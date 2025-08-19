Мог оказаться в ФСБ, но выбрал НБА. Как российский тренер попал в американский баскетбол?

Все мы стремимся к самым серьёзным достижениям в жизни, и если брать баскетбол, то это, конечно же, попадание в НБА. И необязательно это делать в качестве игрока, ведь с лучшей лигой мира повязано огромное число человек.

Российский тренер по ОФП Роман Лавров поставил перед собой как раз такую цель и этим летом сделал первый шаг на пути к её достижению — попал на стажировку в клуб НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» на время Летней лиги, когда самые топовые проспекты показывают себя во всей красе.

«Чемпионат» взял у Роман большое интервью — о поездке, встрече с Леброном Джеймсом, нюансах работы и желании вернуться.

— Как появился вариант со стажировкой в Летней лиге НБА?

— Это самый частый вопрос, потому что многие не меньше, чем я, в шоке с этого всего. Сыграла совокупность факторов. На самом деле, это важный момент, потому что всё решилось не за один день. Произошла цепочка событий, которые, следуя друг за другом, в итоге дали такой шикарный результат.

Предполагаю, что сыграло свою роль, во-первых, моё общение с тренерами из Европы, которые сейчас уже сами официально трудоустроены в НБА. Они меня хорошо знают и в какой-то степени могут поручиться за меня: сказать, что «кандидат в адеквате, можно с ним коммуницировать, общие дела иметь, конфузов не будет».

Во-вторых, так как тренерская профессия предполагает постоянное обучение, я не раз проходил различные курсы, авторами которых были тренеры по физподготовке из НБА. Когда их проходишь, они не могут о тебе не знать, потому что посредством тех же соцсетей видят твоё лицо, когда ты отмечаешь их там. У вас завязывается общение.

Третий момент — игроки. Естественно, это игроки с американским паспортом и с опытом игры в НБА либо задрафтованные. Так вышло, что я по ходу карьеры имел возможность с ними работать. И конкретно один из них солидно повлиял на развитие всей этой истории — Гани Лаваль. Во времена «Руны» в Суперлиге мы с ним много индивидуально работали. Такие тренировки располагают к большему общению — на них ты разговариваешь с людьми гораздо больше, чем на групповых. Вы начинаете друг другу что-то доверять, сильнее открываться. В принципе, тренер по физподготовке — это ещё и психолог в какой-то степени. Я с ним поделился, сказав, что у меня есть большой план, что хочу однажды попасть за океан. Это было как раз в 2022 году: с визой, естественно, уже сложности. Чтобы получить американскую, надо куда-то ехать, а это рискованное мероприятие без гарантий, ты всё взвешиваешь, думаешь, стоит ли тратить время и деньги.

Короче, когда я поделился с Гани этой историей, он сказал: «Всё, я тебе помогу. Как только получишь визу — пиши». Ну окей, мало ли, может, для поддержания разговора сказал. И самое интересное, что, когда я визу всё-таки получил, он был далеко не первым, о ком я вспомнил. Потом уже у меня в голове зажглась лампочка: «Блин, Гани Лаваль же есть, он же мне сам говорил!»

Пишу ему, и он офигеть как оперативно среагировал: во-первых, поздравил, а потом создал чат, куда добавил себя, Аарона Нельсона (уважаемого тренера по физподготовке в НБА) и меня. Выступил этаким «сводилой» — представил меня ему в наилучшем свете, а его мне, и сказал: «Мужчины, вы знаете своё дело, дальше сами».

Мы поговорили с Аароном, он, в свою очередь, организовал чат со мной и Дэниелом Боувом — нынешним директором по физическому развитию «Пеликанов». Чтобы мы договаривались дальше.

Мы начали общаться с Дэниелом, потом он запросил у меня резюме. Я отправил, они его рассматривали. И в один прекрасный день в апреле, если не ошибаюсь, когда я был в Астане, он пишет: «Всё, welcome aboard. Скидывай фото, полное имя, фамилию, размер экипировки. Увидимся». Я такой: «Чего, блин?!»

До последнего момента я осторожно приоткрывал завесу этой истории в разговорах с людьми. Настолько дорожил исходом, что это казалось чем-то нереальным, каким-то сном при температуре 40°С. Решил, что поверю в это только тогда, когда надену экипировку и окунусь в атмосферу. Так и вышло. Даже когда летел в Вегас, был на нервах, думал: «Сейчас прилечу — и вдруг что-то пойдёт не так».

Аккредитация на Летнюю лигу НБА Фото: Личный архив Романа Лаврова

— Как ты получал визу?

