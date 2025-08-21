Американские баскетболисты — везде. Даже на чемпионате Европы

Баскетбол — изобретение североамериканское, и это снова подтверждается: на грядущем чемпионате Европы сыграют сразу 12 игроков, родившихся в США. Одни из них представляют европейские сборные благодаря этническим корням, другие же прошли процедуру натурализации, которая в последние годы становится в Европе всё более распространённой.

Перечислив этих баскетболистов, мы сможем приоткрыть их истории — именно они делают турнир насыщенным и захватывающим. Для фанатов НБА и Евролиги особенно важно увидеть знакомые лица на европейских площадках и понять, что привело американских спортсменов в состав местных команд.

Дариус Томпсон — сборная Италии

Дариус Томпсон Фото: Roberto Finizio/Getty Images

Дариус Томпсон хорошо известен болельщикам Евролиги и Единой лиги ВТБ, ведь вся его профессиональная карьера после драфта НБА – 2017, где он так и не был выбран, прошла в Европе. Первые два сезона он отыграл в Нидерландах, где успел стать MVP чемпионата, а затем перебрался в итальянскую «Бриндизи». Именно в Италии Дариус встретил свою будущую жену Чиару Пасифико.

Федерация Италии пыталась пригласить Томпсона в национальную команду уже давно, но процесс получения гражданства через брак затянулся и завершился только прошлым летом. Дебютировать же за сборную Дариус сумел совсем недавно — в товарищеском матче с Аргентиной, где провёл на паркете 16 минут и набрал три очка.

Старт получился скромным, однако баскетболист, входивший в символические сборные чемпионатов Испании, Италии и даже Евролиги, наверняка усилит Италию на чемпионате Европы.

Даррал Уиллис — сборная Кипра

Даррал Уиллис Фото: Peter G. Aiken/Getty Images

Даррал Уиллис — ещё один незадрафтованный американец, сумевший построить карьеру в Европе. Свой первый профессиональный сезон он провёл в кипрском «Керавносе» и выступил блестяще: стал чемпионом, выиграл кубок и получил титул MVP сезона. Дебют лучше и представить трудно.

После такого прорыва Уиллиса пригласил «Нижний Новгород», и впоследствии он ещё несколько раз возвращался в Россию. Однако в последние годы его карьера пошла на спад: сейчас Даррал играет в Тайване. Но на Кипре его по-прежнему ценят, поэтому именно там предложили пройти натурализацию. В феврале 2024 года он дебютировал за национальную команду и теперь готовится к чемпионату Европы.

Джордан Лойд — сборная Польши

Джордан Лойд Фото: Marcin Golba/GettyImages

В отличие от двух предыдущих игроков, у Джордана Лойда не было никакой особой связи со сборной, за которую он стал в итоге выступать. Джордан в Польше не играл, польской жены у него нет. Просто национальная команда пригласила опытного и качественного защитника, который уже много лет выступает на элитном европейском уровне.

Указ о выдаче паспорта Лойду президент Польши подписал в конце июля этого года. Вместе с Джорданом польское гражданство получил ещё один американец — Джеррик Хардинг. Правда, он не сыграет на чемпионате Европы, но, скорее всего, поможет команде в отборочном цикле к чемпионату мира 2027 года.

Кайл Оллман — Черногория

Кайл Оллман Фото: Stefan Ivanovic/GettyImages

Кайл Оллман, родившийся в Бруклине, начал профессиональную карьеру в Латвии, где сумел стать MVP сезона, а затем перебрался в «Париж». За французский клуб он отыграл два года, но покинул его ещё до нынешних еврокубковых успехов команды. Зато успел поиграть в Турции, проведя два сезона в статусном «Бешикташе».

Именно турецкий этап карьеры обратил на себя внимание скаутов черногорской федерации. И поэтому уже весной 2025 года Оллман получил право выступать за сборную Черногории. В товарищеских матчах перед чемпионатом Европы Кайл проявляет себя отлично и наверняка станет одним из лидеров команды вместе с Николой Вучевичем.

Камар Болдуин — сборная Грузии

Камар Болдуин Фото: Elsa/Getty Images

Уже третий подряд баскетболист в нашем списке получил право выступать за сборную страны, с которой прежде не был связан. Камар Болдуин играл в Турции, Швеции, Италии и Испании, в частности за «Басконию». Именно в период выступлений за испанский клуб он и получил грузинский паспорт.

Важным фактором стало то, что наличие гражданства Грузии помогало «Басконии» вписываться в лимит чемпионата Испании на легионеров. Ограничения касаются игроков без паспорта ЕС, однако между Испанией и Грузией действует соглашение, приравнивающее грузинских спортсменов к гражданам Евросоюза. Благодаря этому, например, Торнике Шенгелия также не подпадает под ограничения, выступая за «Барселону».

Кристиан Андерсон — сборная Германии

Кристиан Андерсон Фото: Sven Hoppe/GettyImages

После трёх предыдущих историй, возможно, у кого-то из вас возникло недоумение. Но следующий пример — совсем другой. Кристиан Андерсон, 19-летний игрок команды университета Texas Tech, является сыном немецкого экс-баскетболиста Кристиана Андерсона-старшего, выступавшего за «Бамберг» и ряд других клубов Германии.

Несмотря на то что Кристиан родился и вырос в США, он давно выступает за юношеские сборные Германии и уже добился заметных успехов: золото и бронза юношеского чемпионата Европы, а также серебро юношеского чемпионата мира.

Хотя Андерсон пока формально не считается профессионалом, он получил вызов во взрослую национальную команду на предстоящий чемпионат Европы. Сборная Германии входит в число фаворитов турнира, так что у Кристиана есть шанс не только заявить о себе, но и подняться в прогнозах драфта НБА — пока он рассматривается как талант уровня второго раунда.

