Карьера Джона Уолла закончилась ещё восемь лет назад. Но он об этом сообщил только сейчас

Игроки уходят по-разному: кто-то — в тот день, когда перестаёт выходить на площадку, кто-то — когда больше не приносит пользу команде. Но Джон Уолл продолжал числиться в НБА долгие восемь лет после того, как его настоящая карьера закончилась. И только теперь, в августе 2025-го, он произнёс это вслух.

В 2010 году «Вашингтон Уизардс» получили на драфте первого номера, который выглядел ответом на все вопросы клуба. Стремительный, с филигранным видением площадки, умением управлять темпом и жёсткой защитой — Уолл сразу оказался в эпицентре внимания. Он не просто вошёл в лигу — он ворвался в неё, и почти десятилетие казалось, что у «Уизардс» наконец-то появился лидер на долгие годы. Двузначные показатели передач, стабильные 20 очков за матч, перехваты, ломавшие чужие атаки, и пять подряд Матчей всех звёзд превратили его в фигуру, вокруг которой выстраивалась вся команда.

Пик пришёлся на середину десятилетия. В сезоне-2016/2017 Уолл был, без преувеличения, одним из сильнейших разыгрывающих планеты: 23 очка, почти 11 передач и два перехвата в среднем. Тогда казалось, что «Вашингтон» вот-вот перейдёт на новый уровень. Но затем произошёл обрыв.

2018-2019 годы стали точкой невозврата. Травмы — и прежде всего разрыв ахилла — лишили его скорости и резкости, без которых он уже не был прежним. Он вернулся, но это был не тот Уолл. Броски потеряли стабильность, проходы сквозь защиту перестали пугать соперников, а те, кто раньше не успевал за ним, больше не видели в нём угрозы.

Джон Уолл, сезон-2022/2023 Фото: Rob Carr/Getty Images

Дальше были новые клубы, однако это уже напоминало движение по инерции. В «Хьюстоне» он сумел ещё раз выдать достойные цифры — 20 очков и семь передач в сезоне-2020/2021, но сам баскетбол выглядел как последняя попытка доказать, что он всё ещё в игре. Уже через год команда решила вовсе не выпускать его на площадку, сделав ставку на молодых. В «Клипперс» статистика рухнула почти вдвое, и от некогда лидера «Вашингтона» осталась лишь блеклая тень. В феврале 2023-го его отчислили, и фактически на этом история его выступлений в НБА завершилась.

Сухие цифры только подчёркивают разрыв между до и после. 500+ матчей на уровне почти 19 очков и девяти передач в среднем — и всего сотня игр с куда более скромными показателями. Цифры говорили о том, что было видно и без них: разыгрывающий, вокруг которого строилась команда, превратился в ролевика, уже не способного диктовать правила игры.

Почему же он не объявил о завершении карьеры раньше? Ответ прост и одновременно многослоен. Контракты, продолжавшие приносить десятки миллионов. Иллюзия, что он всё ещё может вернуться на прежний уровень. Психологический барьер — признать очевидное для спортсмена часто равносильно поражению. И холодный расчёт – пока есть контракт, есть и формальный статус игрока. Уолл не был готов отказаться от этого раньше времени.

И всё же сегодняшние слова звучат по-настоящему искренне. Он признаёт: играл с повреждениями, когда не должен был, упорство иногда оборачивалось против него. И добавляет, что никогда не выходил на площадку ради денег. Для человека, который восемь лет числился игроком без игры, такое признание весит больше любых цифр контрактов.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Наследие Джона Уолла в НБА нельзя измерить лишь сухими цифрами. Для «Вашингтона» он стал символом целой эпохи. Болельщики вспоминают его как человека, который вернул команде идентичность после мрачных лет забвения. И пусть его путь завершился раньше, чем мог бы, след, который он оставил, уже не стереть.

Теперь у него новое амплуа — аналитик. Уолл всегда видел игру глубже, чем многие соперники, и это понимание он перенёс в другую сферу. Его история не сказочный финал и не карьера-эпопея длиной в 20 лет. Это история человека, который был одним из самых талантливых разыгрывающих своего времени, но которого остановили травмы — и всё же он сумел набраться сил признать очевидное и принять новую роль.

Фактически Уолл завершил карьеру восемь лет назад, однако сказал об этом только сейчас. И пусть его игра осталась в прошлом, его присутствие в баскетболе продолжится — хоть и в другой форме. И, возможно, именно там Джон наконец раскроет свой потенциал до конца.