— С визой было так. Прошлым летом мы с женой были в Токио, на медовом месяце. Мне туда позвонил агент и сказал, что есть вариант с «Астаной». На тот момент это была единственная опция в Единой лиге ВТБ. И как только он произнёс «Астана», мы с Кристиной переглянулись и почти хором сказали: «Виза!»

Это ведь шанс поехать на законных основаниях работать в другую страну, имея возможность хоть пять раз сходить в посольство и добиться этой наклейки в документ. В итоге всё вышло гораздо проще, чем я думал. Мы подписали контракт с «Астаной», переехали, прошло какое-то время, и осенью подали документы. Сделали всё по уму — не заполняли анкеты самостоятельно, чтобы не накосячить. Пришли в визовый центр, где люди этим занимаются годами, и они всё заполнили за нас, объяснили, что говорить, а что нет.

Нам предложили слоты для прохождения собеседования, и мы специально выбрали 30 декабря — к концу года, да и у американцев это время после Рождества. Подумали, вдруг все добрее будут. Записались на 9:30, приехали на полчаса раньше. Всё настолько «по зелёной» пролетело, что я даже на утреннюю тренировку успел.

Думаю, важную роль сыграло то, что я был там официально: с контрактом и разрешением на временное проживание. Для них это не выглядело сюрпризом или странностью — почему русский человек пришёл в Астане просить визу. Я просто сказал, что тренер по физподготовке и меня сюда пригласили работать, предложив контракт. Ну то есть не релокант какой-нибудь (смеётся).

Сказал, что еду в Штаты, мне интересна Летняя лига НБА. До этого меня предупредили: не говори, что она интересна тебе как тренеру, потому что могут подумать, будто хочешь остаться. Поэтому я сказал, что хочу поехать посмотреть баскетбол. И когда произносишь три волшебные буквы «НБА» — у человека в окошке вопросов уже не остаётся. Всё интервью прошло быстро: «Ваша виза одобрена».

— Для тебя это было что-то сакральное, типа визуализации? Или именно как цель?

— Это, наверное, и то, и другое. В визуализацию я верю, без перегибов, но верю. Джон Кехо, автобиография Шварценеггера, я всё это читал. Шварценеггер вообще амбассадор визуализации для меня. Чувак из австрийской деревушки, выросший в доме без удобств, дошёл до губернатора Калифорнии. Ты вообще можешь себе представить?

И удача, конечно. Без неё тоже никуда. Есть немало тренеров, которые разбираются, имеют не менее успешную карьеру, но по каким-то причинам подобные расклады им не покоряются. В чём причина, сказать сложно.

— С какими мыслями и ожиданиями ты летел на Летнюю лигу в НБА?

— Летел без особых ожиданий. Не хотелось потом обламываться, надумав лишнего. Просто летел. Понимал, что вроде тебя ждут — и всё. Мы прилетели очень поздно, где-то в 23:00. Заселились, а уже утром я пошёл к «Пеликанс» в отель Wynn — один из самых заметных в городе. Клубы НБА сотрудничают с такими сетями, как Wynn, Ritz Carlton, Four Seasons, и другими люксовыми. Захожу внутрь — а здание как аэропорт по масштабам, гигантских размеров. От входа до самого конференц-зала идти минут 10, а то и 15. Дохожу, понимаю, всё, уже один шаг тебя отделяет. Захожу внутрь…

— Был какой-то мандраж?

— Был, да, потому что я подхожу и думаю: ну вот как сейчас зайти? Я же вообще какой-то ноунейм с улицы, по факту. Вспомнились, знаешь, эти видосы с YouTube про заход в «хату» (смеётся). Я захожу, все посмотрели на меня и дальше что-то делают. Тут ко мне прямо из дальнего угла этого огромного холла подбегает один из менеджеров по экипировке. И такой: «Сорри, а ты кто?» Я говорю: «Я такой-то, такой-то». Он: «А, окей, подожди здесь».

Подходит ко мне, выдаёт первые 3 кг экипировки, чтобы я выглядел как все и от них не отличался. Думаю: очуметь, так вот сразу. Начинают подходить люди, которые в курсе, что я из России, что меня зовут Роман Лавров, и представляются.

В первый день у меня прям оперативка сбоила, столько новых имён. По факту больше 40 человек стаффа приехало только на Летнюю лигу, а ты один пытаешься их всех запомнить.

В мой первый день утро в отеле команды началось с коррекционных мероприятий и знакомства со многими людьми. Затем стартовый матч с «Миннесотой», который «успешно» проиграли, как и все остальные. Как раз после нас играл «Бруклин», удалось посмотреть на Егора Дёмина на площадке. После этого мы вернулись в отель, и я просто продолжил жить по расписанию команды.

