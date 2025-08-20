Такой поступок внушает уважение. В МБА-МАИ поддержат Касаткина после французской тюрьмы

Не так часто встречаются истории, в которых клуб проявляет себя не как бизнес-проект, а как подлинное сообщество единомышленников. История с Даниилом Касаткиным стала именно таким исключением: московская МБА-МАИ сделала шаг, выходящий далеко за рамки стандартных отношений «игрок — контракт». Хотя формально Касаткин уже не является частью команды, оставшийся во Франции под арестом баскетболист по-прежнему находится в центре внимания клуба.

26-летний Даниил Касаткин был задержан 21 июня 2025 года в пригороде Парижа по запросу США, где его подозревают в причастности к хакерской деятельности. Сам спортсмен категорически отвергает все обвинения. С тех пор он находится под стражей, а расследование затягивается. В то время как международные организации сохраняют молчание, именно бывший клуб оказался одним из немногих, кто открыто заявил о готовности поддержать своего игрока.

В официальном заявлении пресс-служба МБА-МАИ подчеркнула: «Мы — одна команда». Клуб предоставил необходимые для защиты документы адвокатам Касаткина и выразил готовность продолжать оказывать поддержку, в том числе финансовую. Более того, в МБА-МАИ открыто заявили: как только ситуация разрешится, Даниила вновь ждут в составе команды — чтобы он мог восстановиться и вернуться на паркет.

Стоит отметить, что на момент ареста Касаткин ещё числился в составе, однако уже 3 июля, находясь под стражей, официально покинул клуб. Обычно в таких случаях отношения между сторонами прекращаются, но МБА-МАИ избрала иной путь. Поддержка продолжается, несмотря на отсутствие формальных обязательств. Для российского да и для мирового спорта такой поступок — большая редкость.

Действия клуба становятся понятнее, если взглянуть на его философию. Основанная в 2013 году как преемник Молодёжной Баскетбольной Ассоциации, МБА-МАИ с самого начала ставила во главу угла поддержку молодых российских спортсменов и создание особой атмосферы внутри коллектива. Здесь всегда подчёркивали: команда — это не просто место работы, а пространство возможностей и личностного роста. В истории с Касаткиным эти принципы обрели реальное воплощение.

Даниил Касаткин (справа), сезон-2024/2025 Фото: ПБК МБА-МАИ

Помимо моральной поддержки, клуб оказал и практическую помощь. Адвокаты Касаткина сообщили, что в материалы защиты были включены подробная статистика его выступлений и расписание матчей за 2020-2022 годы. Эти данные ясно свидетельствуют: в период, указанный в обвинении, баскетболист неизменно выходил на площадку в матчах Единой лиги ВТБ и регулярно находился в разъездах с командой. Факты, представленные клубом, стали весомым аргументом в пользу невиновности спортсмена.

Сложившаяся ситуация сильно отразилась на физическом состоянии Касаткина: находясь под стражей, он, согласно первым данным, потерял более 6 кг из-за скудного питания и отсутствия тренировок. Для профессионального спортсмена это чревато серьёзными последствиями — даже после освобождения ему потребуется длительное восстановление. МБА-МАИ готова создать все условия для полноценной реабилитации игрока, осознавая, что это будет непростой и длительный процесс.

Такое поведение выгодно отличает клуб на фоне привычных сюжетов спортивных новостей, где основное внимание уделяется трансферам, контрактам и статистике. История Касаткина напоминает: за цифрами и заголовками стоят живые люди. Для МБА-МАИ игрок остаётся частью команды, даже когда формальные отношения разорваны. Это редкий пример того, как спортивная организация способна взять на себя ответственность и за судьбу своих людей.