Чернокожий немец обижен, что его не ценят, как Дирка Новицки. Объясняем, почему это смешно

В спорте ценят простые и вдохновляющие сюжеты: парень из провинции становится кумиром нации, всю карьеру остаётся верен одному клубу, завоёвывает титул и уходит в историю как легенда. Германия получила именно такую историю в лице Дирка Новицки. Поэтому сравнивать себя с ним — занятие неблагодарное. Но Деннис Шрёдер решился: он заявил, что никогда не будет любим так же, потому что он темнокожий.

Фраза звучит громко, но факты говорят иное. Новицки провёл 21 сезон в НБА, не меняя клуб, взял чемпионство, стал MVP финальной серии и изменил восприятие европейских игроков в лиге. Его путь был долгим, ровным и поступательным. Шрёдер же за 12 лет сменил десяток команд, заработал десятки миллионов и при этом продолжает жаловаться на недостаток признания. Даже титул MVP чемпионата мира — 2023 и золотая медаль сборной не сняли для него этой проблемы.

Показателен эпизод с флагом. 14-летний Шрёдер восхищался тем, как Новицки вёл немецкую делегацию на Олимпиаде-2008 в Пекине. В 2024-м он сам шёл впереди команды в Париже. Картинка идентична, статус тот же, однако вместо гордости прозвучало: «Для меня это не то же самое». Получается, он добился мечты подростка, но сам же обесценил её.

Детские травмы Шрёдера объяснимы: вопросы вроде «почему у тебя чёрная кожа?» звучали чудовищно. Однако прошло два десятилетия, и сегодня он — капитан сборной, чемпион мира, лицо команды на Олимпиаде. Тренер Горди Герберт открыто говорит: «Он заслуживает того же уважения, что и Новицки». Эта история точно не о дискриминации.

Корень проблемы в другом: Шрёдер привык ждать признания мгновенно. Новицки годами терпел упрёки — его называли мягким, неспособным выиграть. Лишь в 2011-м он окончательно закрыл все вопросы. Он никогда не требовал любви — он её заслужил. Шрёдер же хочет, чтобы она пришла сразу: есть медаль, есть MVP — значит, должна быть и безусловная обожаемость. А когда этого не случается, он находит объяснение в расизме.

Дирк Новицки и Деннис Шрёдер, Евробаскет-2015 Фото: Lukas Schulze/GettyImages

Есть ещё один важный штрих. В юности кумиром Шрёдера был вовсе не Новицки, а Крис Пол и Тони Паркер — лидеры с жёстким, эмоциональным стилем. Шрёдер перенял именно этот тип лидерства: резкость, вспышки на партнёров, стремление тащить игру в одиночку. Немецкий болельщик привык к иному образу — спокойному, скромному труженику, который ведёт команду без лишнего шума. Это скорее культурный разрыв, чем расовый вопрос. Достаточно взглянуть на Йокича.

Эффект усилило и его заявление перед Евробаскетом: «Мы выиграем титул. Иначе я остался бы в Брауншвейге». Амбиции понятны, но в словах звучит больше саморекламы, чем командного настроя. Германия уже стала чемпионом мира, в составе подрастает новая звёздная смена, однако разговор вновь крутится вокруг Шрёдера, а не общей цели.

По сути, различие между Новицки и Шрёдером не в цвете кожи, а в восприятии. Один стал национальным символом благодаря преданности и спокойствию, другой остаётся лидером команды, но постоянно ищет признания. Пока он объясняет его нехватку расизмом, а не особенностями собственного пути, отношение болельщиков едва ли изменится.

И самое парадоксальное в том, что у Шрёдера уже есть всё, чтобы быть иконой: титулы, деньги, статус. Однако он упорно примеряет роль недооценённого и этим сам обесценивает свои достижения. Когда-то он доказывал, что «трудом можно добиться всего». Но вместо того чтобы, как Новицки, позволить делам говорить за себя, он вновь и вновь напоминает о том, что его не любят.

Вопрос лишь один: кто в этом виноват больше — болельщики или он сам?