— Какой у тебя был функционал? Тебе что-то доверяли или ты просто за ними как хвостик ходил?

— Вот в первый день скорее было второе – как хвостик ходил. Я просто был внутри, впитывал всё, что происходит, общался с ними, а потом как-то резко на следующий день тебе начали доверять разное. Сначала просто по мелочи: помогал нутрициологу с добавками. Распределять их между игроками и раздавать. Потом подходят и говорят, что я сегодня разминку провожу.

Ты в моменте думаешь: «Что? Я?» Начинаешь оглядываться, вдруг не к тебе обращаются, а к твоим американским коллегам по цеху. Но в итоге получилось не так, что ты один это делаешь. В НБА разминку перед тренировкой проводят три тренера сразу, я был одним из них.

Леброн Джеймс и Роман Лавров Фото: Личный архив Романа Лаврова

— Потом ты мне прислал фото с Леброном. Как так получилось?

— Это был третий день, игра с «Лейкерс». Этого вообще не должно было произойти по факту, потому что в этот же день у меня была учёба. Последняя лекция на той конференции заканчивалась в 17:30, и начало матча было в это же время.

Я понимал, что есть некая несостыковка по таймингу. Ну ладно, как идёт, так идёт, значит, так должно быть. Плюс ещё мне сразу после конференции нужно было дождаться жену, я ей вызывал такси из отеля, чтобы она приехала. Это тоже дополнительное ожидание.

Кристина очень хотела на игру «Лейкерс» попасть. Я взял билет, клуб предоставил возможность. Встретил её, мы пошли на арену, а так как у меня аккредитация, я подошёл к охранникам, говорю: «Парни, слушайте, я могу с женой пойти прям в подтрибунку, чтобы всё здание ей не обходить?» — «Да ты вообще с аккредитацией, ты босс». Пошли вниз, спускаемся туда, проходим рамку с безопасниками.

И я понимаю, что перед нами стоят игроки «Лейкерс». Чего вообще не ожидал, ведь, по идее, уже должна первая четверть заканчиваться. Бронни Джеймс стоит прямо посередине, и они все залипли, смотрят на экран, потому что там транслируется игра. То, что происходит на паркете в этот момент. «Шарлотт», по-моему, с кем-то играл, затянулся матч очень сильно, много фолов и остановок. Ну и в принципе, из-за того, что там такой формат турнира, некая текучка, все команды играли только на двух площадках, неминуемо будут какие-то задержки, осложнения и прочее-прочее.

Подошёл один из охранников и говорит: мол, сейчас «Лейкерс» пойдут на площадку, и вы тоже можете перемещаться туда. А я стою во всей этой суматохе, Бронни Джеймс буквально в двух метрах от меня, «Лейкерс» всей командой. Нахожусь в расфокусе, уже неизвестно, где свои, где чужие. Плюс жена рядом, всегда хочется, чтобы она чувствовала себя в своей тарелке, когда я при исполнении.

И вот «Лейкерс» уходят, а мои «Пеликанс», получается, с другого входа заходили на площадку. Там специально так делают, чтобы развести команды. Мы идём, крадёмся к игровому залу, я осматриваюсь по сторонам и вдруг замечаю знакомую фигуру в углу — в панамке, в очках. Только потом до меня дошло — наверное, от неожиданности аж нейропроводимость нарушилась.

Говорю Кристине: «Это Леброн Джеймс!» А вокруг него охрана, рядом его жена Саванна, дочь. Супруга подталкивает: мол, иди фоткайся. А я уже на жидких ногах, такая величина перед тобой. Думаю: да-да, нет-нет, блин… Такой шанс может больше никогда не выпасть. Подхожу к нему и, знаешь, как это бывает — когда оказываешься перед Леброном, всё, что ты можешь выдать: «Можно с вами фото?» Он такой: «Да, конечно». Приобнял меня, два пальца показал, Кристина сфотографировала.

Отхожу, а она: «Я тоже хочу!» Думаю: ладно, наберусь наглости, пойду второй раз. Подхожу: «Можно ещё для жены фотку?» Он: «Да, вообще без проблем». Тоже что-то попозировал, получилось несколько снимков.

Всё, я отдаю ей телефон, мы идём на площадку. У меня сознание буквально отключилось в тот момент, не понимаю, что произошло, просто плыву по паркету.

— Как считаешь, в карьере Леброна имеют место быть допинг, стероиды?

