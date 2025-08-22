Сербия — главный фаворит Евробаскета-2025

Редко случается, чтобы фаворит был столь очевиден ещё до старта турнира. Особенно в баскетболе. Обычно перед крупными соревнованиями аналитики выстраивают целые матрицы вероятностей, называют пять-шесть претендентов на титул и долго спорят о раскладах. Но в случае с Евробаскетом-2025 все разговоры неизбежно сводятся к одной команде. Сербия выходит на старт не просто в хорошей форме — её состояние таково, что скептики ищут контраргументы скорее ради приличия, чем по сути.

Семь товарищеских встреч — семь побед. Это не сухая статистика, а демонстрация доминирования. Разгром Словении с Луки Дончичем — 106:72, когда одна из главных европейских звёзд не смогла найти себе места на паркете и завершила игру с показателем 4 из 18 с игры. Успех в матче с Германией — действующими чемпионами мира. Победы во встречах с Грецией, Польшей и Чехией — Сербия снова и снова показывала способность адаптироваться к любому стилю соперника, сохраняя контроль над темпом и дисциплиной. За последние 12 месяцев она остаётся единственной сборной, прошедшей через Германию, Словению и Грецию, причём с суммарным перевесом в 54 очка. Случайностей при таких цифрах не бывает.

Сердце этой команды — Никола Йокич. Его уникальный стиль давно разрушил шаблон «классического центрового». Символично, что его фирменный бросок — «шаффл из Сомбора» — родился не благодаря вдохновению, а из-за травмы голеностопа, когда пришлось искать способ разгрузить ногу. Сегодня это визитная карточка лучшего игрока планеты и оружие, перед которым бессильны даже элитные защитники. Но теперь Йокич не один.

Богдан Богданович остаётся человеком, способным в одиночку перевернуть ход матча серией дальних попаданий. Его стабильность за дугой открывает Сербии пространство для вариативности. Никола Йович уже перерос статус перспективного: в товарищеских играх он подтвердил готовность брать на себя ответственность и выступать вторым выбором в атаке, регулярно набирая 10+ очков. Василие Мицич, Филип Петрушев и Алекса Аврамович добавляют опыта и универсализма. Это не россыпь индивидуальностей, а выстроенная система, где каждый игрок чётко исполняет определённую роль.

Никола Йокич и Богдан Богданович Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Сербию делает грозной именно системность. Здесь не полагаются на чистый талант или на индивидуальную вспышку — Пешич собрал команду, которая выигрывает за счёт деталей. Гибкая оборона отсекает сильные стороны соперников, а нападение держится на постоянном движении и молниеносных решениях. В матче со Словенией хватило нескольких минут давления, чтобы его исход перестал быть интригой. Умение одновременно выключать чужих лидеров и сохранять высокий темп в атаке — редчайшее сочетание для баскетбола сборных.

Роль тренера в этом процессе невозможно переоценить. Светислав Пешич — живая легенда, чьё имя вписано в историю золотыми буквами: Евробаскет-2001, триумф на чемпионате мира — 2002, легендарная победа в матче с США в Индианаполисе, когда югославы опрокинули хозяев турнира. Его способность строить команды, где даже самые яркие звёзды подчинены общей идее, проявляется и сегодня. После неудачи на Евробаскете-2022 Пешич изменил структуру игры и психологию игроков. Теперь Сербия не ломается под давлением, а, наоборот, прибавляет в агрессии в те моменты, когда сопернику кажется, что он близок к перелому.

Однако корни этой силы уходят гораздо глубже, чем в последние годы. Баскетбольная культура Сербии — феномен сама по себе. Небольшая страна с населением около 7 млн человек подарила миру 19 тренеров – победителей Евролиги — абсолютный рекорд. Здесь существует школа, которая ещё в послевоенные годы бросила вызов гегемонии СССР и США, вырастив таких баскетболистов, как Дивац, Стоякович, Бодирога. Современные игроки и наставники — прямые наследники этой традиции. А фигура Борислава Станковича, экс-генсека ФИБА, и вовсе изменила глобальный ландшафт баскетбола: именно он открыл путь игрокам НБА на Олимпийские игры.

Историческая жажда золота лишь усиливает давление. В последние годы Сербия привыкла оказываться «рядом», но не на самой вершине: серебро Евробаскета-2009, финал в 2017-м, бронза Олимпиады-2024. Каждая из этих медалей воспринималась не как достижение, а как напоминание о недовыполненной миссии. На этом фоне золото Евробаскета-2025 выглядит не просто целью, а естественной точкой, к которой вела вся дорога.

Групповой этап с Чехией, Эстонией, Португалией, Турцией и Латвией даёт сербам пространство для набора ритма и окончательной шлифовки взаимодействий. Главные испытания ждут позже, но уже ясно: соперникам придётся продемонстрировать неординарный уровень, чтобы сбить эту машину с заданного курса.

Сербия входит в турнир в состоянии уникального совпадения факторов: индивидуальный талант во главе с Йокичем, выстроенная система Пешича, глубина состава, отлаженная защита, мощная история и культурный фундамент. Подобная синергия в европейском баскетболе встречается крайне редко. Именно поэтому список фаворитов в этот раз удивительно короток.