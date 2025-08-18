Император Стеф. Карри ступил на землю Китая. В ответ — шоу мирового уровня!

Прилёт Стефена Карри в Китай трудно назвать обычным визитом звезды НБА. Его встреча превратилась в масштабное шоу: улицы заполонили восторженные болельщики, а небо озарили сотни дронов, складывавшихся в очертания баскетбольного мяча и кольца. Кульминацией стало появление «подписи» Карри в воздухе, в то время как фасады небоскрёбов засветились яркими красками, создавая впечатление единого живого полотна. Для страны, где интерес к баскетболу стабильно высок, столь зрелищная встреча стала ярким символом того, насколько особое значение здесь придают приезду именно Карри.

Стефена Карри встретили роскошным шоу дронов в Китае

Видео представления мгновенно разлетелось по Сети. Комментаторы за пределами Китая сходились во мнении: уровень организации впечатлил даже тех, кто привык к размаху мероприятий НБА. Если в США внимание к игрокам чаще выражается через медийные кампании и маркетинговые проекты, то в Поднебесной делают ставку на масштаб и зрелищность, где важна каждая деталь.

Визит стал частью мирового тура тренировочного лагеря Карри. Его график был расписан буквально по минутам: уже в первые часы после прилёта прошли прямые эфиры, встречи с болельщиками и первые занятия. Формат лагеря давно вышел за рамки имиджевых акций. Для молодых игроков это реальная возможность поработать с одним из самых узнаваемых баскетболистов планеты, а для самого Карри — ещё один шаг к укреплению своего глобального присутствия.

Стефен Карри с болельщиками, межсезонье НБА Фото: Eakin Howard/Getty Images

В поездку вместе с Карри отправилась Аззи Фадд — одна из ярчайших баскетболисток NCAA и амбассадор бренда Curry. Её присутствие подчёркивало, что лагерь задуман не только как продвижение имени звезды НБА, но и как способ вовлечь новое поколение игроков, которым предстоит определять будущее баскетбола.

Изначально ожидалось участие и ДеАарона Фокса, но его планы изменились. Причины не раскрывались, однако сам факт показывает: подобные туры становятся для баскетболистов важной частью межсезонной активности. В этом году Китай уже принимал Джеймса Хардена и Джейлена Уильямса, а вскоре здесь ждут Кавая Леонарда. Всё чаще летние маршруты звёзд НБА включают Поднебесную, где интерес к их визитам неизменно высок.

Китайская аудитория остаётся одной из крупнейших для лиги за пределами США. Именно поэтому страну регулярно рассматривают как ключевое направление для возможного международного расширения. Сегодня акцент сделан на Европу, но азиатский рынок по-прежнему демонстрирует огромный потенциал.