— Думаю, да. И я отношусь к этому нормально. Знаешь, сейчас, может, крамольную вещь скажу, но спорт должен быть не столько честным, сколько зрелищным.

И вот все эти двойные стандарты… Давай в разрезе НБА посмотрим. 82 игры только в регулярке, плюс-минус 20 – в плей-офф. Если у тебя олимпийский цикл — ты едешь тренироваться в жарком Вегасе, готовясь к Олимпиаде, потом едешь на Олимпиаду и там играешь. Будучи звездой, ты ни разу не ролевик: у тебя среднее время 35+ минут за матч.

Годы идут, ты не молодеешь, восстановительные процессы становятся всё сложнее, всё даётся чуть менее просто, чем раньше. Без какой-то подпитки очень сложно конкурировать на том уровне, где ты играешь против самых физически одарённых «фриков» в мире, где самые высокие скорости, самая высокая высота прыжка, самый высокий уровень контакта.

Да, сейчас можно оспорить: баскет немного «обмяк», если сравнивать с 1990-ми, когда на паркете устраивали чуть ли не восьмиугольник. Это мне, конечно, нравится больше. Но тем не менее — беготня на высокой скорости никуда не делась, и очень тяжело это всё вывозить, практически невозможно, без чего-то запрещённого.

Неспроста же, допустим, сборная США на какой-то Олимпиаде жила на лайнере в море, с охраной из «морских котиков». Ещё я сам кое-что слышал из уст одного представителя нашей «бронзовой» сборной на ОИ-2012. Он рассказывал, что в Лондоне баскетбольная сборная США прямо открытым текстом сказала: «Если хотите, чтобы мы здесь играли, чтобы продавали свои майки и радовали людей — отстаньте со своими пробирками».

Не знаю, насколько это на 100% достоверно, но подозреваю, что такое могло быть. И это совпадает с тем же «житьём на лайнерах». Тут разговор даже не про Леброна конкретно, а про людей в лиге вообще. Это необходимость, исходя из перечисленных факторов.

Да, за слова «спорт должен быть не честным, а зрелищным» в меня может много всего полететь. Но если говорить про спорт такого уровня — там всё реально заточено на коммерцию. Им зрелищность важнее в разы, чем то, что у тебя в крови нет мельдония. Они зарабатывают огромные деньги, и весь мир на них смотрит.

— Даже Чейл Соннен из UFC рассказывал, что они у одного дилера стероиды покупали.

— Да, все эти истории есть на подкастах. Про то, как они летят частным бортом сразу после вылета из регулярки или с какой-то стадии плей-офф в Доминикану, по-моему. И там есть какой-то хаб, где тебя промывают всем чем только можно. Ты напитываешься, лечишь все свои болячки после сезона. Проводишь «профилактические работы» и на следующий сезон сил набираешься.

И все эти динамичные трансформации — они ведь заметны. Взять того же Янниса Адетокунбо: когда он пришёл в лигу, всем казалось, что этот паренёк вообще не создан для того, чтобы носить на себе столько «мяса». И при этом он явно до лиги работал с не самыми глупыми тренерами. Я прекрасно знаю, что в Афинах он приходил в Performance 22 — это зал Костаса Хацихристоса, который работал в ЦСКА, потом до недавних пор был в «Фенербахче», а сейчас он будет директором по физическому развитию в «Милане» у Мессины. Там ведь тоже ребята не дураки работают, однако у них за лето не получилось Янниса жёстко «раскачать».

Подарки для заокеанских коллег Фото: Личный архив Романа Лаврова

— Сколько и зачем ты привёз плиток шоколада «Алёнка»? По-моему, там ещё матрёшка была.

— Во-первых, на идею с «Алёнкой» и прочим повлиял один видос. Случайно наткнулся на ролик, где мужик поехал, если не ошибаюсь, в Китай. Вёз в чемодане приличное количество российского шоколада — конкретный бренд, возможно, даже полурекламная история. Он там в гостинице раздавал шоколадки местным, и это выливалось в неожиданные бонусы: люди благодарили, предлагали что-то взамен, в отеле вообще апгрейд номера предложили.

Я подумал, что это интересно. Не скажу, что смотрел на идею только с меркантильной стороны, однако в контексте нахождения в команде мне захотелось сделать что-то похожее. Чтобы остались не только воспоминания о том, что я приехал и что-то взял у них, но и о том, что привёз частичку своей страны. Ведь для них это тоже неизведанное.

Большинство американцев, как мне кажется, вообще из Штатов не выезжали. У них и так полно возможностей для туризма внутри страны, да и привыкли они жить в своём «пузыре». Я в команде подходил и проводил мини-кастинг: «Ты когда-нибудь пробовал русский шоколад?» В ответ всегда было нет. Тогда спрашивал: «А какой любишь — горький или молочный?»

