в этом плане разительно отличается от большинства его звёздных коллег. Он интроверт, чуждый вниманию публики, и человек, для которого баскетбол — лишь одна из страстей. Психологи подчёркивают: спортсмены, не зависящие от внешнего признания и славы, гораздо чаще уходят на пике, не дожидаясь физического спада. В их случае риск эмоционального выгорания выше, и даже самые яркие победы не становятся достаточным стимулом для продолжения карьеры.

Никола Йокич, плей-офф НБА — 2025 Фото: Getty Images

Йокич — уникальное явление даже по меркам элитных талантов. Его баскетбольный интеллект ставят в один ряд с величайшими умами игры — от Чемберлена до Гарнетта. Статистика говорит сама за себя: в сезоне-2024/2025 он набирал в среднем 29,6 очка при 12,7 подбора и 10,2 передачи. Это первый для него сезонный трипл-дабл — достижение, ранее считавшееся невозможным для центрового. В плей-офф его цифры впечатляют не меньше: 26,2 очка, 12,7 подбора и 8,0 ассиста. Его PER и «плюс-минус» остаются эталоном для всей лиги, а количество трипл-даблов среди центровых давно превзошло все исторические стандарты.

Однако вопрос о продолжительности его карьеры остаётся открытым. Несмотря на кажущуюся лёгкость и экономность движений, нагрузка на Йокича огромна: через него строится каждая атака «Денвера», а давление — психологическое и физическое — колоссальное. Его стиль игры мастерски маскирует физические ограничения, однако не отменяет их: худший вертикальный прыжок на драфт-комбайне, минимальная скорость, зависимость от грамотной позиции. Пока интеллект и техника позволяют преодолевать эти минусы, но, когда возраст перевалит за 32-33 года, ситуация может измениться стремительно. История знает немало примеров, когда даже легенды — как Уолтон или Бёрд — уходили, едва перешагнув через 30-летний рубеж, устав от хронических травм.

Для «Наггетс» уход Йокича станет потрясением, сравнимым с потерей самой франшизы. Ни Джамал Маррей, ни Аарон Гордон не смогут в одиночку удержать команду на чемпионских позициях. Летние трансферы 2025 года — обмен Портера-младшего на Кэма Джонсона, приобретение Валанчюнаса, Хардуэя и Брауна, безусловно, добавили глубины, однако вся архитектура игры построена вокруг серба. Без него клуб может вновь скатиться в эпоху, знакомую со времён Кармело Энтони: регулярные выступления в плей-офф без реальных чемпионских амбиций.

Потенциальный уход Йокича окажет влияние не только на «Денвер». Для всей лиги он стал фигурой, изменившей представление о роли центрового — его видение площадки не только сделало «Наггетс» чемпионами, но и создало новую философию игры. Потеря такой звезды в возрасте 32-33 лет будет важным символом: в НБА не все обязаны гнаться за вечным наследием, и даже вершина успеха не всегда гарантирует долгую карьеру.

Поэтому вопрос о серьёзности разговоров о завершении карьеры нельзя считать лишь очередной спекуляцией. Это отражение реальности: Никола Йокич не тот, кто играет ради рекордов. Его решения всегда продиктованы личными приоритетами, которые давно известны. И пока он продолжает доминировать на площадке и вести «Денвер» к новым вершинам, сама вероятность, что он может уйти на пике славы, делает его путь в баскетболе ещё более уникальным.