Лука Гарза — сборная Боснии и Герцеговины

Лука Гарза Фото: David Berding/Getty Images

Ещё одна яркая история связана с хорошо знакомым поклонникам НБА игроком. Лука Гарза с детства хотел выступать за сборную Боснии и Герцеговины. Центровой, родившийся в Вашингтоне, является племянником бывшего капитана сборной Словении Теомана Алибеговича. Его жена Лейла — сестра матери Луки, Сейлы Муфтич, которая имеет боснийские корни.

Семья Гарзы переплетена с разными балканскими странами. Его двоюродный брат Амар Алибегович играет за Боснию и Герцеговину, а братья Амара выбрали другой путь: Мирза выступал за Италию, а Денис — за Словению. В итоге Лука остановился именно на боснийской сборной.

Документы он подал ещё в 2020 году, но процесс затянулся на два года. Лишь летом 2023-го Гарза дебютировал за национальную команду и сразу стал одним из её лидеров. Для Боснии и Герцеговины наличие центрового, за плечами которого более сотни матчей в НБА, — огромный бонус и серьёзная поддержка в борьбе на чемпионате Европы.

Сандро Мамукелашвили — сборная Грузии

Сандро Мамукелашвили Фото: Tyler Kaufman/Getty Images

Даже если бы вы раньше не слышали об этом игроке, его фамилия в составе сборной Грузии вряд ли вызвала у вас удивление. Тем не менее Сандро Мамукелашвили родился в Нью-Йорке, а не в Грузии. Кстати, он из довольно спортивной семьи. Например, его бабушка выступала за сборную СССР по баскетболу.

Детство Сандро прошло в Тбилиси, а в 14 лет он перебрался в Италию. Студенческие годы провёл уже в США, после чего в 2021 году был выбран на драфте НБА «Милуоки Бакс». По-настоящему же раскрылся центровой в «Сан-Антонио Спёрс», клубе, который традиционно доверяет иностранным баскетболистам.

За сборную Грузии Мамукелашвили играет с 19 лет и давно стал одним из лидеров команды. На его счету уже 191 матч в НБА, а теперь будет ещё больше: этим летом Сандро перешёл в «Торонто Рэпторс», где наверняка будет получать стабильное игровое время.

Тайлер Дорси — сборная Греции

Тайлер Дорси Фото: Giuseppe Cottini/Getty Images

Тайлер Дорси, один из заметных игроков Евролиги и человек с опытом в НБА, в 18 лет получил приглашение в юношескую сборную США, однако вскоре был исключён из списка кандидатов. Через год им заинтересовалась греческая федерация: дело в том, что мать Тайлера — гречанка. И вот уже в 2015 году на юношеском чемпионате мира уроженец Калифорнии выступал под флагом Греции.

Ситуация осложнилась в 2023-м, когда ФИБА признала Дорси натурализованным игроком, посчитав его связь с Грецией через мать недостаточной. Из-за лимита на таких баскетболистов Тайлер не поехал на чемпионат мира 2023 года — тренер сделал ставку на Томаса Уолкапа, тем более что тогда Костас Слукас был травмирован.

Но на грядущем Евробаскете именно Дорси сыграет за Грецию, так как у Уолкапа возникли проблемы со спиной. Таким образом, Тайлер проведёт уже второй подряд для себя чемпионат Европы, и у него есть все шансы побороться за медали

Траванте Уильямс — сборная Португалии

Траванте Уильямс Фото: Joaquin Corchero/GettyImages

Уроженец Анкориджа (Аляска), города, который в последние дни звучал особенно часто, Траванте Уильямс начал профессиональную карьеру в грузинском «Цхалтубо», после чего перебрался в Португалию — сначала в «Оливейренсе», а затем – в «Спортинг». Там Траванте Уильямс провёл шесть успешных лет, став трёхкратным чемпионом страны и столько же раз завоевав Кубок, Кубок лиги и Суперкубок.

Даже если вы против практики натурализации, в подобных случаях сложно испытывать негатив: Уильямса многое связывает с Португалией, за которую он выступает с 2023 года и теперь впервые сыграет на крупном международном турнире.

Хавьер Кастанеда — сборная Боснии и Герцеговины

Хавьер Кастанеда Фото: Flaviu Buboi/GettyImages

По правилам ФИБА Лука Гарза не считается натурализованным игроком, а вот Хавьер Кастанеда — да. Родившийся в Чикаго баскетболист так и не пробился в НБА, начав профессиональную карьеру в Греции, затем выступал во Франции, а ныне защищает цвета испанской «Уникахи».

Боснийское гражданство Кастанеда получил в ноябре 2024 года и вскоре дебютировал во встрече со сборной Франции. В двух играх квалификации к Евробаскету он набирал в среднем 11,5 очка и 5,5 передачи.

Шейн Ларкин — сборная Турции

Шейн Ларкин Фото: Elif Ozturk/GettyImages

18-й пик драфта НБА 2013 года Шейн Ларкин провёл за океаном четыре сезона. Несмотря на очевидный талант, найти команду, где ему доверили бы ключевую роль, он так и не сумел. Американец даже уезжал в «Басконию» на сезон-2016/2017, а затем вернулся в НБА, выступал за «Бостон Селтикс». Но там его роль оказалась минимальной, и сам Ларкин открыто заявил, что больше не хочет возвращаться в Северную Америку ради статуса третьего разыгрывающего.

В 2018 году он подписал контракт с «Анадолу Эфес» и превратился в одного из главных игроков Евролиги последних лет. Уже в 2020 году Шейн получил турецкий паспорт и не раз называл Турцию своим домом. Для Ларкина это будет второй чемпионат Европы: тогда сборная заняла лишь 10-е место, однако сейчас турки явно нацелены на медали.