В зависимости от ответа вручал либо плитку горького «Вдохновения» с орехами и обёрткой с балеринами и Большим театром, либо «Алёнку». Если человек мялся, мог дать обе: «Сейчас у тебя есть шанс попробовать и горький, и молочный». Один из охранников команды Шерман так проникся этим поступком, что сказал: «Сегодня на игре попробую и потом подойду, расскажу о впечатлениях». Подошёл, сказал, что понравилось. Уж не знаю, правда это или нет, но подозреваю, что наш шоколад всё же отличается от их — более натуральный, что ли.

Жалею, что не успел провернуть этот трюк с Дериком Куином. Это новичок, 13-й номер последнего драфта. В первый день, когда я уже освоился и переоделся в экипировку клуба, начал общаться с ребятами. Приходит Дерик, один из тренеров меня ему представляет: «Он из России приехал». Дерик смотрит на меня и по-русски выдаёт: «О, брат». Я: «Ты откуда такие слова знаешь?» Он: «Братва и всё такое».

Один тренер спрашивает: «А что значит «братва»?» Дерик объясняет: «Ну, типа район, братство». Я говорю: «Нет, по-вашему это гэнг, организованная преступная группировка». Он: «Чёрт». Спрашиваю: «Откуда ты всё это знаешь?» Он отвечает, что смотрит шоу про Россию, про криминал и прочее. Я аж захотел подарить ему большую «Алёнку» и сделать совместное фото в конце Летней лиги.

И потом все дни, когда я с ним пересекался, постоянно ему говорил «What's up, брат?», таким образом перекликивались. Затем он травму получил, по-моему, в игре с «Портлендом» — с рукой беда случилась, и сразу улетел на операцию. Так что наша коллаборация не состоялась, но посмотрим, может, в следующем году.

Ещё целенаправленно привёз матрёшку Дэниелу Боуву, директору по физическому развитию «Пеликанов». Была идея привезти водку, но я не знал, как он относится к алкоголю, как это воспримет. Пока остановился только на матрёшке.

После того как он получил её и узнал, что она с Лубянки практически привезена… Понятно, что он не знает, что такое Лубянка, но я пояснил — это недалеко от Красной площади, от Кремля. Ещё сказал ему: «Думал привезти тебе водку, но не знаю, пьёшь ты или нет. В следующем году привезу». Удочку закидывал, что планирую вернуться. И он подтвердил, что всё, будет ждать в следующем году водку от меня.

— Получается, сколько ты шоколада привёз примерно?

— Плиток 30. Я разные привёз: маленькие и большие, чтобы проще было транспортировать. Больших плиток навскидку штук шесть-семь, а «Алёнок» привёз всех размеров, вплоть до маленьких, как спичечный коробок. «Вдохновения» тоже небольшие, их было порядка семи. Остальной объём «Алёнок» добрал мелкими продолговатыми и квадратными.

А в следующем году ещё думаю привезти брелки-матрёшки. Прикольная штука, экзотика для них. Почему бы и нет? Буду придерживаться того же курса, просто немного изменю реквизит.

— Помимо Лас-Вегаса, ты был в Нью-Йорке, в Лос-Анджелес заезжал. Как тебе там?

— Началось всё с Нью-Йорка, потом из Нью-Йорка полетели в Вегас. В Вегасе мы пробыли почти девять дней. Когда Летняя лига у «Пеликанс» закончилась, они полетели домой, а мы остались без дела.

Тогда решили поехать в Лос-Анджелес к друзьям из России, но живут они не совсем в ЛА, а в Санта-Монике. По их меркам это соседний городок, а по нашему пониманию — как Москва и Мытищи. Всё как бы внутри, нет ощущения, что едешь по пустынной трассе из города в город — просто перемещаешься между жилыми кварталами.

Там очень понравилось. Сам Лос-Анджелес показался неуютным, плюс мы, конечно, не упустили возможность заехать в Скид-Роу — посмотреть на всё это, на бездомных людей, живущих на пособия в палатках и под какими-то веществами передвигающимися. Район, честно говоря, жуткий, и находится он недалеко от домашней арены «Лейкерс» — минут 20-25 пешком, если не ошибаюсь. То есть это не какая-то окраина, всё перед глазами.

А вот в Санта-Монике — кайф. Для меня, выросшего у моря, климат там абсолютно понятный и привычный. Всё очень милое, фотогеничное. Люди там все такие подтянутые, спортивные, бегают. В тёплых штатах там обычно так и происходит — особая атмосфера старых качалок, как на Венис-Бич, где Шварценеггер начинал свой путь.

Тренажёрка в Венис-Бич — под открытым небом. И ты ловишь тот же вайб, который когда-то видел в журналах по культуризму, когда ещё просто увлекался качалкой. Это здорово.

Беспилотное такси вызывали ради прикола. Мы, русские люди, встретились в Санта-Монике, естественно, выпили, и обратно уже надо было ехать частным извозом. Что Uber, что это беспилотное такси — цена одинаковая, около $ 35. Представляешь, $ 35 внутри города! Полчаса пути, ладно, скидку на это сделаем. Думаем: «Ну давай беспилотное».

Приезжает эта фиговина, подходишь, разблокируешь через приложение, двери открываются, садишься. На консоли жмёшь, что готов — и поехали. Двери закрываются, и тачка едет без водителя. Сидишь сзади. Я был под этанолом, поэтому страшно не было, но удивление — огромное. Потом в голове это разрослось до картины восстания машин, когда через 10-15 лет они начнут блокировать двери и разбиваться об стены, чтобы уменьшить число людей. Я не удивлюсь такому раскладу. Где-то, наверное, сидит Сара Коннор и крутит пальцем у виска, глядя на то, что мы творим своими же руками.

Это было интересно. Причём у них пропаганда искусственного интеллекта очень явная, неприкрытая. Я в Нью-Йорке видел прямо из окна номера огромный баннер на крыше соседнего здания: чёрным по белому — «Хватит нанимать на работу людей, работайте с искусственным интеллектом». Это не шутка, а прямой призыв к действию. Сейчас мы находимся на интересном пороге. Надо уметь использовать эти технологии и не перегибать. Все эти ChatGPT, диктофоны и прочее мы, по сути, обучаем, даём им огромный пласт информации для обработки.

В Майами тоже заехали. И, надо сказать, понравилось там меньше всего в сравнении с остальными локациями. Сначала подумали, что просто зажрались, но друзья из Санта-Моники успокоили: мол, это нормальное явление, не всем там заходит находиться.

— Сколько ты проиграл в казино?

— $ 5 (смеётся). Мы поняли, что вообще не наша тема. Для нас это был первый опыт. Мы пришли туда чисто ради атмосферы. Быть в Вегасе и не проиграть хотя бы доллар — это непозволительно. Лудомания — точно не моя история, поэтому спокойно ушли. Там казино на каждом шагу. Иногда это просто кофейня на территории казино: берёшь напиток в «Старбакс» — и тут же вокруг десятки автоматов. В любое время суток кто-то играет. Когда я шёл утром к «Пеликанс» в 8:00, видел всех этих людей за аппаратами и гадал — они с вечера тут сидят или только начали. Скорее всего, долго сидят, но люди туда за этим и едут.

Кофейня в казино Фото: Личный архив Романа Лаврова

— Сколько всего ты потратил денег на эту поездку?

— Это была самая дорогая поездка в жизни. Все предыдущие отпуска, куда бы я ни ездил, вообще пролетают мимо. Мне кажется, можно умножать всё на три. Начнём с визы. За работу визового центра и за консульский сбор навскидку ушло примерно 100 тысяч рублей.

— Ну и учитываем, что это на двоих.

— Да, конечно. Билеты до Нью-Йорка и обратно с пересадкой в Марокко обошлись примерно в 200 тысяч рублей.

Плюс в Марокко нужно было пожить в отеле. Мы жили в центре Касабланки — около 10 тысяч за ночь. Это чтобы не сразу два длинных перелёта подряд переживать, а чуть освежиться и хоть немного посмотреть страну.

В США проживание в гостиницах очень дорогое, даже если брать что-то среднее, вроде трёх звёзд. В Штатах понятно, что три звезды — это не отстой, а необходимый минимум для комфорта. Например, по пути в Вегас мы заселились в номер на высоком этаже с отличным видом из окна — это порядка 30 тысяч в сутки. Суммарно, если брать Нью-Йорк на пути туда и на пути обратно, получилось, скорее всего, пять ночей. То есть это 150 тысяч только за три звезды в Нью-Йорке.

Продукты. В Вегасе мы ездили в Whole Foods, закупались сразу на несколько дней, дней на пять. Это долларов 150. При этом я питался в команде — но у нас в Вегасе был номер с кухней, могли готовить. В основном Кристина себе готовила сама или мы куда-то выходили, а я бо́льшую часть своих потребностей закрывал в команде. Поэтому в магазине мы чуть меньший объём продуктов покупали.

И, кстати, в Вегасе жильё подешевле, чем в Нью-Йорке. Думаю, раза в два. В хорошем сетевом отеле — около 12-15 тысяч в сутки, если бронировать заранее.

Что касается кафе. Всё зависит от того, куда идёшь. Лично мы поняли, что в рестораны ходить дорого и глупо. В Нью-Йорке сходили в одно место — жена очень хотела. Ресторан Cipriani на Манхэттене, говорят, там можно даже Роберта Де Ниро встретить иной раз.

И вот такой «итальянский ресторан» по кухне оказался, честно говоря, ерундой. Нам не зашло. Может, потому что мы избалованы тем, что в России происходит: и в Москве, и в нашем родном Владике ресторанная культура на очень высоком уровне. Недавно, кстати, видел отрывок из стендапа Сергея Орлова про то, когда был в Корее, он со сцены сказал: «Им надо поехать в Москву и попробовать корейскую кухню, чтобы понять, как она должна на вкус ощущаться».

В Cipriani у нас было то же самое: заказали пару тартаров, одно карпаччо на двоих, воду без газа. Я взял крем-суп из брокколи. С бешеными чаевыми и налогом на двоих вышло $ 200. При этом особого удовольствия мы не получили — разве что атмосфера была приятная. А тартар напомнил мне полуфабрикаты из школьных времён во Владивостоке: котлета как будто размороженная, с отпечатком от решётки сверху. На вкус — тоже так себе, не тянет на ту цену.

И чаевые — отдельная история. Их пихают везде, даже если парень просто принял заказ в кофейне. Перед тем как оплатить картой, на экране вылезает опция «Выберите чаевые». Это ещё хорошо, что можно выбрать «никакие». Я всегда так и делал. Ну просить 18% от заказа за нажатие на две кнопки — такое себе.

По обычным кафе, которые проще и дешевле, ситуация другая — там вкуснее. Я понял, что хороший индикатор качества — это очередь. Если очередь большая, можно смело залетать, скорее всего, не пожалеешь.

В Вегасе мы так и сделали: сходили на завтрак в кафе в гостинице Bellagio — той самой, которая в фильме «Одиннадцать друзей Оушена» фигурировала. Там огромные порции: можно взять два блюда на двоих, и всё равно есть риск не доесть. Заказали большой омлет с рыбой и панкейки. Всё с чаевыми и налогом обошлось долларов в 70, это уже не $ 200 – и вкусно, и сытно.

Такси — сильно зависит от города. В Нью-Йорке очень дорого. Честно, меня жаба душила: 150 баксов туда-обратно, что за бред, 12 тысяч рублей за машину. Мы в итоге ездили поездами. Проезд в метро — около $ 3, то есть чуть меньше 300 рублей. В Москве сейчас по «Тройке» 67 рублей, а там, считай, в пять раз выше.

Внутренние перелёты — относительно доступные, но с нюансами. Например, билет из Вегаса в Майами на двоих стоил 28 тысяч. Но мне вернули кешбэк по российской карте — получилось 26. Однако если с чемоданами, каждый нужно взвесить, и по базовому тарифу за каждый платишь отдельно — $ 40. То есть, если с тремя чемоданами, это плюс $ 120, около 10 тысяч рублей к билету.

— Ты говорил, что машину арендовал.

— Да. На сайте всё выглядело очень привлекательно: $ 65-80 в сутки. Но! Есть момент — страховка. Никто тебя не принуждает, однако, если без неё врежешься или что-то случится, потом разденут до нитки. Просто эту машину у них купишь и поедешь на ней в Россию. Я оплатил только страховку от царапин по кузову и страховку от ДТП. Не стал брать защиту на случай, если разобьют окно и попытаются украсть вещи.

Со всеми страховками и прочими делами вышло $ 318 за два дня. На бензин ушло около $ 80 за две заправки. Там он дороже, чем у нас, и продаётся в галлонах, а не в литрах. Галлон — это примерно 3 л, и стоит он около $ 5.

— Ещё ты полетал на вертолете над Нью-Йорком. Во сколько это обошлось?

— За 16 минут $ 700, но это с учётом дополнительных опций: места с краю и вертолет без дверей.

— А сувениры? Что-то ты привёз в Россию?

— Ну это уже так, по мелочи: кому что нужно было. Кто-то просил номера на тачку — вот эти с названием штата. Илье Попову я привёз номера из Майами. Маме привёз ёлочную игрушку — в Нью-Йорке есть магазин, который работает с 1980-х круглый год. Можно зайти в любое время и купить что-то в новогодней тематике. Там взял игрушку в виде фигурных коньков ей в коллекцию.

Все эти сувенирные истории настолько недорогие в контексте всей поездки, что даже незаметно. Дорого там именно жить, и само путешествие туда тоже недешёвое. Если округлять и брать весь срок — а это три недели — то не меньше 1 млн рублей надо закладывать, на всё вкруг. Это офигеть как много. Даже неловко произносить такие суммы, если честно, но как есть.

Когда мы уже там находились, окунулись во всё, познакомились с местными реалиями и начали складывать расходы, вышло порядка 1 200 000 рублей. Но потом неизбежно случается следующее: наличка начинает таять, и ты думаешь — надо бы перестраховаться, переводить на зарубежную карту, выводя с российских счетов. Когда начал это делать, то уже просто перестал считать.

Потому что какой смысл лететь за тридевять земель, да ещё в такие, можно сказать, сказочные обстоятельства, чтобы там себя во всём ограничивать? Не наш это выбор. Так что да — очень дорого, но абсолютно точно стоит того.

Роман Лавров Фото: Личный архив тренера

— У тебя уже большой путь, но всё же он с чего-то начинался. Расскажи в целом о себе.

— Я из спортивной семьи. У меня родители оба играли — всё это было во Владивостоке. Отец выступал за баскетбольный «Спартак», мама играла в женской команде, которая участвовала в чемпионате Союза. Они ездили по всему СССР, так что мой выбор вида спорта, в принципе, был предрешён.

После окончания юридического института пошёл в армию, думал, что буду работать по специальности и мне по-любому нужен нормальный военник, чтобы продвигаться в силовых структурах. В армии я ещё сильнее понял, что это не мой путь и что спортивная и околоспортивная движуха во мне откликается гораздо сильнее.

Когда вернулся домой, понял, что ни с какими силовыми структурами связываться не буду. Даже с ФСБ история есть: меня очень активно туда тянул заинтересованный в этом оперуполномоченный. Я служил в разведке, он меня туда и направил. Но пока я служил, его куда-то перевели. Вернулся — и, естественно, никому уже не нужен.

— Тебя подводили к тому, чтобы ты работал в ФСБ?

— Да-да-да. Это прям джеймсбондовская история: на последних курсах универа у нас были встречи в разных локациях, собеседования на русском и английском. Он сказал: «Всё, берём, я тебя определю в разведку». В итоге я служил в Осназе ГРУ — это особое назначение ГРУ. Так я провёл год жизни.

В процессе понял, что погоны, приказы, непонятные ожидания — это не моё. Опер, который был во мне заинтересован, пропал, новых связей не появилось. Я решил, что это знак, надо что-то менять. Это не та дверь, в которую мне нужно входить. Да и где-то в глубине души понимал, что это не моё.

Мне очень нравилось ходить в зал. Я что-то уже начинал в этом соображать, мог друзьям какие-то советы давать. Накопил деньги на учёбу, а мама помогла с билетом – и полетел в Москву (улыбается). На тот момент это было достаточно серьёзное образование — 2014 год. Тогда не было такого количества возможностей, как сейчас. Был довольно жёсткий отсев, и не все сдавали итоговые экзамены. Это был колледж Бена Вейдера — на тот момент, по-моему, едва ли не единственное заведение подобного уровня. Был ещё FPA, но я выбрал Вейдера, потому что он был как-то более на слуху.

Отучился, четыре года отработал тренером в World Class. И в какой-то момент на меня вышел Эдуард Михайлович Сандлер. Написал он мне вообще по другому поводу — хотел проконсультироваться, как команде лучше укомплектовать тренажёрку. Мы были знакомы по баскетбольным временам. Слово за слово – и он позвал меня в «Восток-65», свой сахалинский проект. Дебютировал там. Затем были прекрасные четыре года в «Руне», было классно, правда. И каждый раз, когда сейчас об этом вспоминаю или рассказываю, мне реально больно — из-за того что всё так бездарно закончилось. Очень надеюсь, что эти люди найдут в себе силы и возможности что-нибудь возродить. Может, уже не под брендом «Руны», но всё равно — успехов им во всех начинаниях.

В прошлом сезоне поработал в «Астане», где было 2-42, и даже чемпионство в Национальной лиге Казахстана не особо сгладило впечатление. Участники тех событий не дадут соврать. А теперь я вернулся на малую родину, в перспективную организацию — «Динамо» из Владивостока. Проект амбициозный, а мой настрой на работу приумножен втройне. Ведь я дома и могу дать этому городу нечто большее, чем просто функцию тренера по физподготовке.